我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

別以為蔬菜都很安全 無毒教母點名5食材「沒煮熟恐中毒」

Dua Lipa穿鑽石婚紗出嫁 西西里島豪辦夢幻婚禮 艾爾頓強驚喜獻唱

高考開鑼／安徽再現萬人送考車隊 家長花式應援 AI監考

中國新聞組／北京7日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
2026年高考登場，今年報名人數達1290萬。安徽六安的毛坦廠中學，每年都安排大...
2026年高考登場，今年報名人數達1290萬。安徽六安的毛坦廠中學，每年都安排大巴送考，兩邊路旁都有無數家長或送考的人。多輛送考大巴於5日上午從校門口陸續駛出，領頭的紅色大巴車牌號為「91666」，寓意「就要錄錄錄」。(視頻截圖)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：安徽毛坦廠中學萬人送考車隊再現，車牌諧音寓意錄取順利。
  • 重點二：廣州家長、丹東群眾與南江居民花式應援，為考生壯行加油。
  • 重點三：今年高考新增AI監考與多項保障措施，強化公平並便利赴考。

全國高考7日開考，約1290萬名考生上場應試。各地近日再現壯觀的送考車隊，安徽毛坦廠中學萬人送考，領頭大巴車牌「91666」取諧音「就要錄錄錄(取)」；廣州家長送考手持向日葵寄望「一舉奪魁」；遼寧丹東孤山鎮全鎮近萬群眾走上街頭為該鎮800餘名考生送行。多地並為考生開闢了優先通行的綠色通道。今年高考新增AI(人工智能)監考員，運用智能巡查系統和智能安檢門等嚴防作弊，築牢高考公平防線。

極目新聞報導，十多輛送考大巴昨天上午從安徽六安的毛坦廠中學載送考生前往市區考點。領頭的紅色大巴車牌號碼為「91666」，諧音「就要錄錄錄」，司機又是屬馬的馬師傅，他已經連續十多年擔任送考司機，為的是讓考生「馬到成功」，道路兩側擠滿送考的市民與家長們。毛坦廠中學在校學生常年超過2萬人，被稱為「亞洲最大高考工廠」，該校2013年起安排的萬人送考壯觀場面延續至今。

在廣州，廣州大學附屬中學昨也舉辦加油壯行活動，家長們花式應援，據南方都市報報導，送考的媽媽們身穿紅色旗袍，手裡拿著一根長長的甘蔗，甘蔗頂部綁著香蕉，意喻粵語「今蕉(朝)掂過碌蔗」諧音，意思是一切順利。在甘蔗上綁著金黃色的香蕉，「金蕉」是粵語諧音「今朝」，亦即今天的意思，合在一起寓意「今天一切順利」。

遼寧丹東孤山鎮「送考節」吸引全鎮近萬名群眾走上街頭，為該鎮參加高考的800餘名考生送行，他們手持加油標語佇立街邊，為緩緩駛過的高考送考車輛揮手助威，送上祝福。四川南江縣長赤鎮長赤中學800多名高三學生則有2萬居民自發送考，占全鎮居民人數的四分一。

據教育部日前公布數據，今年高考報考人數為1290萬人，較去年減少45萬人，報名人數連續第2年下滑。不過隨著AI普及，今年高考新增AI監考員，各地運用智能巡查系統和智能安檢門等科技手段，嚴防作弊，包括增強了安檢門對智能眼鏡等隱蔽式穿戴設備的識別能力，一旦AI識別出考生或監考員有異常行為，監控系統會自動截取異常行為前後的錄像片段，供審核員進一步確認。

由國家統籌、各地聯動、社會共同參與的高考服務保障行動已同步展開，從教育、公安到交通、氣象、衛生、電力、市場監管，各部門將各項保障措施落實落細。多地地鐵、公交為考生提供免費乘車或優先通行服務；在北京，為保障考點周邊交通順暢，毗鄰高考考點的恭王府博物館高考期間將閉館4天；在廣東，珠海12345服務熱線首次全天候受理高考各類突發應急訴求；在交通出行方面，許多地方也為考生開闢了綠色通道，確保考生順利抵考場。

