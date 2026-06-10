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哈囉單車「獵鷹計畫」被曝 高額獎金徵求「幹掉」同業核心員工

中國新聞組／北京10日電
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哈囉單車的員工在倒地的競爭對手單車前合影。（取材自微信公眾號）
哈囉單車的員工在倒地的競爭對手單車前合影。（取材自微信公眾號）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：哈囉單車遭爆制定獵鷹計畫，懸賞挖角競業核心員工。
  • 重點二：傳聞內容包括讓對方跳槽離職，甚至安排毆打行為。
  • 重點三：公司否認相關指控，並已向主管部門提交舉報。

中國共享單車品牌「哈囉單車」被爆出多項爭議，不但長期扣押對手車輛，還傳出曾制定一項「獵鷹計畫」，規定若「幹掉」競爭同業的核心人物即可獲得高額獎金，方式包括讓對方跳槽至哈囉單車或離職，甚至還有毆打等暴力行為。針對外界傳言，哈囉單車否認指控，並已向主管部門提交舉報。

據三言科技引述新浪財經報導，有知情人士透露，哈囉單車曾制定「獵鷹計畫」，整理出一份包含十餘名競品核心人員的名單。並且如果可以「幹掉」名單上的人物即可獲得高額獎金。幾名哈囉員工曾計畫把一個競爭對手裡的關鍵人物「揍一頓」，連要打的人住在哪裡、日常行跡、怎麼打人，都計畫清楚了，但該計畫最終因對方提高警覺而未能實施。

除了針對競品人員的「獵鷹計畫」，哈囉單車也涉嫌長期扣押競爭對手車輛。有共享單車業從業人員表示，自家與同行的單車，曾多次被自稱受交管單位委託的扣車公司批量運走並集中扣押。經涉事兩家企業員工私下調查後確認，這些專屬停車場的租賃方背後，實際對應哈囉單車當地的工作人員。

此外，先前有一張哈囉單車員工聚會的照片在社群平台流傳。畫面中十多名哈囉員工，有人騎在哈囉單車上，還有人腳下踩著倒地的青桔和美團單車，發文員工並寫道：「愈來愈好，加油！」

針對此聚會照片所引發的爭議，哈囉方面曾回應表示：「社交平台流傳的一張我司員工聚會照片，照片中的行為與哈囉一直倡導的價值觀不符，不能代表哈囉員工的整體風貌。對此，我司已展開內部調查。哈囉始終尊重產業夥伴，倡導健康、理性的產業氛圍」。

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