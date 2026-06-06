我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「寧死路上也不死在病床」69歲山東男帶偏癱妻自駕遊中國

NBA／連兩場對位溫班亞瑪占優勢 唐斯FMVP呼聲水漲船高

請不要背地裡說老師事兒多…「段子手式」教授又更新主頁

中國新聞組／北京6日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
南開大學物理科學學院胡金牛教授的個人簡介曾因「過於實誠」登上微博熱搜，教授的個人...
南開大學物理科學學院胡金牛教授的個人簡介曾因「過於實誠」登上微博熱搜，教授的個人主頁日前又更新了。（取材自極目新聞）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：胡金牛因幽默自嘲的官網簡介，再度引發網友關注。
  • 重點二：他在主頁新增勸學生別嫌老師事多等段子式文字。
  • 重點三：南開大學稱教師簡歷可自行編輯，內容由本人提供。

南開大學物理科學學院教授胡金牛因官網個人簡介充滿自嘲與幽默，被網友稱為「段子手教授」。近日，他再度更新個人主頁，在研究方向介紹中新增「請不要背地裡說老師事兒多，因為老師已經被上述種種情況坑了N次」及「歡迎來我的辦公室，喝點白開水，聊聊人生」等內容，再次引發關注。

極目新聞報導，胡金牛早在2022年便因個人簡介登上微博熱搜。他在履歷中提到，自己曾在日本大阪大學、日本理化學研究所、北京大學及德國於利希研究中心從事博士後及訪問學者研究，「主要是當時找不到工作，也沒有自媒體」，被不少網友認為相當直白。

據報導，胡金牛2024年更新簡介時，還將「2022年9月某日因本主頁榮登微博熱搜榜第二」列入「榮譽稱號」。此次更新後，研究方向介紹依舊延續幽默風格。

目前其個人主頁瀏覽量已超過25.8萬次。簡歷中保留多項引發討論的內容，包括在學術成果部分註明「部分論文發表在所謂水刊」，形容擔任期刊審稿人是「被人強拉進去」，並將部分熱門研究方向描述為「目前火得一塌糊塗，其實都是為了生存」。

對於有意報考研究所的學生，他則寫道：「本人智商有限，所以請太聰明的同學不要聯繫我」、「本人時間有限，所以請平時事兒多的同學不要聯繫我」。

報導指出，胡金牛是理論物理領域學者，發表過多篇高水準論文。網友認為，這類簡介打破外界對教授形象的刻板印象，以輕鬆方式展現學術工作者的另一面，也讓學生更願意閱讀與了解研究方向。

南開大學物理學院工作人員表示，原則上教師可自行編輯官網個人簡歷，相關內容需由教師本人提供或同意後發布。另有高校宣傳人士表示，近年高校教師形象愈趨多元，學術專業與個人風格並不衝突。

精華 FAQ

  • 他在研究方向介紹中加入勸人不要背地裡說老師事多、以及歡迎到辦公室喝白開水聊天等文字，延續一貫的段子手風格，再次吸引網友注意。

  • 因為他的個人簡介充滿自嘲與幽默，不僅直白寫出求職經歷，還把上熱搜、部分論文發在水刊等內容寫進履歷，風格輕鬆又反差十足。

  • 南開大學物理學院工作人員表示，原則上教師可自行編輯官網個人簡歷，相關內容需由教師本人提供或同意後發布，顯示校方尊重教師個人風格。

日本 微博

上一則

「頭號毒王」武漢現蹤 無特效解毒藥 吃1朵恐送命

下一則

杭州天價麵2188元？老闆闢謠：最貴598元 網：不騙窮人的正宗

延伸閱讀

23歲副教授北大講課 與父同校僅初中學歷惹議

23歲副教授北大講課 與父同校僅初中學歷惹議
北大教授饒毅：中國「學術不端」創世界紀錄

北大教授饒毅：中國「學術不端」創世界紀錄
「耿同學」打假掀高潮 北大教授饒毅：學術不端創紀錄

「耿同學」打假掀高潮 北大教授饒毅：學術不端創紀錄
台資深教師墜樓亡...親妹悲痛首發聲「傻哥哥」 家屬發追思告別函

台資深教師墜樓亡...親妹悲痛首發聲「傻哥哥」 家屬發追思告別函

熱門新聞

一輛在英國展示的比亞迪電車。(路透)

中國汽車進軍全球 水土不服引發負評

2026-05-30 14:18
涉案車輛。（取材自新黃河）

車震女網友 男碩士遭控強姦 1原因讓女方改口連喊五次自願

2026-05-18 08:30
26歲中國四川舞者吳宇飛帶領8台人形機器人登場跳舞。(取材自快科技)

川小伙帶8個宇樹機器人上美國達人秀 4評委一致給「YES」

2026-06-04 02:19
中國科學家達博近日帶領整支核心研發團隊回國，加盟中科大擔任講席教授。(取材自游俠網)

85後半導體專家達博辭日職返中 分析：北京搶情報、人才取得勝利

2026-06-01 21:07
練功券示意圖。（取材自微博）

「榜一大哥」砸20萬開房 女主播完事後打開現金袋崩潰

2026-06-04 05:30
37歲企業董事長、雲聯車隊車手張秀軍26日發生意外離世。（取材自澎湃新聞）

受困1小時才被發現 中國37歲董事長張秀軍拉力賽意外離世

2026-05-29 22:20

超人氣

更多 >
王室婚禮將至突傳噩耗 查理三世1天之內悲喜交加

王室婚禮將至突傳噩耗 查理三世1天之內悲喜交加
移民須返母國申請綠卡…急轉彎 川普政府為何突然軟化？

移民須返母國申請綠卡…急轉彎 川普政府為何突然軟化？
川普政府執法行動企圖把含美國公民在內270萬人註記為歿

川普政府執法行動企圖把含美國公民在內270萬人註記為歿
美光重挫7%失守千元 分析師示警：記憶體價格快要見頂、明年初下跌

美光重挫7%失守千元 分析師示警：記憶體價格快要見頂、明年初下跌
可攜式水冷扇 使用者：一年可省數千元電費

可攜式水冷扇 使用者：一年可省數千元電費