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AI眼鏡拍攝空服員惹議 中網售遮光貼恐助長偷拍

記者陳湘瑾／即時報導
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中國電商平台上可搜尋到多款智慧眼鏡遮光貼商品，部分商家直接標示「不觸發警報不影響...
中國電商平台上可搜尋到多款智慧眼鏡遮光貼商品，部分商家直接標示「不觸發警報不影響拍照」。（取材自瀟湘晨報）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：中國網友揭露AI眼鏡拍攝空服員與路人，引發隱私爭議。
  • 重點二：電商平台熱賣可遮蔽拍攝提示燈的遮光貼，疑助長偷拍。
  • 重點三：航空公司與品牌回應處理，法律界指商家恐須負連帶責任。

隨著AI眼鏡市場升溫，隱私保護問題也受到關注。有中國網友發現網路上流傳AI眼鏡使用者拍攝空服員及路人的畫面，引發隱私疑慮。中媒調查，電商平台上有大量可遮蔽拍攝提示燈的「遮光貼」販售，部分商家標榜不影響拍照錄影。

中媒「瀟湘晨報」報導，上海一名網友近日發文指出，她在智慧眼鏡品牌Rokid的用戶社群中，發現有使用者上傳以AI眼鏡拍攝空服員。此外，該社群還被發現有用戶上傳路人在海邊拍照、在公園跑步、在地鐵乘車的照片和影片。

該網友還指出，部分商家甚至販售可遮蔽拍攝提示燈的貼紙，讓原本用於提醒他人的指示燈失去作用。

報導指出，目前中國電商平台上可輕易搜尋到多款智慧眼鏡遮光貼商品，部分商家直接標示「不觸發警報不影響拍照」，客服則說「可以遮擋指示燈，拍照錄像不受影響」。實測發現，貼上遮光貼後，旁人確實難以察覺眼鏡在錄影。

針對有乘客未經同意使用AI眼鏡拍攝空服員一事，春秋航空表示，未經許可的拍攝，尤其是公開在網路上，可能侵犯他人的肖像權和隱私權；Rokid則回應，會盡快核查相關內容，如確認存在違規，將按照用戶協議對相關帳號進行必要處理。

法律業界人士指出，遮光貼的用途就是消除拍攝提示燈以實現隱蔽拍攝，具有高度的違法針對性，貼銷店家可能被認定具有明顯的幫助侵權故意，面臨連帶責任風險。商家明知仍予以出售，依法應與實際偷拍者承擔連帶責任。若網路平台未採取必要合理措施，也可能就損害擴大部分承擔責任。

精華 FAQ

  • 有上海網友在Rokid用戶社群中看到，部分使用者上傳以AI眼鏡拍攝空服員的內容，並發現還有路人、海邊與地鐵場景的影像，因涉及未經同意拍攝而引發關注。

  • 因為它的功能是遮住AI眼鏡的拍攝提示燈，讓旁人難以察覺正在錄影。報導指出，電商平台上已有多款此類商品，且部分商家明示不影響拍照錄影，疑似刻意協助隱蔽拍攝。

  • 春秋航空指出未經許可拍攝並公開可能侵害肖像權與隱私權；Rokid表示會核查並依協議處理違規帳號。法律人士則認為販售遮光貼可能構成幫助侵權，商家與平台都可能承擔責任。

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