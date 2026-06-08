為高考應援／985、211警號藏祝福 985公交車來加油

高考首日，廣州執信中學考點外，警號「985」、「211」的警員為考生加油。(視頻截圖)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 湛江安排警號含211985與211211民警到考場護考。

湛江安排警號含211985與211211民警到考場護考。 重點二： 武漢首度啟用D985訂製公交，充當高考暖心驛站。

武漢首度啟用D985訂製公交，充當高考暖心驛站。 重點三：廣州考場外也有帶985、211寓意警員陪考應援。

中國高考 7日登場，各地紛紛推出暖心舉措為考生加油打氣。廣東湛江安排警號含有「211985」與「211211」的員警到考場執勤；武漢 首度啟用編號「D985」的訂製公交車作為護考驛站；廣州考場外也有編號帶有「985」、「211」寓意的員警現身，成為考場外最受矚目的另類應援團。

綜合南方都市報、極目新聞報導，在廣東省湛江第一中學考場外，兩名擁有特殊警號的員警吸引不少考生與家長目光。湛江市公安局此次特別安排警號為「211985」及「211211」的民警執行護考任務，據了解，這組警號組合在廣東省內相當罕見。警方表示，希望藉由象徵中國重點大學的「211」、「985」數字，將祝福直接送給考生，祝願大家考出理想成績、順利邁向心目中的大學。

同樣引發關注的還有湖北武漢的高考護考行動。7日清晨，位於武漢二中考場外的一輛紅色主題公交車車身貼滿「985」、「211」、「678」等字樣，並搭配「金榜題名」、「逢考必過」、「旗開得勝」等祝福標語，不少考生和家長經過時紛紛駐足拍照。

更具話題性的是，這輛公交車的路線編號為「D985」。武漢公交部門表示，這是當地首次將「985」主題元素融入高考服務。這輛原本服務學生通勤的訂製公交車，在高考期間化身暖心驛站，提供考生與家長遮陽避雨、短暫休息的空間，持續停靠在考場外陪伴考生完成考試。

廣州多個考場同樣洋溢溫馨氛圍。在廣州執信中學考場外，兩名胸前警號分別帶有「020985」及「020211」數字的執勤警員，不時與進場考生擊掌互動，替考生舒緩緊張情緒。不少家長特地上前合影，希望沾沾好彩頭。有家長表示，從警號到現場服務細節，都能感受到城市對考生的用心與祝福。

除警方與公交系統投入護考外，考場外也可見不少親友團自發組成應援隊伍，有人身穿紅衣、手捧向日葵，有人準備寫有「逢考必過」的旗幟與祝福卡片，為考生加油打氣。

武漢高考首次來了訂製985公交車，為考生加油，是暖心驛站。(取材自極目新聞)