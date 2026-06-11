「門票花得值」 河北漂流景區黑熊NPC專嚇遊客走紅

黑熊NPC在漂流河道旁「嚇唬」遊客。(視頻截圖)

近日，河北平山大峽谷漂流工作人員扮演黑熊NPC「嚇唬」遊客走紅；身穿黑熊玩偶服裝的NPC埋伏在漂流河道邊，乘坐橡皮艇的遊客經過時，NPC猛地往外一撲，再伴隨一聲大吼，往往能成功驚嚇到大部分遊客；景區表示，希望為漂流項目融入不一樣的主題，提升遊客的體驗。

九派新聞報導，黑熊扮演者北北，是負責景區宣傳相關事務的工作人員，他表示，最初決定安排黑熊NPC這個互動崗位，是希望提升遊客的漂流體驗。

北北表示，這款黑熊玩偶服裝是網購的，剛收到貨時覺得有點醜，沒想到實際使用之後，遊客反饋還挺好的。他為黑熊NPC設計了一套與遊客互動的動作流程，「先蹲在草叢裡埋伏好，遊客乘坐的橡皮艇漂過來的時候，黑熊的上半身大幅度往外衝，再配合一聲大吼。」北北說，大多數遊客都會被嚇到，反應過來後，會拿水槍或者水盆朝黑熊潑水，「大家都挺開心的」，還有遊客被嚇到之後說，「感覺門票花得值了」。

據報導，該景區每周五至周日會安排黑熊NPC進行互動，周一至周四則是隨機現身，黑熊NPC出現的具體時間與地點不固定。北北表示，NPC互動時會篩選遊客，當橡皮艇上有老人或者小孩遊客時，NPC不會進行驚嚇互動。

北北也補充提到，由於夏季天氣比較炎熱，目前有五、六名工作人員輪流扮演黑熊。河邊的氣溫相對偏低，服裝內裝有風扇幫助降溫，並且每名工作人員扮演黑熊30分鐘左右，就能脫掉衣服休息一會兒，再繼續工作。

平山大峽谷漂流位於石家莊市平山縣，與紅色聖地西柏坡咫尺相望。景區配備1500條六人漂流船。8.8公里峽谷河道蜿蜒穿行於青山翠谷之間，136米落差，造就激流與緩潭交織的奇幻漂流旅程。