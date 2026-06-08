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SU7電吸門成凶器？車主手指骨折 小米：確實無防夾功能

中國新聞組／北京8日電
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趙女士拇指腫脹。(取材自紫牛新聞)
趙女士拇指腫脹。(取材自紫牛新聞)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：趙姓車主反映小米SU7電吸門夾傷拇指並造成骨折。
  • 重點二：小米官方證實電吸門未配備防夾功能，確有夾手風險。
  • 重點三：律師認為責任需看提示是否充分，仍待數據鑑定釐清。

蘇州一名趙姓女車主近日反映，其購買僅兩個月的小米SU7，在下車關門時因一時走神，右手拇指不慎被車門夾住。隨後車門電吸功能自動啟動並猛烈吸合，導致其右手拇指輕微骨折，恢復期預估需一至兩個月。對此，小米汽車官方回應證實，車門電吸功能確實未配備防夾功能，存在夾手風險，目前已向車主致歉並持續跟進後續處理。

紫牛新聞報導，當事人趙女士表示，事件發生於6月4日，她下車反手關門時，右手拇指不慎停留在車門側邊沿。不料車門電吸功能突然啟動，瞬間產生巨大擠壓力，導致其拇指當場紅腫、僵硬且無法彎曲。經蘇州瑞華骨科醫院DR（X光）檢查，確診為「遠節指骨粗隆骨折」，皮下有積血與發炎現象，所幸骨折無明顯移位，目前正接受冰敷消腫等保守治療。

趙女士被小米SU7電吸門夾手。(取材自紫牛新聞)
趙女士被小米SU7電吸門夾手。(取材自紫牛新聞)

趙女士拇指被電吸門夾骨折。(取材自紫牛新聞)
趙女士拇指被電吸門夾骨折。(取材自紫牛新聞)

負責診治的骨科主任醫師張玉軍指出，患者在有皮膚與脂肪緩衝的情況下仍造成骨折，顯示電吸門瞬間吸合的擠壓力量極大，相當於成年人用力關門的力道。張玉軍稱，隨著新能源汽車電吸門的普及，臨床上此類夾傷案例有上升趨勢。

蘇州小米汽車交付中心現場工作人員表示，小米SU7基礎款雖未標配電吸門，但選裝率高達87%。門店內所有展車與試駕車的電吸門功能平時皆處於關閉狀態，工作人員坦言，此舉是為了規避大量進店兒童誤觸夾手的風險。

夾手後，趙女士手指皮下存在積血。(取材自紫牛新聞)
夾手後，趙女士手指皮下存在積血。(取材自紫牛新聞)

針對電吸門的安全防護，小米汽車官方客服證實，小米SU7的前後車門電吸合均未配備防夾功能，若用戶將身體部位置於門縫，確實存在夾傷風險。至於未來是否會透過軟體升級（OTA）進行功能優化，客服表示已將相關建議上報內部部門。

針對此消費爭議的責任歸屬，江蘇燁輝律師事務所王一丹律師分析，有無防夾功能並不直接等同於產品缺陷，需綜合技術水平、行業標準與風險提示來判定。車企不能僅憑用戶操作不當而完全免責，必須在銷售、手冊及車機提示等處醒目告知高危場景；同時，消費者也負有安全注意義務。事件的最終追責，仍需依託車輛日誌、軟體數據及第三方司法鑑定等關鍵證據釐清。

精華 FAQ

  • 蘇州趙姓女車主下車反手關門時，右手拇指留在門側邊，電吸功能隨即啟動並猛烈吸合，造成拇指紅腫、僵硬，最後確診為遠節指骨粗隆骨折。

  • 小米客服證實，SU7前後車門電吸合都沒有防夾功能，若身體部位放在門縫就可能受傷，並已向車主致歉，同時把是否優化功能的建議上報內部處理。

  • 律師指出，沒有防夾功能不必然等於產品缺陷，仍要看技術水平、行業標準與風險提示；車企與消費者都可能有責任，需靠車輛日誌和鑑定釐清。

小米

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