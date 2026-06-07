上海婦科名醫掛號費5000元 仍1號難求 院方解釋細節
AI重點
文章重點整理：
上海復旦大學附屬婦產科醫院青浦院區近日因一項高達人民幣5000元(人民幣，下同)的婦科特需門診掛號費，引發熱議。民眾質疑掛號費過高，是否造成醫療資源分配不均。當地衛生主管機關表示，相關收費已完成備案程序，且主要服務特定就診族群，並非一般初診患者的常規門診選項。
上游新聞報導，根據院方掛號系統資訊，自6月起，青浦院區婦科知名專家劉惜時開設1000元及5000元兩種特需門診。其中，5000元門診被列為最高等級的特需服務，引發外界關注。資料顯示，劉惜時長期專注婦科腫瘤及疑難疾病診治，享有相當高的知名度。
查詢發現，該名醫師在不同院區提供多種門診選擇，包括50元專家門診、480元特需門診，以及青浦院區的1000元和5000元特需門診。其中，價格最低的50元專家門診最為搶手，至6月底幾乎無號可掛；高價特需門診仍有部分名額供預約，但也常常一號難求。
值得注意的是，當嘗試預約5000元特需門診時，系統會跳出「僅支持外地自費病人掛號」的提示，顯示該服務並非面向所有患者開放。
對此，青浦院區婦科說明，5000元門診並非提供給初診病患，而是針對已完成評估、確定由該名專家執行手術的患者所設置。一般患者若有就診需求，應優先掛號1000元特需門診，由醫師根據病情評估後續治療安排。
院方進一步表示，若患者當天完成超音波等可立即取得結果的檢查，醫師可直接判讀並提供診療建議；若涉及子宮頸抹片檢查（TCT）、核磁共振等需等待報告的項目，則需再次掛號回診。
在醫療費用方面，院方指出，5000元特需門診須全額自費，無法納入醫保報銷；1000元特需門診則可依照醫保規定辦理結算，但實際報銷比例仍須依患者參保地政策而定，異地就醫者還需事先完成相關備案程序。
針對外界關切的收費合法性問題，上海市青浦區衛健委表示，經查，相關門診項目確實存在。其中，5000元門診主要面向外籍人士及其他特定需求患者；1000元門診才是一般特需門診服務。衛健委說，該院特需門診價格已向上海市衛健委報備過。
因為掛號費高達5000元，遠超一般門診收費，民眾擔憂醫療資源分配不均。不過院方強調，該門診並非面向所有初診患者，而是特定服務。 院方表示，5000元特需門診不是給初診病患使用，而是針對已完成評估、且確定由該專家執行手術的患者。一般患者應先掛1000元特需門診。 上海市青浦區衛健委表示，相關門診確實存在，5000元門診主要面向外籍人士及其他特定需求患者，且該院特需門診價格已向上海市衛健委報備。
精華 FAQ
因為掛號費高達5000元，遠超一般門診收費，民眾擔憂醫療資源分配不均。不過院方強調，該門診並非面向所有初診患者，而是特定服務。
院方表示，5000元特需門診不是給初診病患使用，而是針對已完成評估、且確定由該專家執行手術的患者。一般患者應先掛1000元特需門診。
上海市青浦區衛健委表示，相關門診確實存在，5000元門診主要面向外籍人士及其他特定需求患者，且該院特需門診價格已向上海市衛健委報備。
上一則
高考開鑼／安徽再現萬人送考車隊 家長花式應援 AI監考
下一則