端午近了白蛇來了？杭州市區2個月捕獲近900條蛇 撒雄黃粉驅離…沒用

消防員捕獲的「白蛇」。（取材自中國新聞周刊）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 杭州近兩個月接獲近九百起抓蛇救助，五月暴增至六百五十五起。

杭州近兩個月接獲近九百起抓蛇救助，五月暴增至六百五十五起。 重點二： 市區現蹤純白寵物蛇疑似逸出，消防捕獲後暫無人認領。

市區現蹤純白寵物蛇疑似逸出，消防捕獲後暫無人認領。 重點三：雄黃粉、風油精與蚊香實測無效，專家建議打草驚蛇防咬。

端午節 將至，杭州市區一條路上晚間驚見一條長約一公尺多的「白蛇」在街頭現蹤，引發大批路人圍觀。消防人員捕獲後發現，該蛇通體純白、帶有淡黃色斑紋，且個性溫馴、幾乎沒有反抗，高度懷疑是人工圈養的寵物 蛇逸出。消防隊事後在社區群組發布認領資訊，但截至截稿前仍無人認領，後續若持續無主，將移送動物管理機構安置。

中國新聞周刊報導，這起「白蛇現蹤」只是杭州近期頻繁「蛇口入侵」的縮影。根據杭州消防部門統計，近兩個月內共接獲近900起抓蛇的社會救助個案，其中4月有211起，5月更飆升至655起，幾乎每天都要出動抓蛇。

其中，撐起杭州消防主要「抓蛇KPI」的是無毒的「菜花蛇」（學名王錦蛇）。專家指出，菜花蛇雖無毒，但體型龐大且攻擊速度快，遭遇威脅時還會從肛腺釋放惡臭液體，對市民造成極大的視覺與嗅覺衝擊。除了無毒蛇外，消防部門近期也在市郊接合部捕捉到短尾蝮、五步蛇、竹葉青、銀環蛇及眼鏡蛇等劇毒蛇類，建德市甚至有民宅連續三天出現眼鏡蛇。

針對今年杭州市區「蛇患」頻傳的現象，黃山學院生命與環境科學學院教授呂順清表示，近年因生態保護加強，野外蛇類數量確實穩步提升。他分析，野生蛇類進入城市並非為了覓食、避險或繁殖，大部分其實是「誤入迷途」。

呂順清解釋，蛇類屬於冷血動物，冬眠復甦後需要調整體溫，空曠的鄉野公路常被野生蛇當作曬太陽快速升溫的好地方。部分蛇類在體溫升高、活性大幅提升後變得異常興奮，因暈頭轉向而誤入城市住宅區，白天不敢移動、晚上逃不出去，只能藏身於角落，進而被民眾或寵物狗發現。

面對大量蛇類出沒，不少杭州市民紛紛採取古法防蛇，在家門口撒雄黃粉、灑風油精或點蚊香。然而，西湖區消防救援局進行實測，結果證實雄黃粉、風油精及蚊香「統統擋不住蛇」，蛇類能毫髮無損地直接穿過。

呂順清教授提醒，人類並不在蛇類的常規食譜中，絕大部分的咬傷事件，都是因為人類在不經意間踩到蛇、距離過近，導致蛇類主動防禦反擊。目前杭州各大醫院的蛇毒血清儲備充足，若不慎被毒蛇咬傷應盡速就醫；而真正防蛇咬的有效方式，是在進入草叢或可能有蛇出沒的區域時「打草驚蛇」，隨身攜帶棍棒朝前方探路。