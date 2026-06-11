我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普揚言今晚猛烈打擊伊朗 未來不排除奪取哈格島

曾遭阿拉伯石油禁運 美石油出口如今稱霸全球

晚開機8分鐘、聊天4分鐘違紀開除 南京公司監控員工法院判了

中國新聞組／北京11日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
小林被公司辭退。(取材自江蘇廣電)
小林被公司辭退。(取材自江蘇廣電)

「遲開電腦8分鐘、跟同事說話4分鐘…」全成了開除理由？南京的小林因公司的監控畫面被指責「摸魚」，要求他辦離職手續。小林起訴公司違法解除勞動合同‌，江蘇省南京市中級人民法院近日作出二審判決公司違法，判令公司支付賠償金10.8萬元(約1.59萬美元)。

央視網報導，2025年1月，在公司工作了4年多的技術工程師小林（化名），結束駐外項目，回到南京分公司坐班，每天按時上下班，主動做調研並匯報進展。

結果在2025年2月13日下午5點多，小林被公司以「嚴重違紀」為由，當場解聘，並要求1小時內辦完全部離職手續。

在法庭上，公司聲稱十幾段沒有聲音的監控視頻是開除小林的摸魚罪證。1月17日離座9分鐘、看手機、和同事說話4分鐘。1月23日離座15分鐘，上下午跟同事聊天各15分鐘，提前3分鐘收拾東西。1月24日延後8分鐘開啟電腦，查看手機。1月26日離座14分鐘，看手機，提前4分鐘離開工位。2月5日電腦黑屏靜置28分鐘，提前4分鐘離開工位。

對此，小林在法庭上一一反駁。

關於提前幾分鐘離崗，他稱辦公室在4樓，打卡簽退在1樓。他提早4分鐘去等電梯、下班準時打卡並非早退。

關於離座與說話：小林說離開工位是上廁所、喝水等基本生理需求；和同事說話是正常工作交流；看手機是為了查看競品和工作微信。他不滿被說成是「划水」。

關於突襲開除：小林指出在職4年多他沒有任何違紀記錄。公司從未對他進行過任何提醒、警告或核實，直接用監控片段定罪搞突襲，「這不是違法是什麼？」

報導指出，南京市中級人民法院對該起勞動爭議案作出二審判決，認為本案中，監控視頻顯示的行為，持續時間短、頻次低，未達嚴重違紀程度，公司憑監控片段突襲式開除員工屬於違法，判令公司支付賠償金10.8萬元。

本案二審法官在判決後表示，技術能記錄外在行為，卻無法評判主觀動機。企業試圖通過不間斷監控，把員工死死固定在工位上，既不現實，法律也絕不贊同。

精華 FAQ

  • 公司主張他多次遲開電腦、離座聊天、查看手機與提前離開工位，並以十幾段無聲監控畫面作為證據，認定其工作態度消極，屬嚴重違紀。

  • 他表示離座多因如廁、喝水等基本需求，與同事交談屬正常工作溝通，查看手機是為了解競品與工作訊息，且提前離崗只是到一樓打卡等電梯。

  • 南京市中級人民法院認為，監控所示行為持續時間短、頻次低，尚未達到嚴重違紀程度，公司未先提醒或核實便直接解聘，屬違法解除，須賠償10.8萬元。

上一則

連續四年參加高考 200萬粉絲的數學老師寫到汗流浹背

下一則

能源巨頭戰略延伸？寧德時代首次投資核融合企業

延伸閱讀

陝西公司半夜通知「全員放假」 200員工隔天到辦公室傻眼

陝西公司半夜通知「全員放假」 200員工隔天到辦公室傻眼
前「60分鐘」老將沛里 落淚怒批CBS總編輯「謀殺」員工

前「60分鐘」老將沛里 落淚怒批CBS總編輯「謀殺」員工
員工下班偷南瓜 途中車禍算工傷？安徽法院給出答案

員工下班偷南瓜 途中車禍算工傷？安徽法院給出答案
追查陷瓶頸… 竊賊利用Waymo逃逸 案發近半年仍未破案

追查陷瓶頸… 竊賊利用Waymo逃逸 案發近半年仍未破案

熱門新聞

被正宮揪髮、痛毆的小三。（視頻截圖）

湖南小三在街頭被正宮揪髮、痛毆 網驚：身材太好了

2026-06-08 05:30
涉案車輛。（取材自新黃河）

車震女網友 男碩士遭控強姦 1原因讓女方改口連喊五次自願

2026-05-18 08:30
26歲中國四川舞者吳宇飛帶領8台人形機器人登場跳舞。(取材自快科技)

川小伙帶8個宇樹機器人上美國達人秀 4評委一致給「YES」

2026-06-04 02:19
勝宏科技董事長爆電梯索吻醜聞。（視頻截圖）

最貴一吻？勝宏董座陳濤爆緋聞 電梯內親掉540億市值

2026-06-08 20:58
Nvidia找宇樹科技合作，推出新一代AI人形機器人平台。中國不少網友擔心中國的資料技術會因此外流。（取材自財新網）

Nvidia官宣合作 宇樹挨轟「認賊作父、靈魂賣美國」

2026-06-06 22:10
練功券示意圖。（取材自微博）

「榜一大哥」砸20萬開房 女主播完事後打開現金袋崩潰

2026-06-04 05:30

超人氣

更多 >
亞城富人區悲劇 夫槍殺亞裔妻後自盡 17歲長子目睹報警

亞城富人區悲劇 夫槍殺亞裔妻後自盡 17歲長子目睹報警
昔日童星淪街友 曾年收千萬如今睡街頭拒外界幫助

昔日童星淪街友 曾年收千萬如今睡街頭拒外界幫助
谷愛凌豪宅陷風波 門口垃圾堆積 與鄰居長期不合？

谷愛凌豪宅陷風波 門口垃圾堆積 與鄰居長期不合？
四生肖今年容易陷入「財富空心感」 賺得多不如賺得踏實

四生肖今年容易陷入「財富空心感」 賺得多不如賺得踏實
印度稱不讓一滴水流出 巴基斯坦指水資源條約仍有效

印度稱不讓一滴水流出 巴基斯坦指水資源條約仍有效