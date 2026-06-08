我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美債續跌 美元升至2個月高點 市場估Fed 12月升息機率大增

「未來最佳公司」排行出爐 Nvidia奪冠 蘋果AI竟慘輸？

不只3件套了…中國經濟下行 「中產破產7件套」成熱詞

中國新聞組／北京8日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
「中產破產七件套」成為中國網路熱詞，「盲目雞娃」進榜。示意圖。(取材自知乎)
「中產破產七件套」成為中國網路熱詞，「盲目雞娃」進榜。示意圖。(取材自知乎)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：中國社群熱議「中產破產七件套」，指向家庭財務風險累積。
  • 重點二：七件套包含創業、房貸、全職帶娃、雞娃、投資、健康與攀比消費。
  • 重點三：網民以返貧案例共鳴，也有人批評將問題歸咎配偶帶娃。

近日中國有自媒體曝光多個「中產返貧」個案故事，帶動關於中產家庭財富風險的討論熱度，有自媒體提出「中產家族的破產七件套」說法，稱中產破產規則已從過去的「貸款買房、配偶無業、孩子上國際學校」老三樣，升級為七重財務雷區，引來大批網民共鳴，有人一下子中了五套，當場崩潰。「中產破產七件套」話題昨更衝上了熱搜，有網民說，中國經濟下行，年薪100萬（人民幣，下同）也擋不住這七件套。

微博大V「互聯網分析師于斌」7日在網上發文說，「又要見證歷史了，中產家族的破產速度正在以前所未有的方式加快。原本大家熟知的破產三件套：貸款買房，老婆不上班，孩子上國際學校，現在已經不夠看了。現在破產套路已經從三件套升到了，七件套」。

該博主列出的中產破產七件套為：盲目創業、高額房貸、配偶全職帶娃、盲目雞娃、盲目投資、忽視自身健康、愛攀比消費。

相關話題在發文後隨即衝上了熱搜，引來大批網民共鳴，有網民發現自己在七件套裡中了五件套，當場崩潰。有網民和自媒體曝光了一些中產返貧故事，其中一名女子三年前還是人人羨慕的「中產標竿」：老公在互聯網大廠年薪100萬，她生了二胎後全職帶娃，老大在讀國際學校，去年剛換了奔馳GLC，還在海淀買了套學區房。

「可現在，老公被裁半年了，房子掛出去3個月降了120萬都沒人看，國際學校續費通知剛收到，老二下個月要上早教班，信用卡已經刷爆了三張…」，她說：「我真的不明白，我們這麼努力，怎麼就走到了這一步？」。

有網民認為，她不是不夠努力，而是被一套「中產標配」的邏輯綁架，掏空中產家庭財富的，從來不是突然的災難，而是那些「看起來特別對」的選擇。它們像套娃一樣，一件件疊加，悄悄吸乾現金流，最後把日子逼成走鋼絲。七件套就是這些被疊加後形成的中產財務陷阱。

一些自媒體也開始加入討論「破產三件套升級為七件套」話題，認為當代中產家庭的財富脆弱性，往往源於日常認知與欲望錯配的疊加。許多人衝動投身實體店、加盟或跨界創業，在經濟下行周期，這種孤注一擲的投入，極易演變成用半生積蓄去填補現金流無底洞的致命決策。

不過也有網民認為「破產七件套」沒說到重點，「沒有炒股票嗎」、「這裡面配偶帶娃是影響最小的，不知道為什麼總要強調」、「為什麼要有配偶全職帶娃？破產跟配偶全職帶娃有啥關係」、「不從自身找原因，先怪老婆、孩子，中產個啥呀中產，不過是虛假的中產，真實的無產」。

精華 FAQ

  • 這是自媒體對中產家庭財務風險的概括，認為盲目創業、高額房貸、配偶全職帶娃、盲目雞娃、盲目投資、忽視健康與攀比消費，會疊加成破產陷阱。

  • 因為不少網民認為自己或身邊人都踩中多項風險，尤其在裁員、房價下跌與教育支出沉重的背景下，原本看似穩定的中產生活很容易被現金流壓垮。

  • 有人認為它點出中產家庭的財務脆弱性，也有人批評忽略炒股與外部環境因素，並質疑把配偶全職帶娃列為破產原因，指責這是轉移問題焦點。

微博 貸款

上一則

演「馬謖」深入人心 69歲張治中病逝 張紀中發文悼念

下一則

高考溫馨場面／安徽1父親插秧後趕場 滿身泥捧花接女兒

延伸閱讀

男扮女騙「崩老頭」視頻語音都是假…1500元買全套工具

男扮女騙「崩老頭」視頻語音都是假…1500元買全套工具
日媒：高市孫子在中國留學 日網友嘀咕：偏偏去中國

日媒：高市孫子在中國留學 日網友嘀咕：偏偏去中國
高所得夫妻利用稅制「婚姻漏洞」 連續7年免繳所得稅

高所得夫妻利用稅制「婚姻漏洞」 連續7年免繳所得稅
演算法抹不掉的歷史餘燼 中國90後的六四震撼

演算法抹不掉的歷史餘燼 中國90後的六四震撼

熱門新聞

26歲中國四川舞者吳宇飛帶領8台人形機器人登場跳舞。(取材自快科技)

川小伙帶8個宇樹機器人上美國達人秀 4評委一致給「YES」

2026-06-04 02:19
涉案車輛。（取材自新黃河）

車震女網友 男碩士遭控強姦 1原因讓女方改口連喊五次自願

2026-05-18 08:30
練功券示意圖。（取材自微博）

「榜一大哥」砸20萬開房 女主播完事後打開現金袋崩潰

2026-06-04 05:30
中國科學家達博近日帶領整支核心研發團隊回國，加盟中科大擔任講席教授。(取材自游俠網)

85後半導體專家達博辭日職返中 分析：北京搶情報、人才取得勝利

2026-06-01 21:07
Nvidia找宇樹科技合作，推出新一代AI人形機器人平台。中國不少網友擔心中國的資料技術會因此外流。（取材自財新網）

Nvidia官宣合作 宇樹挨轟「認賊作父、靈魂賣美國」

2026-06-06 22:10
中國科學家達博近日帶領整支核心研發團隊回國，加盟中科大擔任講席教授。(取材自游俠網)

台積3奈米核心人物 辭日本終身職返中國 分析：北京贏了

2026-06-02 02:29

超人氣

更多 >
鳳凰城台積電工程師太太組「積婆社」坦言台美生活落差

鳳凰城台積電工程師太太組「積婆社」坦言台美生活落差
打入AI重要力量 韓媒曝台灣人買電腦1習慣 助硬體製造扎根進化

打入AI重要力量 韓媒曝台灣人買電腦1習慣 助硬體製造扎根進化
王祖賢息影22年矽谷創業 親揭不再拍戲真正原因「珍惜當下緣分」

王祖賢息影22年矽谷創業 親揭不再拍戲真正原因「珍惜當下緣分」
專訪變吵架 川普怒批NBC偏頗 拂袖離場

專訪變吵架 川普怒批NBC偏頗 拂袖離場
明年4項社安福利變動 宜先掌握預作規劃

明年4項社安福利變動 宜先掌握預作規劃