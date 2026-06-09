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十五五首個重大工程 三峽水運新通道開工 總投資772億

中國新聞組╱北京9日電
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三峽水運新通道工程葛洲壩航運擴能施工現場。(新華社)
三峽水運新通道工程葛洲壩航運擴能施工現場。(新華社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：三峽水運新通道正式開工，成為十五五首個重大工程。
  • 重點二：工程總投資約772.08億元，將提升長江黃金水道通航能力。
  • 重點三：建成後三峽與葛洲壩樞紐運能大增，利於區域經濟發展。

中國「十五五」期間開工建設的首個國家重大標誌性工程「三峽水運新通道」8日動工，有利於提升長江黃金水道通航能力。三峽水運新通道工程開工儀式在湖北省宜昌市舉行，中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥出席開工儀式，並宣布工程正式開工。

新華社報導，8日上午10時，湖北省宜昌市太平溪碼頭旁，三峽水運新通道工程開工儀式在這裡舉行。中央和國家機關有關部門、有關中央企業負責同志，諮詢、設計和建設單位代表，當地群眾代表等參加開工儀式。

三峽水運新通道是繼三峽工程之後，長江幹線上集水利、航運、生態等功能於一體的最大綜合性工程。工程建成後，三峽樞紐、葛洲壩樞紐都將形成四線船閘格局，有利於提升長江黃金水道通航能力，更好支撐長江經濟帶高質量發展。

總投資約772.08億元的三峽水運新通道工程由兩部分組成。其中，三峽樞紐新通道位於已建三峽船閘北側，規畫新建雙線連續五級船閘，線路長約6680米，工期為112個月（含12個月工程籌建期）。葛洲壩航運擴能拆除既有三號船閘，新建兩線單級船閘，並對上下游引航道進行擴挖，工期為95個月（含12個月工程籌建期）。

工程設計通航船舶為萬噸級。建成後，三峽樞紐將形成四線船閘加升船機的格局，總通過能力達到3.36億噸；葛洲壩樞紐形成四線船閘格局，總通過能力達到3.6億噸。

據報導，三峽水運新通道工程規模巨大、難度空前，歷經十餘年論證設計、數十年技術儲備，已充分具備開工條件。工程組織實施方、三峽集團董事長劉偉平表示，工程建成後將大幅提升航運效率，有利於長江綜合立體交通走廊高質量發展，有利於推動長江經濟帶發展戰略實施、構建國內國際雙循環發展格局，且生態優先綠色發展理念落地見效。  

對於三峽水運新通道的意義，多位專家表示，因為河道水淺、船閘長期擁堵，增加航運的時間成本和經濟成本，新通道的建設不僅是長江黃金水道的一項超級工程，也為長江經濟帶的高質量發展打通「任督二脈」。此外，新通道將為長江中游地區打開對外開放空間。

中國工程院院士、長江設計集團首席科學家鈕新強指出，2011年，三峽樞紐通過貨運量突破1億噸，三峽河段貨運量提前19年達到規畫運量。2023年，三峽樞紐通過貨運量再創新高，達到1.74億噸，超過設計水平73%。更關鍵的是，這個數字預計還會繼續增長。「水運和其他交通是一樣的，越大成本越低，經濟性就越好，所以能走大船，他不會跑小船，這也是適應它發展的需要。」

重慶綜合經濟研究院研究員易小光認為，新通道建成後，重慶、四川、雲南和貴州等上游地區在物流、產業等方面能更順利暢通地與下游地區相聯繫，以及與沿海地區和國外市場相聯繫，將降低物流成本、提升效率，增強發展能力。

三峽水運新通道工程葛洲壩航運擴能施工現場。(新華社)
三峽水運新通道工程葛洲壩航運擴能施工現場。(新華社)

6月8日上午，三峽水運新通道工程開工儀式在湖北省宜昌市舉行。中共中央政治局常委、...
6月8日上午，三峽水運新通道工程開工儀式在湖北省宜昌市舉行。中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥出席開工儀式，並宣布工程正式開工。 (新華社)

三峽水運新通道工程葛洲壩航運擴能施工現場。(新華社)
三峽水運新通道工程葛洲壩航運擴能施工現場。(新華社)

三峽樞紐新通道總平面布置示意圖。(中新社)
三峽樞紐新通道總平面布置示意圖。(中新社)

精華 FAQ

  • 該工程於8日正式動工，開工儀式在湖北省宜昌市太平溪碼頭旁舉行，由中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥出席並宣布開工。

  • 工程分為兩部分：三峽樞紐新通道新建雙線連續五級船閘，葛洲壩航運擴能則拆除既有三號船閘，改建兩線單級船閘並擴挖引航道。

  • 工程建成後，三峽與葛洲壩樞紐通過能力將大幅提升，降低物流與時間成本，改善長江航運擁堵，並促進長江經濟帶與上游地區對外聯通。

國務院 中共

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