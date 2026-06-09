收850萬卻剪錯城市畫面 「奔跑吧」為重大失誤道歉

網友發現「奔跑吧」把邯鄲叢台公園的資料圖當作安陽景點放進節目片段裡，引發網絡熱議。(取材自微博）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 奔跑吧14江山篇錄製合作預算曝光，高達850萬元人民幣。

奔跑吧14江山篇錄製合作預算曝光，高達850萬元人民幣。 重點二： 節目安陽特輯誤剪邯鄲叢台公園畫面，引發兩地網友批評。

節目安陽特輯誤剪邯鄲叢台公園畫面，引發兩地網友批評。 重點三：官方已就素材誤用道歉，卻未回應高額錄製費爭議。

中國長壽綜藝「奔跑吧」近期陷入開播以來少見的輿論風暴，不僅因節目內容出現重大失誤公開道歉，更被爆出向地方文旅部門收取高額錄製費用，引發外界對其商業模式與宣傳效果的熱烈討論。從「安陽特輯剪錯畫面」到「850萬元人民幣錄製費曝光」，多項爭議接連發酵，讓節目成為網路焦點。

綜合媒體報導，近日有網友翻出江山市旅遊發展有限公司發布的採購公示文件，顯示「奔跑吧14」前往浙江江山錄製節目時，相關合作預算高達850萬元(人民幣，下同)。根據公示內容，該項目名稱為「奔跑吧」江山篇，採單一來源採購方式辦理，理由是節目涉及版權、商標權等知識產權，僅能向唯一供應商採購。

文件指出，「奔跑吧14」赴江山錄製期間，將透過節目內容全方位展示當地文旅資源、特色文化與城市形象，宣傳期也會同步進行熱搜話題操作及花絮傳播。節目播出後，相關內容還可作為長期宣傳素材使用，並授權地方使用「跑男拍攝地」等宣傳標籤。

消息曝光後迅速引發熱議。有網友認為，850萬元對於一檔頭部綜藝來說或許屬於正常商業合作範疇，但也有人質疑，節目過去經常以推廣地方文化、帶動旅遊熱度作為宣傳重點，如今高額合作費曝光後，難免讓外界重新檢視其「公益助力文旅」的形象。

除了江山篇之外，網路上也流傳多份地方政府採購資料，包括河北崇禮與「奔跑吧」的合作金額同樣達到850萬元，浙江台州相關合作案更高達1980萬元，浙江新昌過去也曾投入近950萬元與節目合作。由於金額相當可觀，相關話題持續占據社群平台熱搜榜。

就在錄製費用爭議延燒之際，「奔跑吧」又因節目內容出包而遭到批評。6月5日播出的「奔跑吧14」第七期安陽特輯中，節目組在介紹河南安陽城市風貌時，竟誤將河北邯鄲著名景點叢台公園的畫面剪入宣傳片段，引發兩地網友不滿，質疑節目組連最基本的地標查核都未做好。

事件持續發酵後，「奔跑吧」官方微博8日發布道歉聲明，坦承節目出現素材使用錯誤，並表示發現問題後已第一時間修正全平台內容重新上線。聲明中感謝觀眾監督，也承諾未來將加強素材審核與製作流程管理，以更嚴謹的態度完成節目製作。

不過這份道歉並未完全平息爭議，不少網友認為，節目組僅針對畫面誤用事件致歉，卻未回應外界關注的高額錄製費用問題。更有人指出，若地方投入數百萬甚至上千萬元宣傳預算，最終卻出現城市地標搞錯的低級失誤，恐怕難以向當地民眾交代。