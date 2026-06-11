特斯拉FSD中國實測片火了 全程脫手跑掛壁公路 馬斯克也轉發

馬斯克轉發特斯拉測試影片。(取材自X平台)

一則特斯拉 在中國山區掛壁公路上的實測視頻近日在海外走紅。搭載FSD（Full Self-Driving）V14的特斯拉車輛全程依靠自動駕駛，行駛在一條狹窄的掛壁公路。視頻由中國車主「大胡L5」拍攝，後經特斯拉官方及CEO馬斯克 轉發引發關注。截至目前，馬斯克的這條推文全網播放量已突破4700萬，收獲了超24萬點讚與近萬條評論。

每日經濟新聞報導，視頻拍攝於重慶巫溪一條依山而建的掛壁公路，道路狹窄局促。畫面中，搭載FSD V14的特斯拉車輛全程依靠自動駕駛，平穩完成連續急彎、臨崖行駛，並順利應對近距離極限會車。

面對視頻的突然爆火，車主「大胡L5」回應稱，這段掛壁公路難度其實並不算極高，對車輛最大的考驗集中在行駛節奏與彎道把控方面。不過，視頻拍攝路段處於山區，霧氣較大。對於依靠攝像頭的純視覺方案來說，為何能通過此類特殊場景？其次，視頻中駕駛員全程未握方向盤的行為，引發了合規性質疑。

中國在今年4月發布的「智能網聯汽車 組合駕駛輔助系統安全要求」強制性國家標準顯示，車輛必須配備駕駛員狀態監測系統：手部離開方向盤5秒觸發提示，10秒未糾正則升級為警告，多次違規後系統將在至少30分鐘內禁用輔助功能。

報導指出，視頻中駕駛員能夠全程脫手，與FSD V14的版本特性直接相關。2026年5月推送的V14.3.3版本，核心調整就是放寬駕駛員監測機制，允許脫手且不再頻繁催促。相比中國國內試駕車搭載的V13，V14模型參數量提升10倍，底層架構轉向純數據驅動，實現了「車位到車位」的完整自動駕駛。

北方工業大學汽車產業創新研究中心主任紀雪洪表示，FSD V14的能力確實有明顯提升；但中國版本的特斯拉智駕並非「滿血版」，視頻展示的能力是否完全可靠、是否具有普遍性，目前還無法百分之百確定。

值得注意的是，FSD V14尚未在中國正式推送，目前在中國的版本是監督版(L2 級)，駕駛需全程監督並負責，並非北美高階的「無監督版」FSD，且實際普及度與功能完整性仍受限法規與資料安管。

市場上出現透過第三方方式破解使用的情況，使部分車主可提前體驗相關功能。不過特斯拉官方表示，任何非官方改裝都可能影響車輛保修並帶來安全風險。

特斯拉依靠自動駕駛行駛在一條狹窄的掛壁公路。(取材自大胡L5視頻)

特斯拉依靠自動駕駛行駛在一條狹窄的掛壁公路。(取材自大胡L5視頻)