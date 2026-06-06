互動節目員工「下跪」 瀋陽燒烤店挨轟 業者回應了

瀋陽一燒烤店員工集體下跪表演引發熱議。（取材自九派新聞）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 瀋陽燒烤店員工表演含下跪動作的互動節目，引發網友熱議與質疑。

瀋陽燒烤店員工表演含下跪動作的互動節目，引發網友熱議與質疑。 重點二： 店方表示，下跪屬固定祈福舞蹈環節，象徵敬天敬地，員工皆自願參與。

店方表示，下跪屬固定祈福舞蹈環節，象徵敬天敬地，員工皆自願參與。 重點三：品牌主打沉浸式用餐體驗，除舞蹈外還會送石頭寓意石來運轉。

瀋陽一家燒烤店近日因員工在店內表演含有下跪動作的互動節目引發討論。店方回應表示，相關動作屬於固定舞蹈中的「祈福」環節，象徵「敬天敬地」，並非不尊重員工，所有參與演出的員工皆為自願。

九派新聞報導，近日有網友發布照片稱，瀋陽一家燒烤店服務員在表演時集體跪成一排，引發關注。照片顯示，多名身穿野人文化特色服裝的員工在顧客用餐期間進行互動演出，相關畫面在網路上掀起熱議。

據報導，涉事店家為「野人部落」主題燒烤餐廳。九派新聞4日致電瀋陽總店，接線店員表示，下跪動作是舞蹈演繹中的固定環節，每天都會表演。店員表示：「下跪是祈福動作，代表著敬天敬地的儀式，沒有像網上說的不尊重員工，而且員工們都願意演繹這個動作。」

事件引發不同聲音。有網友認為，在餐廳營業場所安排員工做出下跪動作，容易引起外界對職場文化與勞動尊嚴的聯想；也有網友認為，應結合表演背景與品牌文化理解，如果屬於固定節目且員工自願參與，不宜僅憑片段畫面作出判斷。

公開資料顯示，「野人部落」是源自瀋陽的燒烤品牌，主打沉浸式消費體驗。品牌聯合創始人張偉曾在2026中國餐飲產業節表示，品牌定位不僅是餐飲服務，也涵蓋吃、喝、玩、樂等多元體驗。

報導指出，店內自編舞蹈《祈福》是熱門互動節目之一。演出時，員工會穿著具有野人文化特色的服裝跳舞祈福，表演結束後還會贈送顧客一塊石頭，並介紹擺放位置，傳遞「石來運轉」的寓意。

張偉曾表示：「在舞蹈演繹中，店內員工會穿上具有野人文化的服裝跳舞祈福，跳完後還會送客人一塊石頭，並告訴客人拿回家具體的擺放方位，傳遞『石來運轉』的美好寓意。」

報導指出，店方強調，相關表演長期存在於門店活動中，屬於品牌打造沉浸式體驗的一部分，此次受到關注的下跪動作也僅是祈福舞蹈中的設計環節。