毛坦廠再現盛大送考車隊，「91666」頭車載夢啟程。 (視頻截圖)
毛坦廠再現盛大送考車隊，「91666」頭車載夢啟程。 (視頻截圖)

精華 FAQ

  • 毛坦廠中學延續萬人送考傳統，十多輛大巴載考生赴考，領頭車牌「91666」取諧音求吉利，兩側還聚集大量家長與市民送行。

  • 廣州家長穿紅旗袍送考，手持綁香蕉的甘蔗，以粵語諧音寓意「今朝掂過碌蔗」，希望考生今天一切順利、發揮出色。

  • 今年高考新增AI監考員，配合智能巡查系統與安檢門嚴防作弊；同時多地提供免費乘車、優先通行和綠色通道等服務。

高考

上一則

高考前…學子紛在狀元卷前「膜拜」 韋神帳號變許願池

下一則

上海婦科名醫掛號費5000元 仍1號難求 院方解釋細節

延伸閱讀

高考熱 酒店推2晚985元「祥瑞房」、211考生餐 家長1個月前搶訂

高考熱 酒店推2晚985元「祥瑞房」、211考生餐 家長1個月前搶訂
防AI眼鏡作弊 中國高考要求「戴眼鏡考生」入場前查驗

防AI眼鏡作弊 中國高考要求「戴眼鏡考生」入場前查驗
536分撿漏上北大被3度退檔 河南小夥研究生畢業打算讀博

536分撿漏上北大被3度退檔 河南小夥研究生畢業打算讀博
集體痛哭…河南1校成人禮「十跪爹娘」 挨轟煽情又花錢

集體痛哭…河南1校成人禮「十跪爹娘」 挨轟煽情又花錢

熱門新聞

一輛在英國展示的比亞迪電車。(路透)

中國汽車進軍全球 水土不服引發負評

2026-05-30 14:18
涉案車輛。（取材自新黃河）

車震女網友 男碩士遭控強姦 1原因讓女方改口連喊五次自願

2026-05-18 08:30
26歲中國四川舞者吳宇飛帶領8台人形機器人登場跳舞。(取材自快科技)

川小伙帶8個宇樹機器人上美國達人秀 4評委一致給「YES」

2026-06-04 02:19
中國科學家達博近日帶領整支核心研發團隊回國，加盟中科大擔任講席教授。(取材自游俠網)

85後半導體專家達博辭日職返中 分析：北京搶情報、人才取得勝利

2026-06-01 21:07
練功券示意圖。（取材自微博）

「榜一大哥」砸20萬開房 女主播完事後打開現金袋崩潰

2026-06-04 05:30
中國科學家達博近日帶領整支核心研發團隊回國，加盟中科大擔任講席教授。(取材自游俠網)

台積3奈米核心人物 辭日本終身職返中國 分析：北京贏了

2026-06-02 02:29

超人氣

更多 >
學霸自殺… 華裔博士揭華人家長盲點 忽略孩子憂鬱警訊

學霸自殺… 華裔博士揭華人家長盲點 忽略孩子憂鬱警訊
在日失蹤奧本大學20歲學生 遺體於京都山區尋獲

在日失蹤奧本大學20歲學生 遺體於京都山區尋獲
川普親自遊說推「夏令時間永久化」考驗黨內忠誠度

川普親自遊說推「夏令時間永久化」考驗黨內忠誠度
川普移民新規開始奏效 綠卡收補件潮湧現

川普移民新規開始奏效 綠卡收補件潮湧現
曾演「從結婚開始戀愛」…33歲金澤被爆在橫店猝逝 工作室未回應

曾演「從結婚開始戀愛」…33歲金澤被爆在橫店猝逝 工作室未回應