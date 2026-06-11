18年前撿來的失聰兒長大了 湖北男生高考後磕頭跪謝母親

葉煥枝舉著向日葵等兒子。（取材自極目新聞）

在湖北襄陽九中高考 點外，55歲的計程車司機葉煥枝捧著向日葵，等著參加技能高考的兒子「樂樂」出考場。樂樂是葉煥枝18年前撿到的棄嬰，她努力工作賺錢醫治先天性小耳畸形的孩子。樂樂回到家後，雙膝跪地鄭重地向母親磕了三個頭：「謝謝媽，養育我這麼多年。」

極目新聞報導，2008年4月一個下雨天。葉煥枝在回家的小路上，發現了一個尚在襁褓中的男嬰。她湊近一看，孩子耳廓發育畸形，臍帶都還未完全脫落。葉煥枝的家境並不富裕，但她沒有絲毫猶豫，將這個棄嬰抱回了家，取名「樂樂」，希望他能一輩子快快樂樂。

樂樂被診斷為先天性小耳畸形，外耳廓發育不全，聽力僅為正常人的三分之一。醫生說，手術費用高達30萬元(約4.4萬美元)。此後十年裡，她比誰都拚命、早出晚歸的地跑計程車。她也帶著樂樂輾轉襄陽、武漢 、北京等地求醫，從未喊過一句累。

隨著事蹟傳開，葉煥枝也收到一些同行、市民的捐款。2018年8月，樂樂在武漢協和醫院做了手術。歷時八個多小時，樂樂的聽力恢復了，耳廓也重建了。

報導指出，6月7日，樂樂如願走進高考考場。那天，考場外有不少人送葉煥枝向日葵，卡片上寫著：「熬過無人問津的日子，才能擁抱詩和遠方。祝高考大捷，金榜題名」。葉煥枝身穿紅色旗袍，布兜裡還帶著樂樂愛喝的冰紅茶。

18歲的樂樂一出考場就看見母親，他快步走上前、深深鞠了一躬，然後緊緊抱住了母親。葉煥枝拍了拍兒子的背，眼眶紅了。

回到家，樂樂突然雙膝跪地，鄭重地磕了三個頭謝謝媽媽，葉煥枝趕緊扶起兒子說：「哎呦，我的小寶貝，放個長假好好休息！」樂樂說，考完試，他要好好回報媽媽，回報這個給了他兩次生命的家。

樂樂雙膝跪地，鄭重地向媽媽磕頭。（取材自極目新聞）