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不是只會後空翻 河南實驗室探索具身智慧機器人應用場景

特派記者陳宥菘／鄭州即時報導
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中豫具身智能實驗室與富士康合作，讓機器人在工廠門崗判定人員通行許可，目前已入廠測...
中豫具身智能實驗室與富士康合作，讓機器人在工廠門崗判定人員通行許可，目前已入廠測試，今年可望批量化應用。(記者陳宥菘／攝影)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：河南成立中豫具身智能實驗室，投入國家級機器人戰略。
  • 重點二：實驗室主攻巡檢搬運安防等落地應用，不做純表演機器人。
  • 重點三：周闖闖估計三到五年機器人可進家庭，晶片仍待國產替代。

從機器人站上春晚舞台跳秧歌舞，到機器人馬拉松賽，可以發現大陸正傾全國之力發展具身智慧機器人。河南也成立了「中豫具身智能實驗室」，以省層級領銜投身這項國家戰略新興產業。

實驗室副主任周闖闖說，相比做表演，機器人更需要的是「真正能用起來」，因此單位聚焦機器人在不同應用場景的落地部署，如在化工廠、糧倉內巡檢，或者在富士康工廠站門崗。他並推估，再3至5年，機器人便可能走進家庭。

本報記者5月底跟隨大陸國台辦、中國記協聯合舉辦的「兩岸記者聯合採訪活動」走進中豫具身智能實驗室。這裡是河南省政府批復、由河南省科學院牽頭成立的平台，是河南發展具身智慧的最高單位。

周闖闖受訪時說，人工智慧是離身的，並不能和我們的世界進行交互，機器人則可作為載體，透過具身智慧，便能解決物理世界的痛點。例如在環境惡劣的化學園區進行巡檢，或者在廠房內的搬運、智慧巡檢、安防等。

他指出，實驗室目前的重點工作，是讓機器人適配到不同的應用場景。比如說在糧倉巡檢時，遇到地面不平，如何提升機器人的穩定性，「我們更側重於算法側的提升」。

周闖闖表示，目前友商的一些機器人更多做表演、做租賃服務，但是對他而言，機器人更需要的是「真正能用起來」。比如說與富士康的合作項目，機器人在門崗判定人員通行許可，「我不可能讓他跳一個後空翻，更多講究的是穩定性、續航性和安全性」。

展望未來，周闖闖認為再3至5年，機器人有望走進家庭，「現在機器人已經走進了工廠，走進了養老院，後續進入家庭做家務工作、兒童陪伴，都是非常現實的。」

不過，機器人的功能要提升，晶片是關鍵。周闖闖不諱言，目前實驗室內的機器人，整身大陸國產化的比例挺高，但在計算平台上仍要依賴NVIDIA（輝達）的晶片。「要國產化替代也可以，只是成本會增加。」

在國家政策下，近年大陸各省份相繼成立具身智慧相關研究平台，周闖闖認為，當前具身智慧分展仍在初期階段，是增量市場，各省之間還涉及不到太多競爭，而是大家一起把技術做得更成熟、更完善，使人形機器人真正地能夠走到生活、走到家庭。

談及河南的優勢，他指出，除了工業類別齊全、應用場景很多，政府也很重視，河南省人工智能協會特別成立具身智能專案會，由專委會與河南不同類型的企業對接，已徵集超過200多項應用場景，並陸續與製造、教育、醫療、農業、康養等產業進行供需對接。

中豫具身智能實驗室副主任周闖闖說，相比做表演，機器人更需要的是「真正能用起來」。...
中豫具身智能實驗室副主任周闖闖說，相比做表演，機器人更需要的是「真正能用起來」。(記者陳宥菘／攝影)

精華 FAQ

  • 實驗室重點不是讓機器人表演，而是推動其在化工廠、糧倉、富士康門崗等場景落地，涵蓋巡檢、搬運、安防與通行判定等實用功能。

  • 他認為機器人若只做後空翻或租賃表演，價值有限；真正重要的是穩定性、續航性與安全性，能在惡劣或複雜環境中解決實際問題。

  • 周闖闖判斷再過三到五年，機器人有望走進家庭，先從工廠、養老院等場景延伸到家務與兒童陪伴，但前提是技術更成熟、成本可控。

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