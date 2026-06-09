楊振寧辭世半年多 翁帆曬新疆旅遊照 網驚：狀態像30歲
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諾貝爾物理學獎得主楊振寧辭世超過半年，相差54歲的妻子翁帆近日與母親及外甥女同遊新疆那拉提草原的照片在網路流傳，只見她騎馬賞景、與家人悠閒出遊，氣色紅潤、神情放鬆，展現喪夫後積極面對生活的面貌。
曝光的照片顯示，翁帆身穿白色T恤搭配休閒長褲，留著俐落短髮，在新疆壯闊的草原與雪山景色映襯下顯得格外清新自然。現年50歲的她皮膚白皙、氣色極佳，不少網友驚訝表示完全看不出實際年齡，甚至認為她看起來僅有30歲。
此次新疆之行，翁帆並未安排隆重行程，而是選擇與母親石玉鈿及外甥女一起享受悠閒假期。畫面中，她時而騎馬漫遊草原，時而閉上雙眼感受山間微風。這種輕鬆自在的狀態，也與外界過去對她低調、內斂的印象形成鮮明對比。
1976年出生於廣東潮州的翁帆，2004年與82歲的楊振寧結婚，當時因兩人年齡相差54歲，引發社會高度關注。面對外界各種質疑聲浪，翁帆始終保持低調，20多年來陪伴楊振寧出席學術活動、照料生活起居，以實際行動維繫這段婚姻，逐漸贏得外界尊重。
去年楊振寧辭世後，翁帆在悼念文章中寫道：「楊先生的一生，是有理想、有奮鬥、有責任、有擔當，也充滿幸福與感恩的一生。有他多年的陪伴，我何其有幸。」字裡行間流露深厚感情。在追悼會上，她神情哀傷、數度落淚，令人動容。
失去摯愛後的翁帆並未停下腳步。近年來，她持續參與學術及文化交流活動，曾赴香港參加校友聚會，也曾前往日本拜訪前日本首相鳩山由紀夫夫婦，展現獨立而充實的生活狀態。
此次新疆旅行，更讓外界看見她走出悲傷、重新擁抱生活的一面。許多網友留言表示，真正令人羨慕的並非年輕外貌，而是歷經人生起伏後依然保持從容與豁達的心境。從陪伴楊振寧走過人生最後歲月，到如今自在享受自己的生活節奏，翁帆正以另一種方式，展開人生新的篇章。
她與母親石玉鈿及外甥女前往新疆那拉提草原旅遊，照片中可見她騎馬賞景、悠閒漫步，也會閉眼感受山風，整體氛圍輕鬆自在。 因為她身穿休閒服、留短髮，膚色白皙且氣色很好，在草原與雪山背景下顯得清新自然，不少網友認為她看起來像30歲，幾乎看不出實際年齡。 她並未停留在哀傷中，而是持續參與學術與文化交流，曾赴香港參加聚會，也到日本拜訪友人，顯示她已逐步恢復節奏，過著獨立而充實的生活。
精華 FAQ
她與母親石玉鈿及外甥女前往新疆那拉提草原旅遊，照片中可見她騎馬賞景、悠閒漫步，也會閉眼感受山風，整體氛圍輕鬆自在。
因為她身穿休閒服、留短髮，膚色白皙且氣色很好，在草原與雪山背景下顯得清新自然，不少網友認為她看起來像30歲，幾乎看不出實際年齡。
她並未停留在哀傷中，而是持續參與學術與文化交流，曾赴香港參加聚會，也到日本拜訪友人，顯示她已逐步恢復節奏，過著獨立而充實的生活。
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