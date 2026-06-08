高考溫馨場面／安徽1父親插秧後趕場 滿身泥捧花接女兒

剛幹完活一身泥水的父親，手捧向日葵，正等待女兒走出考場。(取材自極目新聞／受訪者供圖)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 廣州多個高考考點外，阿嬤低調守候孫輩應考。

廣州多個高考考點外，阿嬤低調守候孫輩應考。 重點二： 安徽阜陽父親剛插秧滿身泥，捧向日葵接女兒。

安徽阜陽父親剛插秧滿身泥，捧向日葵接女兒。 重點三：考場外親情陪伴成溫暖風景，感動不少網友。

考場內學子振筆疾書，考場外也出現不少令人動容的身影。在廣州，多名阿嬤悄悄現身考點外守候孫輩應考；在安徽阜陽，一名剛下田插秧、滿身泥水的父親，手捧向日葵接女兒下考場，更讓不少網友直呼感動。這些平凡卻真摯的陪伴，成為高考 首日另一道溫暖風景。

綜合大公報、極目新聞報導，近期電影「給阿嬤的情書」熱映，「隔代親」話題引發共鳴。走訪廣州多個高考考點發現，不少阿嬤特地到場送考，選擇以低調方式默默守候。

在廣雅中學考點外，78歲的周婆婆手握寫有「旗開得勝」的小旗，另一手提著象徵「高中」好彩頭的粽子掛飾，站在警戒線外遠遠張望。她表示，沒有告訴孫子自己會到場，擔心孩子因此增加壓力，只希望能默默陪伴他度過人生重要時刻。

在培正中學考點，一名來自揭陽的阿嬤特別跟隨家人前來送考，以潮汕話不斷為孫子和其他考生送上祝福；廣州市第七中學考點外，趙奶奶一早從海珠區出發，只為親眼看著從小由自己照顧長大的孫女走進考場。考場周邊也可見不少家長身穿紅衣或旗袍，手持向日葵與祝福標語，替考生加油打氣。

同樣引起關注的，還有安徽阜陽潁上二中考點外一名滿身泥水的父親。影片顯示，他穿著沾滿泥巴的衣褲，手捧向日葵站在校門外等待女兒，與周圍盛裝送考的家長形成鮮明對比。

這名父親李先崗表示，自己是一名水電工，為了陪伴女兒高考，特地從外地返鄉。考試當天上午，他還在田裡幫年邁父母插秧，眼見接考時間將近，來不及換衣服便直接趕到考場。他說，女兒從不嫌棄家境與父母的工作，也很理解長輩的辛勞。

從默默守候的阿嬤，到滿身泥水趕來接考的父親，高考考場外的感人畫面再次展現親情最樸實的模樣。沒有豪言壯語，也沒有刻意鋪陳，卻讓許多人感受到家人無聲支持所帶來的力量。

78歲的送考奶奶。(取材自紫牛新聞)