機器人不能只會跳舞 中國官方下指標：年底達萬台級落地能力

中國官方訂下目標，到2026年底，人形機器人要開啟「作業模式」，並形成百個高價值場景、萬台級規模落地能力。圖為一台宇樹科技的人形機器人與參觀者握手互動。 （中新社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 中國工信部與國資委推動人形機器人實景實訓專項行動。

中國工信部與國資委推動人形機器人實景實訓專項行動。 重點二： 官方訂下2026年底萬台級落地能力與百個高價值場景。

官方訂下2026年底萬台級落地能力與百個高價值場景。 重點三：產業路徑由技術驗證走向規模部署，劍指2027國際競爭力。

中國工信部、國務院國資委等兩部門近期聯合開展2026年度人形機器人與具身智能實景實訓專項行動，訂下到2026年底，人形機器人等重點產品在一批代表性場景中率先完成應用驗證和常態部署，開啓「作業模式」，並形成百個高價值場景、萬台級規模落地能力（達上萬台量產且具實務執行能力）。意味著中國官方要求人形機器人在2026年底前，從「玩概念、秀技術」全面進入 「真幹活、真落地、真賺錢」的階段。

一段時間以來，人形機器人被外界認為「只會跳舞、表演武術」，但還未能真正進入生產場景引發爭議。這次大陸官方或給出硬指標，要讓產業能從「題材」到真正兌現業績。

中國工信部9日發布消息稱，堅持應用牽引，面向工業、特種、服務等領域重點場景，一體推進實景實訓空間建設、創新應用聯合體培育、作業技能攻關、應用部署驗證等重點任務，通過真實場景訓練，持續優化具身智能模型算法，積累高質量真機數據，提升本體關鍵部組件性能，探索構建人形機器人及具身智能產品全生命周期管理和保障機制。

中國官方此前給人形機器人一個發展路徑：2023至2025年是技術攻關、樣機驗證、小場景試點；2026年規模化實景實訓、定型、批量部署、開啓作業模式；到2027年，要產業鏈自主可控、國際競爭力第一梯隊。

根據研究機構Counterpoint預測，全球人形機器人2030年出貨量或增長至25.6萬台，復合增長率達到69.7%。特斯拉Optimus與小鵬機器人都明確了2026年至2027年的量產時間表，行業有望迎來「量產元年」。

輝達創始人兼CEO黃仁勳近期表示，機器人技術和物理AI技術能直接應用於工業，未來半導體製造將越來越依賴機器人和AI驅動。軟銀CEO孫正義也表示，下一個兆元級賽道是物理AI、機器人。