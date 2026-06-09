我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃賽前防詐 紐約市議會嚴查無照計程車、非法票販

911紀念博物館推「永不遺忘基金」 宣導認識恐襲歷史

楊振寧辭世半年多 翁帆曬新疆旅遊照 網驚：狀態像30歲

中國新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
翁帆騎馬。（取材自 網易號 「星星没有你亮」）
翁帆騎馬。（取材自 網易號 「星星没有你亮」）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：翁帆與母親外甥女同遊新疆那拉提草原，照片流傳網路。
  • 重點二：她騎馬賞景氣色紅潤，外貌被網友認為像30歲。
  • 重點三：楊振寧辭世後她持續參與交流活動，展現獨立生活。

諾貝爾物理學獎得主楊振寧辭世超過半年，相差54歲的妻子翁帆近日與母親及外甥女同遊新疆那拉提草原的照片在網路流傳，只見她騎馬賞景、與家人悠閒出遊，氣色紅潤、神情放鬆，展現喪夫後積極面對生活的面貌。

曝光的照片顯示，翁帆身穿白色T恤搭配休閒長褲，留著俐落短髮，在新疆壯闊的草原與雪山景色映襯下顯得格外清新自然。現年50歲的她皮膚白皙、氣色極佳，不少網友驚訝表示完全看不出實際年齡，甚至認為她看起來僅有30歲。

此次新疆之行，翁帆並未安排隆重行程，而是選擇與母親石玉鈿及外甥女一起享受悠閒假期。畫面中，她時而騎馬漫遊草原，時而閉上雙眼感受山間微風。這種輕鬆自在的狀態，也與外界過去對她低調、內斂的印象形成鮮明對比。

1976年出生於廣東潮州的翁帆，2004年與82歲的楊振寧結婚，當時因兩人年齡相差54歲，引發社會高度關注。面對外界各種質疑聲浪，翁帆始終保持低調，20多年來陪伴楊振寧出席學術活動、照料生活起居，以實際行動維繫這段婚姻，逐漸贏得外界尊重。

去年楊振寧辭世後，翁帆在悼念文章中寫道：「楊先生的一生，是有理想、有奮鬥、有責任、有擔當，也充滿幸福與感恩的一生。有他多年的陪伴，我何其有幸。」字裡行間流露深厚感情。在追悼會上，她神情哀傷、數度落淚，令人動容。

失去摯愛後的翁帆並未停下腳步。近年來，她持續參與學術及文化交流活動，曾赴香港參加校友聚會，也曾前往日本拜訪前日本首相鳩山由紀夫夫婦，展現獨立而充實的生活狀態。

此次新疆旅行，更讓外界看見她走出悲傷、重新擁抱生活的一面。許多網友留言表示，真正令人羨慕的並非年輕外貌，而是歷經人生起伏後依然保持從容與豁達的心境。從陪伴楊振寧走過人生最後歲月，到如今自在享受自己的生活節奏，翁帆正以另一種方式，展開人生新的篇章。

翁帆在薰衣草的花海裡。（取材自 網易號 「星星没有你亮」）
翁帆在薰衣草的花海裡。（取材自 網易號 「星星没有你亮」）

精華 FAQ

  • 她與母親石玉鈿及外甥女前往新疆那拉提草原旅遊，照片中可見她騎馬賞景、悠閒漫步，也會閉眼感受山風，整體氛圍輕鬆自在。

  • 因為她身穿休閒服、留短髮，膚色白皙且氣色很好，在草原與雪山背景下顯得清新自然，不少網友認為她看起來像30歲，幾乎看不出實際年齡。

  • 她並未停留在哀傷中，而是持續參與學術與文化交流，曾赴香港參加聚會，也到日本拜訪友人，顯示她已逐步恢復節奏，過著獨立而充實的生活。

翁帆 楊振寧 新疆

上一則

麥田被踐踏 陝西農婦一氣砍禿網紅「孤獨樹」…結果更慘

下一則

港府七一將推系列活動 交通餐飲、文體設施免費或打折

延伸閱讀

38歲劉亦菲素顏被捕獲 現身大學20年同學會 超狂狀態「同學變長輩」

38歲劉亦菲素顏被捕獲 現身大學20年同學會 超狂狀態「同學變長輩」
華仔愛妻朱麗蒨現狀曝光 濃密黑髮如少女 網驚：不像60歲

華仔愛妻朱麗蒨現狀曝光 濃密黑髮如少女 網驚：不像60歲
捕獲野生林青霞 71歲素顏依舊超美「零架子逛街」 真實狀態震撼網友

捕獲野生林青霞 71歲素顏依舊超美「零架子逛街」 真實狀態震撼網友
51歲曾馨瑩超驚人逆齡曬近照 網傻眼「誤認成16歲大女兒」

51歲曾馨瑩超驚人逆齡曬近照 網傻眼「誤認成16歲大女兒」

熱門新聞

26歲中國四川舞者吳宇飛帶領8台人形機器人登場跳舞。(取材自快科技)

川小伙帶8個宇樹機器人上美國達人秀 4評委一致給「YES」

2026-06-04 02:19
涉案車輛。（取材自新黃河）

車震女網友 男碩士遭控強姦 1原因讓女方改口連喊五次自願

2026-05-18 08:30
被正宮揪髮、痛毆的小三。（視頻截圖）

湖南小三在街頭被正宮揪髮、痛毆 網驚：身材太好了

2026-06-08 05:30
Nvidia找宇樹科技合作，推出新一代AI人形機器人平台。中國不少網友擔心中國的資料技術會因此外流。（取材自財新網）

Nvidia官宣合作 宇樹挨轟「認賊作父、靈魂賣美國」

2026-06-06 22:10
練功券示意圖。（取材自微博）

「榜一大哥」砸20萬開房 女主播完事後打開現金袋崩潰

2026-06-04 05:30
中國科學家達博近日帶領整支核心研發團隊回國，加盟中科大擔任講席教授。(取材自游俠網)

85後半導體專家達博辭日職返中 分析：北京搶情報、人才取得勝利

2026-06-01 21:07

超人氣

更多 >
川普政府將規模空前的「取消國籍」最新一批有17人

川普政府將規模空前的「取消國籍」最新一批有17人
美銀示警美股熊市訊號亮紅燈 建議投資人獲利了結

美銀示警美股熊市訊號亮紅燈 建議投資人獲利了結
最貴一吻？勝宏董座陳濤爆緋聞 電梯內親掉540億市值

最貴一吻？勝宏董座陳濤爆緋聞 電梯內親掉540億市值
麻州2惡警歧視私訊曝光：辱罵吳弭小賤人、狂飆中國佬

麻州2惡警歧視私訊曝光：辱罵吳弭小賤人、狂飆中國佬
害怕活太久錢不夠用 戰後嬰兒潮世代緊抓現有財富

害怕活太久錢不夠用 戰後嬰兒潮世代緊抓現有財富