寶家族成員再+1 旅韓大熊貓「愛寶」三胎產女

旅居南韓大熊貓「愛寶」3日產下一隻170多克的雌性幼崽。(新華社)

南韓 愛寶樂園10日通報，當地時間6月3日10時53分，中國旅居南韓的大熊貓「樂寶」、「愛寶」夫婦的三胎女兒出生；這是「樂寶」、「愛寶」繼2020年誕下「福寶」、2023年誕下雙胞胎熊貓「睿寶」、「輝寶」之後，第三次通過自然受孕誕下的大熊貓寶寶。

央視新聞報導，今年是愛寶樂園熊貓世界開業、中韓展開大熊貓保護研究合作10周年，10日上午，中國駐韓大使戴兵在社交媒體發文，祝賀旅韓大熊貓「愛寶」，3日上午10時35分左右，產下一隻170多克的雌性幼崽。

戴兵表示，感謝愛寶樂園及中韓雙方飼養團隊一直以來對旅韓大熊貓「寶家族」的精心守護和悉心照料，大熊貓是中韓友好的使者，新生命的到來不僅為「寶家族」增添新喜悅，也代表中韓大熊貓保護研究合作的最新成果，承載著中韓兩國人民的友好情誼。願熊貓幼崽茁壯成長、「寶家族」健康平安，為兩國民眾帶來更多溫暖和感動。

據園方介紹，樂園透過血液、尿液檢測科學監測「愛寶」與配偶「樂寶」的激素變化，精準鎖定最佳繁育時機，於今年2月成功完成自然交配；自5月26日起，啟動對「愛寶」的封閉式集中安胎照料，全程與中國大熊貓保護研究中心緊密合作、專業把關。

目前，「愛寶」和幼崽都很健康，「愛寶」能熟練照顧幼崽。園方也組建專業團隊，由本地飼養員、獸醫及中方派遣專家聯合照料，全方位守護母女健康。

園方表示，將持續觀察幼崽的身體狀況與環境適應能力，再敲定對外開放參觀時間。參照此前「福寶」、「睿寶」、「輝寶」的公開規律，幼崽大概率在出生五至六個月後首度亮相。其中「福寶」已於2024年租期屆滿返中，落戶四川神樹坪基地；而7月即將三歲生日的「睿寶」、「輝寶」則預計於今年冬季歸國。

旅居南韓大熊貓「愛寶」3日產下一隻170多克的雌性幼崽。(新華社)