新車集體「發胖」壓壞道路 中擬對新能源車徵「養路費」
AI重點
文章重點整理：
近年中國乘用車集體「發胖」，12年平均增重近400公斤，其中新能源汽車是「增重主力」，有主流新能源車型甚至重達3.8噸，比一輛輕型卡車還重。由於車輛增重會加劇公共道路損耗，對新能源車收取「養路費」的呼聲漸高。近日，中國兩家官媒同時發聲談及此議題，業內人士估計，徵收道路養護費似已接近實錘。
據紅星新聞報導，近期，「新能源汽車愈來愈重」、「新能源汽車是否應徵收養路費」話題引發公眾關注。6月4日，人民日報發表文評論電車養路費，稱要以有解思維面對「油電之爭」，指「油電同權、同路同費」訴求合理，明確表示不會突然增設「電車養路費」、不追溯、不一刀切，主張「以有解思維」統籌能源轉型、產業政策與財政可持續性。
同一天，央視發文稱，近年來乘用車集體「變胖增重」。數據顯示，2024年中國乘用車新車平均整備質量達到1704公斤，較2012年增長近400公斤，且增重節奏仍在加快。其中新能源汽車是「增重主力」，不少主流新能源車型的整備質量超過兩噸，甚至達到3.8噸，比一輛輕型卡車還重。
報導引述業內人士表示，兩家權威媒體同時發聲，「是在『吹風』，傳遞信號」，未來將對新能源汽車汽車徵收道路養護費，且計費方式可能會參照整車質量。新能源汽車已經開始繳納車輛購置稅，未來必然會徵收道路養護費。業內已經有相關呼籲，不過目前政府還沒有明確。
車子愈造愈重的原因包括消費者對大車的追求，為了提升續航里程堆電池，堆砌「冰箱、彩電、大沙發」等配置等，目前對汽車的重量和尺寸缺乏法律約束。車輛增重會大幅提升能耗、零部件磨損，加劇公共道路損耗。
2024年開始，車長約5米、軸距約3米、車寬約2米的新車大量湧現。如今，「532」車型幾乎成為中高端新能源轎車的標配，甚至擴散到人民幣10萬元級。今年上市的多款新車，車身長度已達到5.2、5.3米，軸距突破3.2米，有的整備質量達3639kg，平均整備質量也都超過2700kg。
蔚來董事長李斌曾指出，車重每增加20%，對路面的破壞率將變成原來的2.07倍。
多位業內人士表示，隨著新能源汽車的滲透率超過50%，「油電同權」已是大勢所趨，新能源汽車與燃油車應該在稅費、路權等政策層面享有同等權利與義務。而當前燃油車增量下滑，稅收增速放緩，而僅靠燃油車，公路養護資金吃緊，目前行業正在討論的方案包括按行駛里程收費和按照車重收費，但相關部門還沒有明確。
因乘用車整體增重明顯，新能源車又是增重主力，部分車型甚至超重到接近卡車等級，外界認為其對道路磨損與養護成本已不容忽視。 人民日報強調不會突然增設、不追溯，也主張以有解思維看待油電同權；央視則指出車輛持續變胖增重，兩者被視為政策討論前奏。 業界目前討論的方向包括按行駛里程收費、按車輛重量收費，或結合路權與稅費制度一併調整，但官方尚未公布明確方案。
精華 FAQ
因乘用車整體增重明顯，新能源車又是增重主力，部分車型甚至超重到接近卡車等級，外界認為其對道路磨損與養護成本已不容忽視。
人民日報強調不會突然增設、不追溯，也主張以有解思維看待油電同權；央視則指出車輛持續變胖增重，兩者被視為政策討論前奏。
業界目前討論的方向包括按行駛里程收費、按車輛重量收費，或結合路權與稅費制度一併調整，但官方尚未公布明確方案。
上一則
內地非法跨境開戶 中證監限香港券商須2年內完成整改
下一則