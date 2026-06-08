列車從長春出發 7小時後突折返 原因不明‥乘客傻眼了
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近日，一趟原定由吉林長春開往雲南昆明、全程約49小時的Z328次列車，因突發情況在行駛約7小時後於河北山海關站折返，導致多名乘客行程被迫中斷，變成「當日往返」，引發關注。有乘客形容「人生第一次遇到」，並在社群平台分享相關經歷。
極目新聞報導，多名乘客反映，列車6月6日從長春出發後，行駛數小時抵達山海關站，隨後接獲列車臨時調整行駛通知，乘客可選擇在山海關下車或隨車折返原出發站瀋陽方向。部分旅客表示，列車隨後掉頭返回，行程從原本的長途旅行變成「當日往返」。
乘客轉述通知內容，鐵路部門對受影響旅客提供票務處理安排，包括可在沿途停站辦理下車、未乘區間可辦理票價退差，且不收取退票手續費。若已購買聯程車票，亦可按規定在列車開行前統一辦理退票或調整。
有旅客在網上留言稱，列車當時行駛至山海關後突然折返，讓人相當意外，但亦理解可能屬於突發行駛調整。有評論指出，當時部分其他列車及高鐵行駛未受明顯影響，顯示此次調整或屬特定線路臨時安排。
對於列車折返原因，客服人員7日回應，Z328次列車6日確實在山海關站終止前行並折返，但系統未顯示具體原因。瀋陽鐵路局表示，列車當日確有折返情況，但暫無法確認詳細原因，推測可能與天氣或突發行駛條件有關。
資料顯示，Z328次列車通常由長春出發，途經多站後南下，正常情況下全程約需49小時抵達昆明。此次臨時折返，使部分旅客行程受到影響，也讓不少首次遇到類似情況的乘客感到意外。
截至目前，列車次日已恢復正常行駛，鐵路部門已按規定對受影響車票進行退費及後續處理。相關單位尚未就此次臨時調整發布更詳細說明。
目前官方尚未公布明確原因。客服與瀋陽鐵路局都表示，系統未顯示詳細資訊，僅推測可能與天氣或突發行駛條件有關，仍待後續說明。 列車原本要從長春一路南下昆明，卻在行駛約七小時後折返，讓部分旅客被迫中斷行程，原本的長途旅行變成當日往返，影響相當大。 鐵路部門表示，受影響旅客可在沿途停站下車，未乘區間可辦理票價退差，且不收退票手續費；若購買聯程票，也可依規定統一退票或調整。
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目前官方尚未公布明確原因。客服與瀋陽鐵路局都表示，系統未顯示詳細資訊，僅推測可能與天氣或突發行駛條件有關，仍待後續說明。
列車原本要從長春一路南下昆明，卻在行駛約七小時後折返，讓部分旅客被迫中斷行程，原本的長途旅行變成當日往返，影響相當大。
鐵路部門表示，受影響旅客可在沿途停站下車，未乘區間可辦理票價退差，且不收退票手續費；若購買聯程票，也可依規定統一退票或調整。
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