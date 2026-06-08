不只3件套了…中國經濟下行 「中產破產7件套」成熱詞

「中產破產七件套」成為中國網路熱詞，「盲目雞娃」進榜。示意圖。(取材自知乎)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 中國社群熱議「中產破產七件套」，指向家庭財務風險累積。

中國社群熱議「中產破產七件套」，指向家庭財務風險累積。 重點二： 七件套包含創業、房貸、全職帶娃、雞娃、投資、健康與攀比消費。

七件套包含創業、房貸、全職帶娃、雞娃、投資、健康與攀比消費。 重點三：網民以返貧案例共鳴，也有人批評將問題歸咎配偶帶娃。

近日中國有自媒體曝光多個「中產返貧」個案故事，帶動關於中產家庭財富風險的討論熱度，有自媒體提出「中產家族的破產七件套」說法，稱中產破產規則已從過去的「貸款 買房、配偶無業、孩子上國際學校」老三樣，升級為七重財務雷區，引來大批網民共鳴，有人一下子中了五套，當場崩潰。「中產破產七件套」話題昨更衝上了熱搜，有網民說，中國經濟下行，年薪100萬（人民幣，下同）也擋不住這七件套。

微博 大V「互聯網分析師于斌」7日在網上發文說，「又要見證歷史了，中產家族的破產速度正在以前所未有的方式加快。原本大家熟知的破產三件套：貸款買房，老婆不上班，孩子上國際學校，現在已經不夠看了。現在破產套路已經從三件套升到了，七件套」。

該博主列出的中產破產七件套為：盲目創業、高額房貸、配偶全職帶娃、盲目雞娃、盲目投資、忽視自身健康、愛攀比消費。

相關話題在發文後隨即衝上了熱搜，引來大批網民共鳴，有網民發現自己在七件套裡中了五件套，當場崩潰。有網民和自媒體曝光了一些中產返貧故事，其中一名女子三年前還是人人羨慕的「中產標竿」：老公在互聯網大廠年薪100萬，她生了二胎後全職帶娃，老大在讀國際學校，去年剛換了奔馳GLC，還在海淀買了套學區房。

「可現在，老公被裁半年了，房子掛出去3個月降了120萬都沒人看，國際學校續費通知剛收到，老二下個月要上早教班，信用卡已經刷爆了三張…」，她說：「我真的不明白，我們這麼努力，怎麼就走到了這一步？」。

有網民認為，她不是不夠努力，而是被一套「中產標配」的邏輯綁架，掏空中產家庭財富的，從來不是突然的災難，而是那些「看起來特別對」的選擇。它們像套娃一樣，一件件疊加，悄悄吸乾現金流，最後把日子逼成走鋼絲。七件套就是這些被疊加後形成的中產財務陷阱。

一些自媒體也開始加入討論「破產三件套升級為七件套」話題，認為當代中產家庭的財富脆弱性，往往源於日常認知與欲望錯配的疊加。許多人衝動投身實體店、加盟或跨界創業，在經濟下行周期，這種孤注一擲的投入，極易演變成用半生積蓄去填補現金流無底洞的致命決策。

不過也有網民認為「破產七件套」沒說到重點，「沒有炒股票嗎」、「這裡面配偶帶娃是影響最小的，不知道為什麼總要強調」、「為什麼要有配偶全職帶娃？破產跟配偶全職帶娃有啥關係」、「不從自身找原因，先怪老婆、孩子，中產個啥呀中產，不過是虛假的中產，真實的無產」。