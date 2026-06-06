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「捐贈時就這樣」…南通博物苑琵琶琴頭裝反 館方改口道歉

中國新聞組／北京6日電
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南通博物苑展出的琵琶琴頭裝反，引發熱議。(取材自界面新聞)
南通博物苑展出的琵琶琴頭裝反，引發熱議。(取材自界面新聞)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：南通博物苑琵琶展品被發現琴頭安裝顛倒，引發專業性質疑。
  • 重點二：館方先稱捐贈時即如此，後經專家核驗改口承認網友反映屬實。
  • 重點三：博物苑已撤展並致歉，將委託專業機構修復後再恢復展出。

中國最早的公共博物館之一、江蘇南通博物苑，近日因一件展出的琵琶被網友發現琴頭安裝顛倒引發熱議。館方先前曾表示，該琵琶在捐贈時就是目前狀態，但在邀請專家核查後，5日正式改口承認網友反映屬實，坦言展陳核查不夠嚴謹，並向公眾致歉。

事件起因於有網友近日指出，南通博物苑基本陳列中的一件琵琶展品，其琴頭部件明顯安裝顛倒、位置錯誤，引發外界對館方專業度的質疑。

面對質疑，南通博物苑辦公室人員3日曾回應表示，館方已調整展陳內容，並聯繫當年捐贈者了解情況，同時與專業文保公司研究修復方案。館方當時指出，該琵琶在接受捐贈時就已是目前狀態，博物苑未曾進行二次修復，且暫時無法確認是否屬於文物，「目前只知道它出於上世紀60年代」。館藏部門也表示，涉事琵琶已先行撤展，研究後續處置方式。

不過，事件持續發酵後，南通博物苑於5日發布「關於網友反映苑藏琵琶展品部件錯位的情況說明」，內容與先前說法有所不同。

館方表示，在接獲網友反映後，第一時間邀請文物及樂器領域專家進行核驗，結果確認網友指出的問題屬實。聲明指出：「確認網友反映的情況屬實。目前，我苑已將該琵琶撤展更換，相關展示工作已調整到位。」

館方也坦承，此次問題反映出布展過程中的文物核查工作不夠嚴謹，並表示：「對於此次布展中文物核查不夠嚴謹的問題，我苑誠懇接受批評，向廣大觀眾與網友深表歉意。」

針對後續處理，南通博物苑表示，將與具備文物修復資質的專業機構合作，並邀請傳統樂器研究與修復專家，共同制定科學、安全且嚴謹的修復調整方案，待校正完成後再恢復展出。

館方強調，未來將以此事件為鑑，全面加強研究與審核機制，提升專業能力，落實文物保護與展示品質，並感謝網友與媒體的監督與指正。

值得注意的是，南通博物苑今年4月曾公布巡察整改情況。根據通報，巡察期間發現包括展陳品質不夠高、館藏文物保管不善及安全管理漏洞等問題。目前54項整改事項中已有51項完成，其餘3項仍持續推進中。此次琵琶展品爭議，也讓館方的展陳品質與專業管理再次受到外界關注。

南通博物苑展出的琵琶琴頭裝反，引發熱議。(取材自界面新聞)
南通博物苑展出的琵琶琴頭裝反，引發熱議。(取材自界面新聞)

精華 FAQ

  • 因為有網友發現該琵琶琴頭部件疑似安裝顛倒、位置錯誤，認為基本陳列出現明顯專業失誤，進而質疑館方在展陳核查與文物管理上的嚴謹度。

  • 館方起初表示，該琵琶在捐贈時就是目前狀態，博物苑未曾二次修復，也暫時無法確認是否屬於文物，並先行撤展，研究後續處置與修復方案。

  • 經邀請文物及樂器專家核驗後，館方確認網友反映屬實，已將琵琶撤展更換，並承認布展核查不夠嚴謹，承諾與專業機構合作修復後再展出。

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