高考溫馨場面／安徽1父親插秧後趕場 滿身泥捧花接女兒
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考場內學子振筆疾書，考場外也出現不少令人動容的身影。在廣州，多名阿嬤悄悄現身考點外守候孫輩應考；在安徽阜陽，一名剛下田插秧、滿身泥水的父親，手捧向日葵接女兒下考場，更讓不少網友直呼感動。這些平凡卻真摯的陪伴，成為高考首日另一道溫暖風景。
綜合大公報、極目新聞報導，近期電影「給阿嬤的情書」熱映，「隔代親」話題引發共鳴。走訪廣州多個高考考點發現，不少阿嬤特地到場送考，選擇以低調方式默默守候。
在廣雅中學考點外，78歲的周婆婆手握寫有「旗開得勝」的小旗，另一手提著象徵「高中」好彩頭的粽子掛飾，站在警戒線外遠遠張望。她表示，沒有告訴孫子自己會到場，擔心孩子因此增加壓力，只希望能默默陪伴他度過人生重要時刻。
在培正中學考點，一名來自揭陽的阿嬤特別跟隨家人前來送考，以潮汕話不斷為孫子和其他考生送上祝福；廣州市第七中學考點外，趙奶奶一早從海珠區出發，只為親眼看著從小由自己照顧長大的孫女走進考場。考場周邊也可見不少家長身穿紅衣或旗袍，手持向日葵與祝福標語，替考生加油打氣。
同樣引起關注的，還有安徽阜陽潁上二中考點外一名滿身泥水的父親。影片顯示，他穿著沾滿泥巴的衣褲，手捧向日葵站在校門外等待女兒，與周圍盛裝送考的家長形成鮮明對比。
這名父親李先崗表示，自己是一名水電工，為了陪伴女兒高考，特地從外地返鄉。考試當天上午，他還在田裡幫年邁父母插秧，眼見接考時間將近，來不及換衣服便直接趕到考場。他說，女兒從不嫌棄家境與父母的工作，也很理解長輩的辛勞。
從默默守候的阿嬤，到滿身泥水趕來接考的父親，高考考場外的感人畫面再次展現親情最樸實的模樣。沒有豪言壯語，也沒有刻意鋪陳，卻讓許多人感受到家人無聲支持所帶來的力量。
廣州多個考點外有不少阿嬤現身守候，像是手持祝福小旗、粽子掛飾，或跟著家人來送考，並以低調方式默默陪伴孫輩完成高考。 李先崗是一名水電工，當天上午先在田裡幫年邁父母插秧，為了不錯過接女兒下考場的時間，來不及換衣便滿身泥水趕到考點。 報導強調考場外同樣充滿溫暖與力量，無論是阿嬤的默默守候，還是父親泥水未乾的趕場接送，都展現家人無聲支持與樸實親情。
精華 FAQ
廣州多個考點外有不少阿嬤現身守候，像是手持祝福小旗、粽子掛飾，或跟著家人來送考，並以低調方式默默陪伴孫輩完成高考。
李先崗是一名水電工，當天上午先在田裡幫年邁父母插秧，為了不錯過接女兒下考場的時間，來不及換衣便滿身泥水趕到考點。
報導強調考場外同樣充滿溫暖與力量，無論是阿嬤的默默守候，還是父親泥水未乾的趕場接送，都展現家人無聲支持與樸實親情。
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