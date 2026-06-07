誰的錯？消費者買雪糕 獲贈「外觀相似」香皂 出事了…

冰磚外包裝上紅色大字寫的是「光明」字樣；而香皂則是寫了「牛乳皂」字樣。（取材自現代快報）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 消費者誤食聯名香皂後出現舌麻與胃痛，引發熱議。

消費者誤食聯名香皂後出現舌麻與胃痛，引發熱議。 重點二： 香皂外觀幾乎仿雪糕，僅小字標示牛乳皂與勿食用。

香皂外觀幾乎仿雪糕，僅小字標示牛乳皂與勿食用。 重點三：律師指設計恐涉引人誤解，若致傷害業者須賠償。

近日有中國消費者反映，因購買「光明白雪冰磚」雪糕獲得外包裝幾乎一模一樣的「香皂」贈品，隨手放入冰箱後，誤當成雪糕食用，造成舌頭發麻與胃痛症狀，引發網路熱議。對此，法律專家指出，此類跨界聯名設計已踏入食品與化妝品的模糊地帶，在法律上存在被認定為「引人誤解」的風險，若造成消費者誤購或誤食導致人身損害，業者恐須承擔相應的法律責任。

現代快報報導，當事網友3日表示，該款香皂為購買雪糕時附贈的贈品，因外觀與雪糕極為相似，未多加留意便一同冰入冰箱。儘管包裝上印有「牛乳皂」字樣，但其誤以為是設計成香皂款式的新品雪糕，咬了兩口才察覺異狀。該網友接受媒體採訪時指出，誤食後舌頭出現辛辣與麻痺感，隨後引發胃痛，相關麻痺症狀至第三天才逐漸緩解。

根據調查，該款爭議贈品為知名品牌「蜂花」與「光明白雪冰磚」的聯名款香皂。其外觀基本沿用「白雪冰磚」的設計，包含深藍色底色、雪花圖案及紅色字樣，整體視覺效果極為相近。兩者差異在於雪糕外包裝紅色大字為「光明」，而香皂則標示「牛乳皂」，並於右下角及左下角分別以小字標註「白雪冰磚」與「香草冰淇淋風味」，背面的注意事項則以小字註明「請勿食用」。

此事件在網路社群引發正反兩面討論。部分網友認為，外型設計過於相似確實具備誤導消費者的風險，恐對身體健康造成危害；另一部分網友則認為，包裝已明確寫著「牛乳皂」，且香皂觸感與雪糕不同，消費者在使用前應自行看清標示。

針對此消費爭議，蜂花品牌客服於5日回應，將登記相關問題並向上層反映，同時強調該香皂不可食用，若有消費者誤食建議盡速就醫。另一涉事品牌光明對外熱線則截至發稿前未獲接通。

近年來，類似的跨界食品設計屢見不鮮，包含將雪糕製成漢堡、牛排、雞腿外形，或是設計成風油精等另類款式。

關於業者是否應承擔法律責任，江蘇潤律律師事務所律師朱巧玲受訪時表示，關鍵在於該設計是否構成「引人誤解的宣傳」。依據相關法規，業者禁止進行虛假或引人誤解的宣傳。該香皂整體外觀、配色與品牌與雪糕高度一致，一般消費者易誤認。

朱巧玲進一步分析，若消費者因誤會而購買，主觀上是否存在欺詐故意仍有爭議，但若誤食造成嘔吐、消化道灼傷等「人身損害」，業者仍須依據民法承擔侵權賠償責任。