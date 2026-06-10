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校園傳奇陷誠信風暴…清北知名「鵝腿阿姨」認了賣的是鴨腿

中國新聞組╱北京10日電
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曾因一場「清北搶鵝腿」熱潮暴紅全網的「鵝腿阿姨」陳秀鳳，近日卻陷入誠信爭議。(取...
曾因一場「清北搶鵝腿」熱潮暴紅全網的「鵝腿阿姨」陳秀鳳，近日卻陷入誠信爭議。(取材自微博)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：清北知名「鵝腿阿姨」被揭長期賣的是鴨腿，引發誠信爭議。
  • 重點二：她進軍國貿商圈後遭舉報，已暫停配送並配合相關部門調查。
  • 重點三：支持者認為賣的是校園情懷，但批評者指涉虛假宣傳與價差溢價。

曾因一場「清北搶鵝腿」熱潮暴紅全網的「鵝腿阿姨」陳秀鳳，近日卻陷入誠信爭議；這名多年來活躍北京大學、清華大學等高校周邊的知名攤販，因進軍北京國貿商圈後遭消費者舉報，被揭發長期販售的招牌「鵝腿」實際是鴨腿。消息曝光後迅速引發熱議，讓這段被視為校園溫情象徵的「鵝腿傳奇」蒙上陰影，目前她已暫停國貿地區配送業務，並配合相關部門調查。

事件起因於陳秀鳳近日將業務拓展至北京國貿CBD，透過微信群進行團購配送；然而，有消費者對產品來源提出質疑並向相關部門反映，事件隨即發酵。隨後流出的群組公告顯示，陳秀鳳承認長期使用的是鴨腿而非鵝腿，並表示未來會在商品資訊中明確標示原料，「介意的朋友請勿下單」。

不過她同時強調，「鵝腿阿姨」這個稱呼已沿用十多年，認為自己並不存在故意欺詐行為；她還透露，過去販售的產品確實以鴨腿為主，而真正的鵝腿近兩年才開始供應，目前售價約每支30元人民幣。

這番說法並未完全平息外界質疑。有網友翻出早期團購紀錄發現，陳秀鳳最初的商品名稱直接標示為「鵝腿」，後來逐漸改成較模糊的「腿」、「辣腿」或「不辣腿」，被部分網友認為是在刻意淡化原料資訊。

隨著事件持續延燒，網路輿論也出現明顯分化。一部分網友認為，以鴨腿冒充鵝腿多年，已涉及虛假宣傳；還有人指出，市面上一般鴨腿飯價格約10元左右，而陳秀鳳販售的「鵝腿」長期售價約16元，明顯存在品牌溢價。

但也有不少曾購買過的學生選擇力挺。他們認為，以16元的價格購買真正鵝腿本就不太合理，許多人其實心裡有數，大家追捧的更多是校園生活中的煙火氣與青春回憶，而非食材本身。有人直言：「買的不是鵝腿，是學生時代的記憶。」

更有網友調侃稱，「海淀的學生多年沒發現，一到國貿就被揭穿」，將事件解讀為不同消費群體對商品資訊敏感度的差異。有關「情懷能否凌駕於誠信之上」的討論，也因此成為輿論焦點。

2023年，「清北學生爭搶鵝腿阿姨」話題登上熱搜後，她更成為現象級網紅人物，不僅建立數十個微信團購群，還曾因訂單過多暫停營業，一度被視為北京高校夜宵文化與城市溫情的代表，甚至受邀參加相關論壇活動。

如今面對外界批評，陳秀鳳在群組中無奈表示：「做點小本生意討一口生活，請不要為難。」只是當情懷遇上真相，這段延續多年的校園傳奇是否還能獲得消費者諒解，恐怕仍有待時間給出答案。

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