高考前，許多考生前往山東青州博物館，在現存唯一明代及其以前的殿試狀元卷真跡前「膜拜」，希望沾沾400多年前狀元郎趙秉忠金榜題名的靈氣和運氣。(取材自人民日報)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 高考前夕，考生紛赴青州博物館膜拜狀元卷求好運。

高考前夕，考生紛赴青州博物館膜拜狀元卷求好運。 重點二： 明代趙秉忠殿試卷是現存唯一真跡，成網路打卡熱點。

明代趙秉忠殿試卷是現存唯一真跡，成網路打卡熱點。 重點三：韋東奕帳號評論區也被考生當成許願池，留言求高中。

全國高考 今起舉行，千萬考生們憑實力上陣，但考前祈求好運的努力也必須贏。即使考前複習再忙，許多考生也要前往山東青州博物館，在現存唯一明代及其以前的殿試狀元卷真跡前打卡，或在網上「膜拜」，沾沾400多年前狀元郎趙秉忠金榜題名的靈氣和運氣。「數學天才」、北京大學數學科學學院長聘副教授韋東奕的社交平台個人帳號，也成了考生們的「許願池」，大批考生留言，希望高考順利「高中」。

據人民日報報導，古代科舉考試有鄉試、會試、殿試，其中殿試是最高一級，第一名通常被叫做「狀元」，中國科舉制度延續1300多年，有據可考的文武狀元只有700多人。1983年5月，在趙秉忠的家鄉，今天的山東青州市譚坊鎮鄭母村，發現了他於明萬曆26年（1598年）考中狀元的殿試卷，正文共2460個字，由工整的館閣體寫成，「工整得像打印出來的一樣」。

它是中國現存唯一一份明代及其以前的殿試狀元卷真跡，也是社交平台上的「頂流」，許多學子都在考前「膜拜」它、打卡，想沾幾分蟾宮折桂的靈氣。

這篇文章能脫穎而出，關鍵在試卷本身所述的內容，殿試上，萬曆帝命題「問帝王之政和帝王之心」，趙秉忠提出「實政」與「實心」的綱領。「實政」為立紀綱、飭法度，即建立國家的規章制度；「實心」，振怠惰、勵精明，即振奮精神，勵精圖治。萬曆26年明朝已由盛轉衰，皇帝看到趙秉忠這篇雄文，心情自然是十分激動，他欽定趙秉忠為狀元，親筆在卷首寫下「第一甲第一名」。

高中狀元的這一年，趙秉忠25歲，後升任禮部侍郎掌管詹事府，殿試卷中。天啟帝執政期間，宦官魏忠賢專擅朝政，趙秉忠不願同流合汙，請求告退，皇帝批准他的辭呈。然而他還是被魏忠賢在天啟六年（1626年）誣陷，削官奪祿，憤懣而死，時年53歲，直至崇禎初年才被平反。

歷朝歷代的殿試卷都保存於皇宮之內，趙秉忠的試卷流傳民間，最廣為流傳的說法是，趙秉忠是在辭官歸鄉時，冒著極大的風險，將這份伴隨自己一生榮耀的試卷帶回了青州老家，在民間秘藏了400多年，直到1983年，趙家的第13代孫將其捐獻給國家，被定為國家一級文物，入選首批「國家珍貴古籍名錄」，是真正的「海內外孤本」。

另據上觀新聞，韋東奕帳號評論區也成了高考考生的「許願池」。翻閱最新留言可以看到，新一屆考生開始留言，希望自己能夠取得好成績，還有不少家長留言，希望孩子能夠考試順利。

目前，該帳號僅於一年前發布一條短視頻，有1570多萬點讚，近160萬條留言。

高考前，許多考生前往山東青州博物館，在現存唯一明代及其以前的殿試狀元卷真跡前「膜拜」，希望沾沾400多年前狀元郎趙秉忠金榜題名的靈氣和運氣。(取材自人民日報)