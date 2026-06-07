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中國首例／侵入式腦機接口 盲人重見光明 可自主行走

記者林宸誼╱綜合報導
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由中南大學湘雅醫院許惠卓教授團隊主導的境內首例侵入式腦機接口視覺重建臨床試驗有重...
由中南大學湘雅醫院許惠卓教授團隊主導的境內首例侵入式腦機接口視覺重建臨床試驗有重大突破。一名失明多年的受試患者術後恢復平穩，現已初步重建視覺，經階段性康復訓練，受試者可辨識E型視力表字元，峰值可達0.1，該臨床試驗為境內首例。(取材自中南大學湘雅醫院官網)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：中南大學湘雅醫院完成中國首例侵入式腦機接口視覺重建試驗。
  • 重點二：受試盲人術後可辨識視力表字元，並能獨立室內行走。
  • 重點三：IMIE智慧視網膜採256通道電極，技術規格領先國際同類產品。

由湖南省長沙市中南大學湘雅醫院許惠卓教授團隊主導的境內首例侵入式腦機接口視覺重建臨床試驗有重大突破。一名失明多年的受試患者術後恢復平穩，現已初步重建視覺，經階段性康復訓練，受試者可辨識E型視力表字元，實測視力穩定至0.03，峰值可達0.1，該臨床試驗為中國首例。

快科技報導，試驗現場，受試者可遵照工作人員指令精準應答，順利完成室內定向行走、穿越房門等多項實操測試。

由中南大學湘雅醫院許惠卓教授團隊主導的境內首例侵入式腦機接口視覺重建臨床試驗有重...
由中南大學湘雅醫院許惠卓教授團隊主導的境內首例侵入式腦機接口視覺重建臨床試驗有重大突破。一名失明多年的受試患者術後恢復平穩，現已初步重建視覺，經階段性康復訓練，受試者可辨識E型視力表字元，峰值可達0.1，該臨床試驗為境內首例。(取材自中南大學湘雅醫院官網)

該團隊研發的IMIE智慧視網膜系統，核心技術原理是過微創手術，在視網膜植入微型電極，患者佩戴外置攝影機的特製眼鏡，即時將外界圖像資訊轉化為電刺激信號，精準刺激殘存視覺神經細胞，經視神經傳導至大腦視覺皮層，從而讓盲人患者重建光感、運動覺察及物體輪廓識別等初級視覺功能。

這套系統配備境內原創256通道柔性眼內電極陣列，通道數量、畫面分辨性能大幅領先國際主流60通道同類產品。

植入眼球內部的柔性電極陣列可把照片信息轉換成適配神經的刺激信號，讓患者分辨物體輪廓與環境物象。

經過階段性規範康復訓練，受試者現已可辨識E型視力表字元，無需旁人攙扶就能獨立在室內走動、穿過房門。最新檢測數據顯示，受試者實測視力穩定至0.03，峰值可達0.1。

目前患者還無法實現全方位自主生活，仍需長期開展系統化康復訓練，持續提升視覺分辨與環境適應能力。

教授許惠卓表示，該項目仍處於臨床研究階段，但為嚴重低視力及失明患者的功能恢復提供了新的可能，展現了湘雅醫院在眼科創新診療領域的前沿探索。

後續專案組將依照醫療器械臨床試驗相關規範，逐步擴充臨床試驗受試者規模，迭代相關演算法與方案，推進產品升級落地。

根據此前報導，中國在腦機接口技術的醫療應用上已取得一定進展。去年3月，截癱病人金先生在浙江大學醫學院附屬第二醫院接受閉環脊髓神經接口植入手術，2個月後，他已能完成100米以上的自主行走，標誌著中國首例閉環脊髓神經接口植入手術取得成功。

手術參與方之一、杭州佳量醫療副總裁李冰瑩表示，閉環神經接口技術平台最早應用於癲癇治療，通過植入大腦的電極，實時監測並解碼腦電信號，當發現癲癇異常信號時，立即釋放電刺激，實現抑制癲癇發作的治療效果。此次將這一閉環架構從大腦平移至脊髓，實現了從腦信號至刺激反饋，到肌電信號至刺激反饋的治療範式重構。

腦機接口三大技術路線
腦機接口三大技術路線

中南大學湘雅醫院試驗使用的IMIE智能視網膜系統核心植入器件，可為失明患者重建人...
中南大學湘雅醫院試驗使用的IMIE智能視網膜系統核心植入器件，可為失明患者重建人工視覺信息傳導通路。(取材自中南大學湘雅醫院官網)

精華 FAQ

  • 受試患者在術後恢復平穩，已初步重建視覺，可辨識E型視力表字元，實測視力穩定至0.03，峰值可達0.1，並能完成室內定向行走與穿門測試。

  • 系統透過微創手術在視網膜植入微型電極，搭配外置攝影機眼鏡，把外界影像轉成電刺激訊號，再經視神經傳至視覺皮層，重建光感與輪廓辨識。

  • 目前仍屬臨床研究階段，患者尚無法完全自主生活，仍需長期康復訓練；團隊將依規範擴大受試規模，並持續迭代演算法與方案推動落地。

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