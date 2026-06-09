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為高考靜音…遼寧3歲比格犬連3年「物理閉麥」登熱搜

中國新聞組／即時報導
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遼寧一隻3歲的比格犬被主人用布條固定嘴巴「物理靜音」。（視頻截圖）
遼寧一隻3歲的比格犬被主人用布條固定嘴巴「物理靜音」。（視頻截圖）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：遼寧高考考點旁一隻比格犬連三年被主人封嘴護考。
  • 重點二：主人為避免犬吠干擾考生，於高考期間替狗狗戴布條。
  • 重點三：比格犬乖巧配合走紅網路，被讚為最懂事的編外護衛。

隨著一年一度的高考拉開帷幕，考場內學子們正執筆為夢想而戰，而考場外也出現了許多讓人動容或會心一笑的「護考」奇景。近日，在遼寧某高考考點附近，一隻3歲的比格犬因為連續三年在高考期間被主人「物理封嘴」而意外走紅微博熱搜，被網友們親切地稱為最懂事的考場「編外護衛」。

眾所周知，比格犬以精力旺盛、叫聲嘹亮著稱，常被戲稱為犬界的「大喇叭」。然而這隻生活在考點旁的小傢伙卻有著極高的「政治覺悟」。據狗主人透露，由於家裡緊鄰高考考場，為了防止狗狗在考試期間突然吠叫、干擾考生聽力，從狗狗1歲大時開始，每逢6月7日至9日的高考時間，主人就會用一根布條輕輕固定住牠的嘴巴，開啟長達三天的「物理靜音模式」。

今年正值狗狗3歲，這已經是牠連續第三年配合這項家族傳統。影片中，被布條纏住嘴巴的小比格犬一臉懵懂，卻不掙扎也不鬧騰，只是乖乖地跟在主人身邊，眼神中透著一種全力配合的清澈與溫柔。

這段溫馨又逗趣的畫面迅速引發了數萬網友的圍觀與善意調侃。有網友笑稱：「3歲的小狗，高考護航工齡竟然長達3年，主打一個出道即巔峰！」也有人幽默表示：「這就是傳說中的一年封一次，一次封三天，小傢伙比我都懂高考的儀式感。」更有網友動情地評論道：「以後考生們金榜題名了，可別忘了當年考場外有位默默付出的『狗嬸子』！」

雖然「物理閉麥」的畫面看起來有些滑稽，但背後承載的卻是普通市民對高考學子最深切、最樸素的關懷。從這隻乖巧配合的毛孩子身上，我們看到的是整個社會為了給考生營造安靜環境而做出的集體努力。人類在考場內全力以赴追逐夢想，毛孩子在考場外用無聲的方式溫柔守護，這場連續三年的「閉麥儀式」不僅拉滿了高考的儀式感，更在這個炎炎夏日，為緊張的考場氛圍注入了一股直擊心靈的治癒力量。我們也祝願所有考生皆能落筆生花，不負這份跨越物種的深情守護。

▲ 影片來源：Youtube平台

@花栗鼠娛姐（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

精華 FAQ

  • 因為牠住在高考考點附近，主人擔心叫聲影響考生，連續三年在高考期間替牠用布條封住嘴巴，形成有趣又溫馨的「物理閉麥」畫面，因此引發熱議。

  • 主要是為了維持考場周邊安靜，避免比格犬天生愛叫、聲音洪亮，在高考期間突然吠叫干擾考生作答與聽力，屬於一種配合考試秩序的善意措施。

  • 網友多以幽默口吻稱牠是最懂事的「編外護衛」，也感嘆牠配合高考的可愛模樣；文章則強調這反映了社會各界對考生的體貼與集體護考氛圍。

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