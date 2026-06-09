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載到醉客…網約車司機聽到「吱吱聲」 回頭一看震驚

中國新聞組／北京9日電
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陳師傅稱後座仍聞著有味道 。（取材自1818黃金眼）
陳師傅稱後座仍聞著有味道 。（取材自1818黃金眼）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：杭州網約車司機載醉客，途中聽見異聲回頭驚見後座排尿。
  • 重點二：司機拍攝存證並報警處理，清潔車內後與乘客家屬協商賠償。
  • 重點三：雙方對清潔費與誤工損失談不攏，平台介入協助並管控帳號。

杭州一名網約車司機日前載到醉酒乘客，途中突然「聽到吱吱吱的聲音」，回頭竟發現對方脫下褲子在後座排尿。司機陳師傅表示，自己跑網約車五年多來首次遇到這種情況，當場詢問原因，乘客回應「憋不住了」。事後雙方因車輛清潔、誤工等賠償問題未達共識。陳師傅形容：「震驚了，很震驚，第一次碰到這種事情。」

1818黃金眼報導，事件發生於6月5日凌晨1時30分左右。陳師傅在杭州市拱墅區接到訂單，從信義坊一家飯店載送乘客前往約四公里外的社區。

陳師傅表示，乘客上車後能主動報出手機尾號，因此認為對方仍有意識，但明顯帶有醉意。行車途中，他聽見異常聲響，回頭查看時，發現乘客已脫下褲子在後座排尿，隨即拿起手機拍攝存證。面對詢問，乘客表示「沒辦法」、「憋不住了」。

監視器畫面顯示，涉事乘客看起來約六、七十歲。事發後，陳師傅在路邊遇見巡邏警車，並與警方前往派出所處理，同時聯繫到乘客馮姓男子家屬。陳師傅指出，警方當時提供紙巾及抹布，協助清理車內尿液。

陳師傅表示，車內目前仍有異味，腳墊也遭汙染。他向家屬提出負擔清潔費、腳墊更換費及誤工損失，或一次賠償3000元（人民幣，下同）。其中誤工費依平日每日約400至600元收入計算，折算約500元。

不過，陳師傅稱，乘客家屬僅願賠償500元，雙方未能達成協議。他也表示，乘客當時還責怪他拍攝影片取證。

對此，馮姓乘客的兒子受訪時表示，自己並不了解父親當時狀況，只是接獲通知後前往派出所協助善後，若無法協商，可循法律途徑解決。

平台客服表示將了解事件情況。後續平台回應指出，已協助聯繫涉事乘客，希望其向司機道歉並承擔相關損失，但對方未接電話。平台將協助處理車輛清潔等合理費用，並提供補貼，同時對涉事乘客帳號進行管控處理。

陳師傅與乘客兒子的聊天紀錄 。（取材自1818黃金眼）
陳師傅與乘客兒子的聊天紀錄 。（取材自1818黃金眼）

陳師傅受訪 。（取材自1818黃金眼）
陳師傅受訪 。（取材自1818黃金眼）

精華 FAQ

  • 陳師傅在杭州接送一名醉酒乘客途中，突然聽到車內傳出異常吱吱聲，回頭查看才發現對方已在後座脫褲排尿，當場震驚並拍攝存證。

  • 司機要求支付車內清潔費、腳墊更換費與誤工損失，或一次賠償3000元；但家屬僅願給500元，雙方因此無法達成協議。

  • 平台表示會協助聯繫涉事乘客，要求其向司機道歉並承擔損失，若聯繫不上也會協助處理清潔等合理費用，並對帳號進行管控。

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