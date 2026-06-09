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麥田被踐踏 陝西農婦一氣砍禿網紅「孤獨樹」…結果更慘

中國新聞組／北京9日電
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5月31日傍晚，一個孩子站在樹前，家人走進麥田中被踩出的「路」上，為孩子拍照。(...
5月31日傍晚，一個孩子站在樹前，家人走進麥田中被踩出的「路」上，為孩子拍照。(取材自新京報)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：陝西西安白廟村網紅女貞樹遭67歲農婦持斧砍禿。
  • 重點二：農婦不滿遊客踩踏麥田，稱田地被走出一條十字路。
  • 重點三：事件後樹更爆紅，網友改稱禿頭樹並議論成觀光點。

陝西西安長安區白廟村一棵因短影音暴紅的女貞樹，近日遭67歲梁姓農婦持斧砍去樹冠，引起關注。這棵被網友稱為「孤獨樹」、「電影樹」的網紅景點，原本因麥浪、秦嶺群山與孤樹同框的畫面走紅，吸引大量遊客和攝影愛好者朝聖，卻也因此讓附近農田飽受踩踏之苦，最終演變成這場砍樹事件。

新京報報導，事件發生於5月26日清晨，家住白廟村的梁姓婦人天未亮便帶著斧頭與梯子獨自登上塬頂，將地頭旁的女貞樹樹枝逐一砍下。她事後表示，因近期大量遊客湧入拍照，甚至直接走進自家麥田取景，導致田間被踩出一條寬約1公尺、長約25公尺的「十字路」，眼看即將成熟收割的麥子遭破壞，忍無可忍才出此下策。

這棵女貞樹麥田中央，約10年前因修路而種植。由於周邊其他樹木陸續被砍除，最後只剩下這一棵獨自矗立。今年春天，一段無人機空拍影片意外在網路暴紅，畫面中孤樹與遠方秦嶺山脈相映成趣，被不少網友形容充滿「自由感」、「治癒感」與電影氛圍，因此吸引大批遊客打卡。

隨著短影音平台推播，這處原本鮮少有人造訪的農地迅速成為熱門景點。據當地村民稱，高峰時期路邊停滿車輛，許多遊客為了拍出網上同款照片，直接走進麥田尋找最佳角度，不少農作物因此被踩壞。

梁婦表示，自己與丈夫辛勤種植8畝麥田，她曾多次勸阻遊客不要進入田地，但效果有限。有一次她上前理論時，對方竟稱「這是路，不是地」，讓她更加氣憤。

報導指出，梁婦不使用短影音平台，也不了解所謂的「流量經濟」。直到砍樹影片登上熱搜，遠在外地工作的子女和村幹部紛紛致電關心，她才知道事件已受到全國關注。儘管有人認為這棵樹有機會發展成觀光景點，甚至帶動地方商機，但她始終認為，「快到嘴邊的糧食被踩爛了，誰來賠？」

令人意外的是，樹被砍後熱度不減反增。網友為它取名「禿頭樹」、「絕版樹」，一位攝影師認為，「砍成禿頭後，反倒更有蒼涼感」。甚至有人計畫，來年在樹旁辦一場納涼晚會，找秦腔戲班來唱幾晚大戲。

不過砍樹之後，梁婦再沒上過塬，因為「不忍心再看，太慘了」。

女貞樹被砍前，方圓幾里地，只有樹下一處蔭涼。(取材自新京報)
女貞樹被砍前，方圓幾里地，只有樹下一處蔭涼。(取材自新京報)

5月31日傍晚，附近的羊群從樹前經過。(取材自新京報)
5月31日傍晚，附近的羊群從樹前經過。(取材自新京報)

精華 FAQ

  • 因空拍畫面走紅後，大量遊客湧入拍照，為取景直接踏入麥田，造成農作物受損。梁姓農婦多次勸阻無效，終於在5月26日清晨持斧砍去樹冠。

  • 她表示，自家8畝麥田被踩出一條約一公尺寬、二十五公尺長的路徑，快成熟收割的麥子也遭破壞。她認為遊客只顧拍照，卻沒人補償農損。

  • 樹被砍後熱度不減反增，網友改稱它為禿頭樹、絕版樹，還有人說更有蒼涼感。甚至有攝影師提議未來辦納涼晚會與秦腔演出。

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