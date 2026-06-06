請不要背地裡說老師事兒多…「段子手式」教授又更新主頁

南開大學物理科學學院胡金牛教授的個人簡介曾因「過於實誠」登上微博熱搜，教授的個人主頁日前又更新了。（取材自極目新聞）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 胡金牛因幽默自嘲的官網簡介，再度引發網友關注。

胡金牛因幽默自嘲的官網簡介，再度引發網友關注。 重點二： 他在主頁新增勸學生別嫌老師事多等段子式文字。

他在主頁新增勸學生別嫌老師事多等段子式文字。 重點三：南開大學稱教師簡歷可自行編輯，內容由本人提供。

南開大學物理科學學院教授胡金牛因官網個人簡介充滿自嘲與幽默，被網友稱為「段子手教授」。近日，他再度更新個人主頁，在研究方向介紹中新增「請不要背地裡說老師事兒多，因為老師已經被上述種種情況坑了N次」及「歡迎來我的辦公室，喝點白開水，聊聊人生」等內容，再次引發關注。

極目新聞報導，胡金牛早在2022年便因個人簡介登上微博 熱搜。他在履歷中提到，自己曾在日本 大阪大學、日本理化學研究所、北京大學及德國於利希研究中心從事博士後及訪問學者研究，「主要是當時找不到工作，也沒有自媒體」，被不少網友認為相當直白。

據報導，胡金牛2024年更新簡介時，還將「2022年9月某日因本主頁榮登微博熱搜榜第二」列入「榮譽稱號」。此次更新後，研究方向介紹依舊延續幽默風格。

目前其個人主頁瀏覽量已超過25.8萬次。簡歷中保留多項引發討論的內容，包括在學術成果部分註明「部分論文發表在所謂水刊」，形容擔任期刊審稿人是「被人強拉進去」，並將部分熱門研究方向描述為「目前火得一塌糊塗，其實都是為了生存」。

對於有意報考研究所的學生，他則寫道：「本人智商有限，所以請太聰明的同學不要聯繫我」、「本人時間有限，所以請平時事兒多的同學不要聯繫我」。

報導指出，胡金牛是理論物理領域學者，發表過多篇高水準論文。網友認為，這類簡介打破外界對教授形象的刻板印象，以輕鬆方式展現學術工作者的另一面，也讓學生更願意閱讀與了解研究方向。

南開大學物理學院工作人員表示，原則上教師可自行編輯官網個人簡歷，相關內容需由教師本人提供或同意後發布。另有高校宣傳人士表示，近年高校教師形象愈趨多元，學術專業與個人風格並不衝突。