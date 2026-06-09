楊振寧辭世半年多 翁帆曬新疆旅遊照 網驚：狀態像30歲

翁帆騎馬。（取材自 網易號 「星星没有你亮」）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 翁帆與母親外甥女同遊新疆那拉提草原，照片流傳網路。

翁帆與母親外甥女同遊新疆那拉提草原，照片流傳網路。 重點二： 她騎馬賞景氣色紅潤，外貌被網友認為像30歲。

她騎馬賞景氣色紅潤，外貌被網友認為像30歲。 重點三：楊振寧辭世後她持續參與交流活動，展現獨立生活。

諾貝爾物理學獎得主楊振寧 辭世超過半年，相差54歲的妻子翁帆 近日與母親及外甥女同遊新疆 那拉提草原的照片在網路流傳，只見她騎馬賞景、與家人悠閒出遊，氣色紅潤、神情放鬆，展現喪夫後積極面對生活的面貌。

曝光的照片顯示，翁帆身穿白色T恤搭配休閒長褲，留著俐落短髮，在新疆壯闊的草原與雪山景色映襯下顯得格外清新自然。現年50歲的她皮膚白皙、氣色極佳，不少網友驚訝表示完全看不出實際年齡，甚至認為她看起來僅有30歲。

此次新疆之行，翁帆並未安排隆重行程，而是選擇與母親石玉鈿及外甥女一起享受悠閒假期。畫面中，她時而騎馬漫遊草原，時而閉上雙眼感受山間微風。這種輕鬆自在的狀態，也與外界過去對她低調、內斂的印象形成鮮明對比。

1976年出生於廣東潮州的翁帆，2004年與82歲的楊振寧結婚，當時因兩人年齡相差54歲，引發社會高度關注。面對外界各種質疑聲浪，翁帆始終保持低調，20多年來陪伴楊振寧出席學術活動、照料生活起居，以實際行動維繫這段婚姻，逐漸贏得外界尊重。

去年楊振寧辭世後，翁帆在悼念文章中寫道：「楊先生的一生，是有理想、有奮鬥、有責任、有擔當，也充滿幸福與感恩的一生。有他多年的陪伴，我何其有幸。」字裡行間流露深厚感情。在追悼會上，她神情哀傷、數度落淚，令人動容。

失去摯愛後的翁帆並未停下腳步。近年來，她持續參與學術及文化交流活動，曾赴香港參加校友聚會，也曾前往日本拜訪前日本首相鳩山由紀夫夫婦，展現獨立而充實的生活狀態。

此次新疆旅行，更讓外界看見她走出悲傷、重新擁抱生活的一面。許多網友留言表示，真正令人羨慕的並非年輕外貌，而是歷經人生起伏後依然保持從容與豁達的心境。從陪伴楊振寧走過人生最後歲月，到如今自在享受自己的生活節奏，翁帆正以另一種方式，展開人生新的篇章。

翁帆在薰衣草的花海裡。（取材自 網易號 「星星没有你亮」）