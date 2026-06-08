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沉浸體驗「紅樓夢」 北京大觀園打造真人實景劇本遊

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近日，真人實景劇本遊「我的紅樓世界」在北京大觀園上線。（本報資料照片）
近日，真人實景劇本遊「我的紅樓世界」在北京大觀園上線。（本報資料照片）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：北京大觀園推出真人實景劇本遊「我的紅樓世界」
  • 重點二：遊客可扮演紅樓人物，在園內完成任務探索場景。
  • 重點三：上線一周接待逾兩千人次，吸引年輕人反覆參與。

林黛玉邀你對詩，薛寶釵與你對弈，鳳姐讓你為劉姥姥親手簪花……近日，真人實景劇本遊「我的紅樓世界」在北京大觀園上線。遊客在古裝角色的引領下，盡享沉浸式文旅體驗。僅僅一周，劇本遊累計接待遊客超2000人次。

踏入北京大觀園南門，便見身著古裝的「紫鵑」、「襲人」、「侍書」和「鶯兒」正在攀談。上前搭話，她們會將你帶入紅樓世界，玩家可走進瀟湘館、怡紅院等「紅樓夢」主要人物的居所，開啟探索之旅。

北京大觀園是中國1987年版「紅樓夢」電視劇的實景拍攝地。在這裡，化身林黛玉、賈寶玉、王熙鳳、劉姥姥等「紅樓夢」中人物的角色先後登場，帶玩家走一遍「劉姥姥進大觀園」路線，或跟隨「抄檢大觀園」腳步，體察名著文字中的暗潮洶湧。玩家可站在鳳姐身後，看初進大觀園的劉姥姥鬧個笑話，也可聆聽劇中人傾訴，幫他們解答難題，還能獲得相應獎勵。

妙玉、藕官、趙姨娘、柳湘蓮、薛蟠、冷子興等書中人物也散布在園中各處。遊人上前攀談，可從他們那裡領取任務，前往不同居所探秘，還可學一段舞劍，撫一曲古箏，論一回茶道。

「就像真人玩大型遊戲，NPC（非玩家角色）會掉落任務，在大觀園裡帶著任務走這麼多地方，不僅有趣，也對「紅樓夢」的瞭解更多了。」一位玩家說。

「我的紅樓世界」由北京天橋盛世文旅與北京沙箱尚科技聯合打造。負責人徐湘龍介紹，希望以「紅樓夢」這一經典IP為核心，借助類劇本遊戲的模式，打破傳統景區「走馬觀花」的觀光局限，讓遊客置身真實的「紅樓世界」，盡享沉浸式文旅體驗。

劇本遊的NPC扮演者中，多數來自中國戲曲學院等表演類院校。在他們極有信念感的演技感染下，玩家化身「紅樓夢中人」，與角色互動展開更多劇情。目前，「我的紅樓世界」於每周末和節假日開放，每天上演兩個「紅樓夢」中的核心大事件。劇本遊上線以來吸引不少年輕遊客複刷集章，每天數百人參與。

精華 FAQ

  • 北京大觀園推出真人實景劇本遊「我的紅樓世界」，以《紅樓夢》人物和場景為主軸，讓遊客在園內跟著古裝角色互動、接任務、走劇情，體驗沉浸式文旅玩法。

  • 遊客可走進瀟湘館、怡紅院等場景，與林黛玉、薛寶釵、王熙鳳等角色對話、對詩、對弈，還能學舞劍、彈古箏、體驗茶道，並完成任務獲得獎勵。

  • 主辦方以劇本遊方式打破傳統景區走馬觀花的限制，結合經典IP、真人演繹與任務探索，讓遊客像玩大型遊戲一樣融入故事，因此特別受到年輕人歡迎。

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