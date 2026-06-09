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酒店待4天送汽車 鄭州男挑戰2小時就失敗 1萬保證金飛了

中國新聞組／北京9日電
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在酒店待4天獎勵35萬元汽車，河南一男子交1萬元參加，不到2小時就失敗。(取材自...
在酒店待4天獎勵35萬元汽車，河南一男子交1萬元參加，不到2小時就失敗。(取材自揚子晚報 )

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：鄭州男子為贏汽車遠赴長春參加四天不出房門挑戰。
  • 重點二：入住不到兩小時因監控畫面爭議被判失敗，保證金受損。
  • 重點三：事件引發外界質疑自律挑戰規則過細，可能具有賭博性質。

為了贏得價值35萬元人民幣的汽車，一名河南鄭州31歲男子小王不惜搭乘20多個小時綠皮火車，遠赴吉林長春參加網紅舉辦的「四天不出房門送汽車」挑戰，沒想到活動開始不到兩個小時，便因短短數秒鐘的「違規動作」遭判定失敗，不僅夢碎，連1萬元報名保證金也差點拿不回來，引發外界對近年流行的「自律挑戰」活動是否合理的熱議。

大象新聞報導，小王平時經營餐飲生意，但近期生意虧損，急需資金周轉。他長期追蹤一名汽車類網紅超過兩年，看到對方推出「在酒店房間連續待滿四天即可獲得一輛價值35萬元汽車」活動後心動不已。

小王5月底先支付500元訂金，並確定於6月1日至5日參加挑戰。隨後搭乘20多個小時火車趕赴長春，抵達後再支付9500元，湊足1萬元保證金，當晚入住指定酒店房間展開挑戰。

依照主辦方提供的合約，參賽者需獨自在房內生活數天，全程接受監控，且必須遵守多項規定，包括不得遮擋攝影鏡頭、不得移動監控設備，以及每天固定時間開窗通風等。

小王原以為只要熬過四天就能把汽車開回家，沒想到當晚不到10點，工作人員突然通知他挑戰失敗。

主辦方出示一段約八秒鐘的監控畫面，認定他在過程中違反規則。小王則表示，影片中實際遮擋鏡頭的時間可能只有兩秒左右，且因工作人員要求他只能從床鋪同一側上下床，本來就很容易發生遮擋情況，認為規則設計存在問題。

雙方為此爆發爭議。小王要求退回1萬元保證金，但經協商及報警處理後，主辦方最終退還7000元，小王稱不排除提起民事訴訟。

對此，活動主辦網紅回應稱，小王是因違反「手機不得以任何形式被遮擋」規定而遭淘汰，並非單純遮擋攝影鏡頭。主辦方強調，活動本質上是車行促銷方案，一年來已有不少挑戰者成功獲得獎勵，而剩餘未退的2500元至3000元，未來可作為購車訂金折抵使用。

該事件也讓近年盛行的「自律挑戰」再度成為討論焦點。律師指出，這類活動通常要求參賽者支付高額報名費，再透過極其細碎且容易踩雷的規則進行篩選，本質上帶有高度不確定性，甚至有賭博性質。

不少網友看完規則後直呼，「根本不是挑戰四天，是挑戰四分鐘都難」、「獎品是汽車，陷阱卻比汽車配備還多」。還有人笑稱，「以為參加真人秀，結果進的是考場監控系統」。

精華 FAQ

  • 小王經營餐飲生意卻出現虧損，急需資金周轉，於是看到網紅推出入住酒店四天可得汽車的活動後心動報名，盼藉此拿到價值35萬元的車輛。

  • 主辦方稱他違反了手機不得以任何形式被遮擋的規定，並提出約八秒監控畫面作為依據；小王則認為遮擋可能僅兩秒，且動線限制使違規難以避免。

  • 因為參賽者需先繳高額保證金，再接受細碎且容易踩雷的規則，稍有動作就可能失去獎勵，律師與網友都質疑這類挑戰不透明，甚至帶有賭博性質。

河南 鄭州

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