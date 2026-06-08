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今年高考作文緊扣時代脈搏 「習語錄」入題 AI成關鍵詞

中國新聞組／北京8日電
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38--高考 AI防作弊 中國高考7日開考，今年共1290萬人報名，今年AI智慧...
38--高考 AI防作弊 中國高考7日開考，今年共1290萬人報名，今年AI智慧系統也在多地考場投入監考。(新華社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：今年高考作文緊扣時代脈搏，AI也成熱門關鍵詞。
  • 重點二：全國Ⅰ卷引習近平語錄，考查詞語理解與時代之變。
  • 重點三：多地調整作息並動員護航，協助考生順利應試。

2026年全國高考昨起開考，首場語文考試剛結束，作文題目就直衝熱搜榜，「習語錄」也入題。專家說，從對詞語的理解到對科技與想像等，作文題目均緊扣時代脈搏與成長；全國Ⅰ卷引述中國國家主席習近平語錄，要求考生透過「對詞語理解的變化」思考「時代之變」。在各考場，1290萬報名高考生由全國總動員護航，為便利考生通行，多地機關推遲上班時間，網約車司機和警方奔馳幫送走錯考場和忘帶准考證的考生應試，暖心故事不斷。

據大公報報導，今年是高考綜合改革的收官之年，29個省份已實行新高考，西藏和新疆最後一年採用「3+1」模式（文科綜合／理科綜合）。教育部教育考試院相關負責人表示，今年在高考命題中，突出主幹知識和重點內容考查，杜絕偏題、怪題、超標題，減少繁瑣計算，保持試題總體難度穩定，確保試題內容的公平性。

今年全國共5套語文高考試卷。其中，北京、上海、天津三地語文試卷自主命題，作文題目單獨命制；其他省份高考語文試卷由教育部教育考試院統一命製，包括全國Ⅰ卷和全國Ⅱ卷。

教育部教育考試院專家表示，今次全國Ⅰ卷「青年新語」以「詞語」為切入點，引導青年學生在世界之變、時代之變、歷史之變的整體視野中思考個人的成長變化，鼓勵青年準確識變、科學應變、主動求變。全國Ⅱ卷「日月之體、江漢之源」引導青年學生探討個體、社會乃至文明的「體」、「源」。

今年北京高考大作文仍為二選一，考生可以「做規劃與下功夫」為題，寫一篇議論文；或以「含英咀華」為題，寫一篇記敘文。北京知名高中中國人民大學附屬中學的王同學說，想要寫好難度不小。北京市海淀區教師進修學校語文教研員趙岩分析，兩道大作文均由古代讀書理念引申，緊扣當下發展形勢。引發熱議的天津卷作文題目「調」的難度，北京大學中文系教授張頤武認為難度不高。而在高考作文的討論裡，AI成了一個無法繞開的關鍵詞。

在考生應援方面，全國總動員護航。湖北、雲南、山東等地機關及企事業單位調整作息，高考期間上班時間延至上午9時半，減少交通擠塞。教育部部長懷進鵬坐鎮北京的指揮平台，確保各地高考平穩進行。官方派出大量交警保障考生準時抵達考場，為考生補辦身分證等證件，多地網約車也幫送遲到或跑錯考場的考生。

精華 FAQ

  • 全國Ⅰ卷以「青年新語」切入，透過詞語理解的變化，引導考生在世界、時代與歷史之變中思考個人成長，重點考查識變、應變與求變能力。

  • 題目整體緊扣時代脈搏與青年成長，既有對詞語、文化與讀書理念的思考，也涵蓋科技、想像與社會發展，並讓AI成為討論焦點之一。

  • 多地機關延後上班、減少交通壓力，警方與交警協助維持秩序，網約車也幫忙接送跑錯考場或忘帶證件的考生，展現全社會護考氛圍。

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