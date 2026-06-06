「頭號毒王」武漢現蹤 無特效解毒藥 吃1朵恐送命

武漢近期進入多雨季節，野生蘑菇大量生長。當地疾控部門提醒，被稱為「頭號毒王」的灰花紋鵝膏已進入高發期。（取材自武漢廣播電視台）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 武漢雨季野生蘑菇暴增，灰花紋鵝膏進入高發期。

武漢雨季野生蘑菇暴增，灰花紋鵝膏進入高發期。 重點二： 灰花紋鵝膏外觀似食用菇，誤食可致急性肝衰竭。

灰花紋鵝膏外觀似食用菇，誤食可致急性肝衰竭。 重點三：疾控呼籲遵守三不原則，勿信民間驗毒偏方。

武漢 近期進入多雨季節，野生蘑菇大量生長。當地疾控部門提醒，被稱為「頭號毒王」的灰花紋鵝膏已進入高發期，外觀與部分可食用菇類相似，誤食後可能造成急性肝衰竭，甚至死亡。由於目前尚無特效解毒藥物，民眾應避免採摘及食用來源不明的野生蘑菇。

武漢廣播電視台報導，隨著氣溫升高、雨水增多，不少民眾到公園、草地及郊區採摘野菇。專家指出，灰花紋鵝膏是中國南方最致命的毒蘑菇之一，常與裂皮鵝膏同時出現，主要分布於湖北、湖南、浙江、重慶及四川等地，每年5月至7月為生長旺季。

報導指出，不少人誤認顏色鮮豔的蘑菇才有毒，但多數致命鵝膏類蘑菇外觀呈白色或灰白色，與食用菇十分相似。專家表示，可透過「頭上帶帽、腰間繫裙、腳上穿靴」三項特徵辨識，即具有菌蓋、菌環及菌托，但一般民眾仍難以準確區分。

據報導，鵝膏類中毒具有高度迷惑性。誤食後6至12小時通常沒有明顯症狀，之後出現腹痛、噁心、嘔吐及嚴重腹瀉。部分患者經治療後症狀暫時緩解，進入所謂「假癒期」，但肝腎功能仍持續惡化，最終可能發展為肝功能衰竭等嚴重後果。

報導指出，鵝膏毒肽等毒素耐高溫、耐低溫，即使經過煎炒、燉煮、曬乾或冷凍處理，毒性依然存在。統計顯示，中國因鵝膏類毒蘑菇中毒造成的死亡人數，占蘑菇中毒死亡總數超過九成。

疾控部門提醒，預防中毒最有效的方法是遵守「三不原則」：不採摘野生蘑菇、不購買來源不明野菇、不食用無法確認安全性的蘑菇。同時，「蟲咬過無毒」、「高溫可去毒」、「銀器或大蒜能驗毒」等說法均缺乏科學依據。

專家表示，若懷疑誤食野生蘑菇，應立即停止食用，在意識清醒情況下盡快催吐，並保留剩餘蘑菇或照片，第一時間前往醫院就診，以爭取治療時間。

被稱為「頭號毒王」的灰花紋鵝膏已進入高發期。（取材自武漢廣播電視台）

不少人誤認顏色鮮豔的蘑菇才有毒，但多數致命鵝膏類蘑菇外觀呈白色或灰白色，與食用菇十分相似。（取材自武漢廣播電視台）