A股最貴一吻？勝宏董座陳濤電梯內親掉公司540億市值

勝宏科技董事長爆電梯索吻醜聞。（視頻截圖）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 網傳勝宏科技董事長陳濤電梯親吻影片，引發外界熱議。

網傳勝宏科技董事長陳濤電梯親吻影片，引發外界熱議。 重點二： 爆料者指陳濤婚內交往並隱瞞婚姻，相關證據多為單方面說法。

爆料者指陳濤婚內交往並隱瞞婚姻，相關證據多為單方面說法。 重點三：事件衝擊股價，勝宏科技兩日市值蒸發約543億元。

近日全網最大的瓜，是千億大佬疑似電梯內出軌親吻女子，一段十幾秒的電梯監控視頻在網路上瘋傳，先是女子進入電梯，隨後一名男子進入，兩人很自然抱著親了個嘴，又笑著走出電梯；有眼尖的網友發現，這名男子正是中國AI（人工智能）算力龍頭企業勝宏科技董事長陳濤。市場直接反應，勝宏科技5日A股股價暴跌7.59%，兩天下來，公司市值整整蒸發了543億。有網友笑稱，「這是A股最貴一吻」。

綜合媒體報導，抖音 帳號「珍珍Janice」6日發布多則涉及勝宏科技董事長陳濤的私生活內容，爆料者自稱為宋珍珍，指控陳濤在已婚狀態下與其發展感情關係，並隱瞞婚姻狀況。貼文同時公開多張疑似聊天紀錄、視訊通話截圖及相關照片，引發爭議。

其中最受關注的是一段疑似公司電梯監視器畫面。影片顯示，疑似陳濤的中年男子與白衣女子親吻。「珍珍Janice」聲稱曾是勝宏員工，陳濤「剛認識就騙我給他生小孩」。據傳，「電梯門」事件發生於去年4月，去年底陳妻曾上門交涉，鬧到法院，「珍珍Janice」稱自己被疏遠而抑鬱，因此選擇披露。

「珍珍Janice」表示，相關影片曾於2025年在網路小範圍流傳，但後續未持續擴散；此次則因雙方協商未果，決定公開相關內容。不過，上述說法目前主要來自爆料者單方面陳述，尚無其他公開資料可進一步證實。

巧合的是，就在「珍珍Janice」爆料的前一天，勝宏科技5日A股一天跌了7.59%，隔天大家才恍然大悟，原來這暴跌是消息沒捂得住。爆料出來之後，股價連兩天大跌，從4日收盤的3598億總市值，到了8日早盤直接跌到3055億，兩天整整蒸發了543億。有網友調侃，「董事長在電梯裡的一個吻，親掉了公司540億市值」，「這個吻好貴啊」。

勝宏科技對此回應表示，網傳短片與公司活動無關，已經報警，有關部門也介入調查，此事不會對公司日常經營造成任何影響。

公開資料顯示，現年54歲的陳濤號稱「惠州首富」，出生於新疆，1990年赴廣東發展，從外資企業基層業務員做起。2003年創立勝華電子，為勝宏科技前身，2006年正式成立勝宏科技，並於2015年在深圳創業板掛牌上市。

受惠AI伺服器、高速運算及先進封裝需求快速成長，勝宏科技近年營運表現亮眼。公司於2020年打入美國晶片大廠輝達（Nvidia，又譯英偉達）供應鏈，2025年進一步成為Tier 1供應商。今年5月，輝達執行長黃仁勳在台灣宴請供應鏈夥伴，現場除了台積電與鴻海董事長等科技大佬，還有勝宏科技董事長陳濤，他也是在場唯一的中國企業代表。

勝宏科技董事長爆電梯索吻醜聞。（視頻截圖）

勝宏科技董事長陳濤。（取材自羊城晚報）

勝宏科技董事長爆電梯索吻醜聞。（視頻截圖）