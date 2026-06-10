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蘇州大學教授寫書「AI味太濃」 AI檢測結果曝光

中國新聞組／北京10日電
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「飯圈紀實：愛、數據和權力」陷入AI爭議。（取材自封面新聞）
「飯圈紀實：愛、數據和權力」陷入AI爭議。（取材自封面新聞）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：蘇大教授合著飯圈紀實遭網友質疑有AI生成痕跡。
  • 重點二：媒體以兩款AI檢測工具實測，部分段落被判疑似AI
  • 重點三：作者與業界皆稱未用AI寫作，檢測結果僅供參考。

近日，一本名為「飯圈紀實：愛、數據和權力」（下稱「飯圈紀實」）的書籍陷入AI爭議，有網友指出該書部分內容使用了不恰當的文學化語言及標點符號，質疑是AI生成。中國媒體利用AI檢測工具實測，發現部分內容出現AI特徵，但業內人士表示，AI檢測工具也有「誤傷」的可能。

封面新聞報導，陷入AI爭議的「飯圈紀實」由北京貝貝特／華齡出版社出版，作者為蘇州大學傳媒學院教授馬中紅及南京曉莊學院新聞學院副教授唐樂水。全書共分五個部分、七十二章，並將娛樂圈粉絲文化發展劃分為六個時期，從1980年的「啟蒙期」至2024年的「後選秀時代」，該書在宣傳時稱是中國首部全景式反映飯圈現象的紀實作品。

部分網友認為，「飯圈紀實」大量使用破折號、分號、引號、冒號等標點，以及「當……時」等句式，修辭較多、文風華麗，因此懷疑存在AI生成痕跡。

另外，「飯圈紀實」目錄與章節標題多採用「XX：XXX」格式，例如第一章「愛的啟程：飯圈萌新歷險記」。序言則以大量並列句描述飯圈文化，如：從事業粉、媽粉的情感投射，到「列文虎克女孩」的顯微鏡視角；從「粉籍」認證的門檻，到「圈地自萌」的生存法則；從氪金、數據，到線下演唱會的彩色史詩等。這些文句都被網友質疑「AI味道太濃」。

針對相關質疑，封面新聞記者使用兩款AI檢測工具測試，騰訊朱雀AI檢測助手顯示，序言第一部分內容AI特徵明顯，第一章「當DNA開始悸動」部分內容則為疑似AI生成。不過報告同時註明，結果僅供輔助判斷，不應作為審核或處罰依據。

另一款檢測工具「有道－學術猹」對相同內容檢測後顯示，序言部分及部分段落為疑似AI生成，AI特徵值達78.40%。

進一步檢測第三章至第五章部分內容，騰訊朱雀AI檢測助手則判定其人工特徵明顯，未發現AI痕跡。將部分段落拆分、打亂後再次檢測，結果也顯示為代表人工特徵的綠色標記。

對於外界質疑，馬中紅此前接受媒體採訪時表示：「實事求是地講，我們就沒有用AI寫作。」她說，團隊進行了大量田野調查，「我相信凡是讀過這本書的人，自己會有判斷」。

一名AI行業人士表示，AI檢測主要透過演算法分析文本結構。由於AI生成內容通常依據既有資料進行組合，因此往往呈現較高規整性，「機器思維是預設的，人的思維各有不同」。

不過他也提醒，AI檢測工具的科學性與可信度仍有討論空間，一些對仗工整、格式規律的人工寫作內容也可能被誤判，檢測結果僅能作為參考，「不能定性和審判」。

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