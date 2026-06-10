「老鄉雞」上海店爆餐碗圖案掉色染上蒸蛋 客人吃一半發現

消費者發現餐具底部的圖案印到蒸蛋上了。(取材自封面新聞)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 上海徐匯區老鄉雞門市蒸蛋碗花紋疑似掉色污染食物。

上海徐匯區老鄉雞門市蒸蛋碗花紋疑似掉色污染食物。 重點二： 消費者楊女士要求查明餐具材質並更換問題餐具賠償。

消費者楊女士要求查明餐具材質並更換問題餐具賠償。 重點三：律師指若油墨污染餐食，業者恐違反食安法並受罰。

近日有消費者在社群平台反映，前往中國連鎖快餐品牌「老鄉雞」位於上海市徐匯區的漕河涇園區店用餐時，發現盛裝蒸蛋的餐具底部花紋疑似掉色，花紋甚至已直接沾染滲透到蒸蛋上。對此，店家表示正在與顧客進行協商，後續會依規定處理。法律專家則指出，餐具油墨若污染餐食，已涉嫌違反食品安全法規，可能須賠償消費者，嚴重的話會被停業或吊銷許可證。

封面新聞報導，當事人楊女士（化名）受訪時表示，該起事件發生於5日晚餐時段。當時她正在涉事門市用餐，過程中突然注意到剛點的蒸蛋表面出現不明花紋印記，仔細比對後赫然發現，該印記竟是蒸蛋碗內底部的圖案花紋掉色所致，她隨即向現場店員反應此項缺失。

楊女士強調，希望「老鄉雞」品牌總部能徹查該款蒸蛋碗的材質與安全性，正面回應並解釋餐具圖案為何會疑似掉色、甚至印到食物上的具體原因。同時，她也要求品牌方應全面更換這批問題餐具，並對受影響的消費者進行合理賠償。

針對此爭議，涉事門市工作人員回應媒體質詢時僅低調表示，目前正在與顧客進行協商，後續會依規定處理。

河南 澤槿律師事務所主任付建律師受訪時指出，餐具的印刷油墨若直接接觸食物並發生滲透污染，將導致食品無法達到安全標準，「老鄉雞」對此必須承擔食品安全法規的相關法律責任，消費者除可要求賠償實際損失外，還能向經營者要求支付價款十倍或損失三倍的賠償金。

付建表示，若主管機關介入查實，可沒收店家的違法所得與問題食品，並依據涉案貨品價值處以罰款；若情節嚴重者，甚至可依法勒令其停產停業，直至吊銷營業許可證。