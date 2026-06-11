晚開機8分鐘、聊天4分鐘違紀開除 南京公司監控員工法院判了

小林被公司辭退。(取材自江蘇廣電)

「遲開電腦8分鐘、跟同事說話4分鐘…」全成了開除理由？南京的小林因公司的監控畫面被指責「摸魚」，要求他辦離職手續。小林起訴公司違法解除勞動合同‌，江蘇省南京市中級人民法院近日作出二審判決公司違法，判令公司支付賠償金10.8萬元(約1.59萬美元)。

央視網報導，2025年1月，在公司工作了4年多的技術工程師小林（化名），結束駐外項目，回到南京分公司坐班，每天按時上下班，主動做調研並匯報進展。

結果在2025年2月13日下午5點多，小林被公司以「嚴重違紀」為由，當場解聘，並要求1小時內辦完全部離職手續。

在法庭上，公司聲稱十幾段沒有聲音的監控視頻是開除小林的摸魚罪證。1月17日離座9分鐘、看手機、和同事說話4分鐘。1月23日離座15分鐘，上下午跟同事聊天各15分鐘，提前3分鐘收拾東西。1月24日延後8分鐘開啟電腦，查看手機。1月26日離座14分鐘，看手機，提前4分鐘離開工位。2月5日電腦黑屏靜置28分鐘，提前4分鐘離開工位。

對此，小林在法庭上一一反駁。

關於提前幾分鐘離崗，他稱辦公室在4樓，打卡簽退在1樓。他提早4分鐘去等電梯、下班準時打卡並非早退。

關於離座與說話：小林說離開工位是上廁所、喝水等基本生理需求；和同事說話是正常工作交流；看手機是為了查看競品和工作微信。他不滿被說成是「划水」。

關於突襲開除：小林指出在職4年多他沒有任何違紀記錄。公司從未對他進行過任何提醒、警告或核實，直接用監控片段定罪搞突襲，「這不是違法是什麼？」

報導指出，南京市中級人民法院對該起勞動爭議案作出二審判決，認為本案中，監控視頻顯示的行為，持續時間短、頻次低，未達嚴重違紀程度，公司憑監控片段突襲式開除員工屬於違法，判令公司支付賠償金10.8萬元。

本案二審法官在判決後表示，技術能記錄外在行為，卻無法評判主觀動機。企業試圖通過不間斷監控，把員工死死固定在工位上，既不現實，法律也絕不贊同。