我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約皇后區租金公聽會 華裔居民怨租金漲、欠維修

紐約店面空置率降至11% 華埠雙橋仍達18.1%

互動節目員工「下跪」 瀋陽燒烤店挨轟 業者回應了

中國新聞組／北京6日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
瀋陽一燒烤店員工集體下跪表演引發熱議。（取材自九派新聞）
瀋陽一燒烤店員工集體下跪表演引發熱議。（取材自九派新聞）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：瀋陽燒烤店員工表演含下跪動作的互動節目，引發網友熱議與質疑。
  • 重點二：店方表示，下跪屬固定祈福舞蹈環節，象徵敬天敬地，員工皆自願參與。
  • 重點三：品牌主打沉浸式用餐體驗，除舞蹈外還會送石頭寓意石來運轉。

瀋陽一家燒烤店近日因員工在店內表演含有下跪動作的互動節目引發討論。店方回應表示，相關動作屬於固定舞蹈中的「祈福」環節，象徵「敬天敬地」，並非不尊重員工，所有參與演出的員工皆為自願。

九派新聞報導，近日有網友發布照片稱，瀋陽一家燒烤店服務員在表演時集體跪成一排，引發關注。照片顯示，多名身穿野人文化特色服裝的員工在顧客用餐期間進行互動演出，相關畫面在網路上掀起熱議。

據報導，涉事店家為「野人部落」主題燒烤餐廳。九派新聞4日致電瀋陽總店，接線店員表示，下跪動作是舞蹈演繹中的固定環節，每天都會表演。店員表示：「下跪是祈福動作，代表著敬天敬地的儀式，沒有像網上說的不尊重員工，而且員工們都願意演繹這個動作。」

事件引發不同聲音。有網友認為，在餐廳營業場所安排員工做出下跪動作，容易引起外界對職場文化與勞動尊嚴的聯想；也有網友認為，應結合表演背景與品牌文化理解，如果屬於固定節目且員工自願參與，不宜僅憑片段畫面作出判斷。

公開資料顯示，「野人部落」是源自瀋陽的燒烤品牌，主打沉浸式消費體驗。品牌聯合創始人張偉曾在2026中國餐飲產業節表示，品牌定位不僅是餐飲服務，也涵蓋吃、喝、玩、樂等多元體驗。

報導指出，店內自編舞蹈《祈福》是熱門互動節目之一。演出時，員工會穿著具有野人文化特色的服裝跳舞祈福，表演結束後還會贈送顧客一塊石頭，並介紹擺放位置，傳遞「石來運轉」的寓意。

張偉曾表示：「在舞蹈演繹中，店內員工會穿上具有野人文化的服裝跳舞祈福，跳完後還會送客人一塊石頭，並告訴客人拿回家具體的擺放方位，傳遞『石來運轉』的美好寓意。」

報導指出，店方強調，相關表演長期存在於門店活動中，屬於品牌打造沉浸式體驗的一部分，此次受到關注的下跪動作也僅是祈福舞蹈中的設計環節。

精華 FAQ

  • 因網友拍到店內員工在用餐時表演互動節目，畫面中出現集體下跪動作，讓外界聯想到職場尊嚴與勞動文化問題，因此掀起爭議。

  • 店方表示，下跪是固定舞蹈《祈福》中的設計環節，象徵敬天敬地的儀式，並非不尊重員工，且所有參與演出的員工都是自願。

  • 品牌除了祈福舞蹈外，還會安排員工穿上野人文化服裝表演，結束後贈送顧客石頭，並說明擺放方位，傳遞石來運轉的寓意。

上一則

AI眼鏡拍攝空服員惹議 中網售遮光貼恐助長偷拍

下一則

雲南醫吃野生菌「看見小人」、失憶2天 曝全家連3年中毒

延伸閱讀

太卷了…邊買菜邊看美人魚 鄭州超市水族館秀 女員工兼職下水

太卷了…邊買菜邊看美人魚 鄭州超市水族館秀 女員工兼職下水
深圳商場店員諷顧客窮逛 「只服務上帝 不是沒錢的人」

深圳商場店員諷顧客窮逛 「只服務上帝 不是沒錢的人」
日本富士山下跳舞 中國網紅挨轟「擾民」掀輿論風暴

日本富士山下跳舞 中國網紅挨轟「擾民」掀輿論風暴
集體痛哭…河南1校成人禮「十跪爹娘」 挨轟煽情又花錢

集體痛哭…河南1校成人禮「十跪爹娘」 挨轟煽情又花錢

熱門新聞

一輛在英國展示的比亞迪電車。(路透)

中國汽車進軍全球 水土不服引發負評

2026-05-30 14:18
涉案車輛。（取材自新黃河）

車震女網友 男碩士遭控強姦 1原因讓女方改口連喊五次自願

2026-05-18 08:30
26歲中國四川舞者吳宇飛帶領8台人形機器人登場跳舞。(取材自快科技)

川小伙帶8個宇樹機器人上美國達人秀 4評委一致給「YES」

2026-06-04 02:19
中國科學家達博近日帶領整支核心研發團隊回國，加盟中科大擔任講席教授。(取材自游俠網)

85後半導體專家達博辭日職返中 分析：北京搶情報、人才取得勝利

2026-06-01 21:07
練功券示意圖。（取材自微博）

「榜一大哥」砸20萬開房 女主播完事後打開現金袋崩潰

2026-06-04 05:30
37歲企業董事長、雲聯車隊車手張秀軍26日發生意外離世。（取材自澎湃新聞）

受困1小時才被發現 中國37歲董事長張秀軍拉力賽意外離世

2026-05-29 22:20

超人氣

更多 >
王室婚禮將至突傳噩耗 查理三世1天之內悲喜交加

王室婚禮將至突傳噩耗 查理三世1天之內悲喜交加
移民須返母國申請綠卡…急轉彎 川普政府為何突然軟化？

移民須返母國申請綠卡…急轉彎 川普政府為何突然軟化？
川普政府執法行動企圖把含美國公民在內270萬人註記為歿

川普政府執法行動企圖把含美國公民在內270萬人註記為歿
可攜式水冷扇 使用者：一年可省數千元電費

可攜式水冷扇 使用者：一年可省數千元電費
完美成績後的無聲呼救 華裔博士從姪女輕生揭華人枷鎖

完美成績後的無聲呼救 華裔博士從姪女輕生揭華人枷鎖