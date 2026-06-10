我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「一次性給子女錢」為什麼是退休理財最後悔的事？

台積電未排除漲價可能 財務長：通膨推高成本

「老鄉雞」上海店爆餐碗圖案掉色染上蒸蛋 客人吃一半發現

中國新聞組／北京10日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
消費者發現餐具底部的圖案印到蒸蛋上了。(取材自封面新聞)
消費者發現餐具底部的圖案印到蒸蛋上了。(取材自封面新聞)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：上海徐匯區老鄉雞門市蒸蛋碗花紋疑似掉色污染食物。
  • 重點二：消費者楊女士要求查明餐具材質並更換問題餐具賠償。
  • 重點三：律師指若油墨污染餐食，業者恐違反食安法並受罰。

近日有消費者在社群平台反映，前往中國連鎖快餐品牌「老鄉雞」位於上海市徐匯區的漕河涇園區店用餐時，發現盛裝蒸蛋的餐具底部花紋疑似掉色，花紋甚至已直接沾染滲透到蒸蛋上。對此，店家表示正在與顧客進行協商，後續會依規定處理。法律專家則指出，餐具油墨若污染餐食，已涉嫌違反食品安全法規，可能須賠償消費者，嚴重的話會被停業或吊銷許可證。

封面新聞報導，當事人楊女士（化名）受訪時表示，該起事件發生於5日晚餐時段。當時她正在涉事門市用餐，過程中突然注意到剛點的蒸蛋表面出現不明花紋印記，仔細比對後赫然發現，該印記竟是蒸蛋碗內底部的圖案花紋掉色所致，她隨即向現場店員反應此項缺失。

楊女士強調，希望「老鄉雞」品牌總部能徹查該款蒸蛋碗的材質與安全性，正面回應並解釋餐具圖案為何會疑似掉色、甚至印到食物上的具體原因。同時，她也要求品牌方應全面更換這批問題餐具，並對受影響的消費者進行合理賠償。

針對此爭議，涉事門市工作人員回應媒體質詢時僅低調表示，目前正在與顧客進行協商，後續會依規定處理。

河南澤槿律師事務所主任付建律師受訪時指出，餐具的印刷油墨若直接接觸食物並發生滲透污染，將導致食品無法達到安全標準，「老鄉雞」對此必須承擔食品安全法規的相關法律責任，消費者除可要求賠償實際損失外，還能向經營者要求支付價款十倍或損失三倍的賠償金。

付建表示，若主管機關介入查實，可沒收店家的違法所得與問題食品，並依據涉案貨品價值處以罰款；若情節嚴重者，甚至可依法勒令其停產停業，直至吊銷營業許可證。

河南

上一則

畫面治癒…河南手工縫紉店暴紅 姊妹訂單接不完：兒高考都沒空陪

下一則

機器人不能只會跳舞 中國官方下指標：年底達萬台級落地能力

延伸閱讀

誰的錯？消費者買雪糕 獲贈「外觀相似」香皂 出事了…

誰的錯？消費者買雪糕 獲贈「外觀相似」香皂 出事了…
喝碗粥吃出6連環刀片 河北男嚇：差點以後只能用手語

喝碗粥吃出6連環刀片 河北男嚇：差點以後只能用手語
安心招牌被打臉…煙台國企雞蛋獸藥超標69倍 網友炸鍋

安心招牌被打臉…煙台國企雞蛋獸藥超標69倍 網友炸鍋
載到醉客…網約車司機聽到「吱吱聲」 回頭一看震驚

載到醉客…網約車司機聽到「吱吱聲」 回頭一看震驚

熱門新聞

被正宮揪髮、痛毆的小三。（視頻截圖）

湖南小三在街頭被正宮揪髮、痛毆 網驚：身材太好了

2026-06-08 05:30
26歲中國四川舞者吳宇飛帶領8台人形機器人登場跳舞。(取材自快科技)

川小伙帶8個宇樹機器人上美國達人秀 4評委一致給「YES」

2026-06-04 02:19
涉案車輛。（取材自新黃河）

車震女網友 男碩士遭控強姦 1原因讓女方改口連喊五次自願

2026-05-18 08:30
勝宏科技董事長爆電梯索吻醜聞。（視頻截圖）

最貴一吻？勝宏董座陳濤爆緋聞 電梯內親掉540億市值

2026-06-08 20:58
Nvidia找宇樹科技合作，推出新一代AI人形機器人平台。中國不少網友擔心中國的資料技術會因此外流。（取材自財新網）

Nvidia官宣合作 宇樹挨轟「認賊作父、靈魂賣美國」

2026-06-06 22:10
練功券示意圖。（取材自微博）

「榜一大哥」砸20萬開房 女主播完事後打開現金袋崩潰

2026-06-04 05:30

超人氣

更多 >
心臟科醫生曝：早晨9點前絕不做的5件事

心臟科醫生曝：早晨9點前絕不做的5件事
印度打通喜馬拉雅山區戰略隧道 連通中國邊境

印度打通喜馬拉雅山區戰略隧道 連通中國邊境
好市多會員注意 這筆錢未來可能退回來 原因曝光

好市多會員注意 這筆錢未來可能退回來 原因曝光
川普現身NBA總決賽被全場狂噓？孫女卻笑了

川普現身NBA總決賽被全場狂噓？孫女卻笑了
最新消息：美軍對伊朗發動報復性打擊

最新消息：美軍對伊朗發動報復性打擊