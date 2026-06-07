高考開鑼／安徽再現萬人送考車隊 家長花式應援 AI監考

2026年高考登場，今年報名人數達1290萬。安徽六安的毛坦廠中學，每年都安排大巴送考，兩邊路旁都有無數家長或送考的人。多輛送考大巴於5日上午從校門口陸續駛出，領頭的紅色大巴車牌號為「91666」，寓意「就要錄錄錄」。(視頻截圖)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 安徽毛坦廠中學萬人送考車隊再現，車牌諧音寓意錄取順利。

安徽毛坦廠中學萬人送考車隊再現，車牌諧音寓意錄取順利。 重點二： 廣州家長、丹東群眾與南江居民花式應援，為考生壯行加油。

廣州家長、丹東群眾與南江居民花式應援，為考生壯行加油。 重點三：今年高考新增AI監考與多項保障措施，強化公平並便利赴考。

全國高考 7日開考，約1290萬名考生上場應試。各地近日再現壯觀的送考車隊，安徽毛坦廠中學萬人送考，領頭大巴車牌「91666」取諧音「就要錄錄錄(取)」；廣州家長送考手持向日葵寄望「一舉奪魁」；遼寧丹東孤山鎮全鎮近萬群眾走上街頭為該鎮800餘名考生送行。多地並為考生開闢了優先通行的綠色通道。今年高考新增AI(人工智能)監考員，運用智能巡查系統和智能安檢門等嚴防作弊，築牢高考公平防線。

極目新聞報導，十多輛送考大巴昨天上午從安徽六安的毛坦廠中學載送考生前往市區考點。領頭的紅色大巴車牌號碼為「91666」，諧音「就要錄錄錄」，司機又是屬馬的馬師傅，他已經連續十多年擔任送考司機，為的是讓考生「馬到成功」，道路兩側擠滿送考的市民與家長們。毛坦廠中學在校學生常年超過2萬人，被稱為「亞洲最大高考工廠」，該校2013年起安排的萬人送考壯觀場面延續至今。

在廣州，廣州大學附屬中學昨也舉辦加油壯行活動，家長們花式應援，據南方都市報報導，送考的媽媽們身穿紅色旗袍，手裡拿著一根長長的甘蔗，甘蔗頂部綁著香蕉，意喻粵語「今蕉(朝)掂過碌蔗」諧音，意思是一切順利。在甘蔗上綁著金黃色的香蕉，「金蕉」是粵語諧音「今朝」，亦即今天的意思，合在一起寓意「今天一切順利」。

遼寧丹東孤山鎮「送考節」吸引全鎮近萬名群眾走上街頭，為該鎮參加高考的800餘名考生送行，他們手持加油標語佇立街邊，為緩緩駛過的高考送考車輛揮手助威，送上祝福。四川南江縣長赤鎮長赤中學800多名高三學生則有2萬居民自發送考，占全鎮居民人數的四分一。

據教育部日前公布數據，今年高考報考人數為1290萬人，較去年減少45萬人，報名人數連續第2年下滑。不過隨著AI普及，今年高考新增AI監考員，各地運用智能巡查系統和智能安檢門等科技手段，嚴防作弊，包括增強了安檢門對智能眼鏡等隱蔽式穿戴設備的識別能力，一旦AI識別出考生或監考員有異常行為，監控系統會自動截取異常行為前後的錄像片段，供審核員進一步確認。

由國家統籌、各地聯動、社會共同參與的高考服務保障行動已同步展開，從教育、公安到交通、氣象、衛生、電力、市場監管，各部門將各項保障措施落實落細。多地地鐵、公交為考生提供免費乘車或優先通行服務；在北京，為保障考點周邊交通順暢，毗鄰高考考點的恭王府博物館高考期間將閉館4天；在廣東，珠海12345服務熱線首次全天候受理高考各類突發應急訴求；在交通出行方面，許多地方也為考生開闢了綠色通道，確保考生順利抵考場。

毛坦廠再現盛大送考車隊，「91666」頭車載夢啟程。 (視頻截圖)