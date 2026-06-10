保母車天花板…14年報廢的豐田埃爾法 6880元起拍9萬成交

此次拍賣的豐田埃爾法。(取材自極目新聞 )

AI重點 文章重點整理： 重點一： 遼寧司法拍賣一輛報廢豐田埃爾法，起拍僅6880元。

遼寧司法拍賣一輛報廢豐田埃爾法，起拍僅6880元。 重點二： 該車歷經201次出價，最終以9萬580元成交。

該車歷經201次出價，最終以9萬580元成交。 重點三：公告明確提醒買受人需自行辦理報廢及提車手續。

美國傳出豐田 二手RAV4 油電混合車，掛牌售價經常高於新車建議價；京東網司法拍賣 網路平台近日則顯示，一輛遼A牌照14年的豐田埃爾法(Toyota Alphard)小型普通客車，起拍價僅為6880元，但最終以近13倍價格拍出，成交價9萬580元。據了解，豐田埃爾法作為高端商務車的代表車型，甚至被稱為「保母車天花板」，曾經要加價才能買到，最高加價幅度一度達到數十萬元。

遼寧省瀋陽市中級人民法院一名工作人員表示，此次被拍賣的豐田埃爾法確實是報廢車，競買公告中也有明確提醒，「公告裡寫得很清楚，拍下後還需要自行辦理報廢手續」，目前競買人還未聯繫法院提車。

極目新聞報導，競買公告顯示，此次被拍賣的豐田埃爾法小型普通客車車牌號為遼A3860E，車輛品牌型號埃爾法JTEGS21H，登記日期2012年3月28日，委託人在此停放前記錄里程表顯示9846公里。該車為豐田埃爾法小型一般客車，車內裝潢佳。全車外覆蓋完整無破損，駕駛艙頂棚及周邊內裝與各機電功能部件局部磨損；發動機艙各水管、油管、線束中度老化；底盤系統各部件中度老化。勘查時車輛處於長期閒置狀態，電瓶虧電無法正常啟動，車輛已超過三個檢驗周期未進行年檢。

據拍賣公告顯示，該車評估價為6880元，起標價為6880元，增價幅度為100元。截至發稿時，此次拍賣吸引六人報名，890人關注，1萬1968人圍觀。經過201次出價，9日下午該車以9萬580元的價格被成功拍出，最終成交價約為起拍價的13倍。

據了解，作為中國高端MPV的代表車型，豐田埃爾法自2010年正式引進中國市場，就受到不少人追捧，銷量最好的時候終端甚至加價30、40萬元都供不應求。公開數據顯示，埃爾法一款車的銷售量曾占香港MPV市場的70%以上，但如今在電動智慧浪潮的席捲下，埃爾法漸漸失去光環。