連續四年參加高考 200萬粉絲的數學老師寫到汗流浹背

王文勇走出考場。（取材自大風新聞）

擁有近200萬粉絲的線上數學老師王文勇為了跟學生「感同身受」，連續第四年以社會考生身分參加高考 。數學科滿分是150分，王文勇過去三年分別拿到137分、136分、125分，每次查分都有至少幾千人在線觀看直播。他表示，今年難度有一點大，他做題做到汗流浹背，「我估計也過不了140分，可能就有個130分就不錯」。

經視直播、大風新聞報導，38歲的數學老師王文勇是湖北天門人，做線上教學的他被學生們親切地稱為「勇哥」。前三年他會參加語文、數學兩門科目的考試，今年只參加了數學的考試。

談及最初參加高考的初衷，王文勇回憶，2022年高考結束後，不少學生反映當年數學試卷難度極高，這也讓他萌生了親自上陣一試的想法，想切身感受試卷的真實難度。起初這只是一個簡單的念頭，參加高考的事情被學生知曉後，於是每一屆都有學生問他：「能不能陪著一起考。」

談及本次考試體驗，王文勇稱，選擇題、填空題取確實設置了一些難點。在他看來，考場答題和日常在辦公室解題有著天壤之別。辦公室裡心態放鬆、狀態從容，而高考考場內嚴肅安靜，身處其中難免緊張。「整個人就是很緊張，慢慢地調整情緒，拿到試卷要奮筆疾書，真的是做到汗流浹背，狀態完全不一樣。」

連續四年參與高考，也讓王文勇的教學思路和育人心態發生了不小改變。

他坦言，自己在考場上也會出現粗心失誤，如今再看到學生做題犯錯，更能感同身受。結合考場經歷，他也能更細致地給學生分享答題技巧。「在考場遇到什麼題要怎麼樣仔細一點，哪些地方要慢，哪些地方要快，我覺得這種經驗是很寶貴的。」同時，近年來高考題型越來越新、越來越活，參與高考也讓他的教學更具針對性。

報導指出，此前三次高考，王文勇的數學成績分別為137分、136分、125分。他坦言，每年都會有學生的成績超過他，他覺得很欣喜，還會發紅包獎勵學生。「教學能教出超越自己的學生，這個很正常，也是一個很好的事情」。

未來是否還會參加高考？王文勇表示還會繼續堅持，目前他還有目標沒實現。「還是想著有一天能不能實現一個140分的水平」。

王文勇的准考證。（取材自大風新聞）