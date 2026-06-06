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1年掉粉400萬 「韋神」光環消退？網友一面倒挺他這事

中國新聞組／北京6日電
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韋東奕。（取材自現代快報）
韋東奕。（取材自現代快報）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：韋東奕社交帳號開通滿一年，期間完全未更新運營。
  • 重點二：帳號粉絲從近兩千五百萬降至二千零一十七萬。
  • 重點三：堂姊證實他身體健康，牙齒仍在持續治療中。

90後知國際數學天才、北京大學副教授韋東奕在社交平台開通個人帳號近日滿一年，媒體發現，該帳號一年來零更新，粉絲數量為2017萬，較2025年6月減少400多萬，帳號IP也因許久沒有運營未顯示。不少網友仍關心韋東奕的牙齒狀況，其堂姊透露，韋東奕身體挺健康的，「牙齒還在治療中」。

據現代快報報導，2025年6月初，韋東奕開通個人社交平台帳號，和網友打招呼，短短4秒視頻僅一句「大家好，我是韋東奕」就吸引無數網友關注，粉絲數量最高時接近2500萬。世界紀錄認證機構（WRCA）官方當時宣布，確認韋東奕為「72小時內抖音平台學術領域獲得粉絲最多的人」。

之後數月，隨著開通帳號熱度的消減，加之帳號後續並未更新運營，粉絲數量逐漸減少，關於該帳號是否是本人意願開通、目前由誰管理、後續會不會註銷的討論也層出不窮。韋東奕本人曾對媒體表示，「不會再對外做任何回應」，外界輿論已對他造成影響。

韋東奕帳號主頁截圖（上方為2025年6月，下方為2026年6月）。（取材自現代快...
韋東奕帳號主頁截圖（上方為2025年6月，下方為2026年6月）。（取材自現代快報）

而帳號這一年，韋東奕在忙什麼？據報導，2025年9月，科技部官網發布「國家科學技術獎勵工作辦公室公告第103號」，此前獲得提名的北京大學章志飛、韋東奕為主要完成人的項目「流動轉捩機理的數學研究」，已通過2025年度國家自然科學獎初評，初評建議等級為二等獎。2026年2月，韋東奕正式獲聘北京大學長聘副教授。

作為熱點人物，社交平台仍有一些網友不時發布偶遇韋東奕的視頻，也有不少人關心此前韋東奕在視頻中牙齡脫落的情形，當時北京大學數學科學學院有關負責人稱，韋東奕有比較嚴重的牙周問題。

2026年6月5日，韋東奕的堂姊在回覆網友評論時透露：「他身體挺健康的，牙齒還在治療中」。

對於韋東奕一年掉粉400多萬並決定不再回應，網友幾乎一面倒支持他的決定，紛紛評論：「真正的神，從不活在流量裡」，「這一場對網紅來說是『塌房』級別的災難，對韋東奕而言，這或許正合他意，因為從一開始，他就沒想當網紅」，「他不需要流量，他需要讓他安靜的生活工作」，「都是一群加減乘除都算不明白的人天天韋神韋神的叫」，「流量如潮水，退去才見真容。韋東奕用數學定義價值，而非粉絲數」。

精華 FAQ

  • 該帳號一年來沒有任何更新，帳號IP也未顯示，粉絲數從高峰近2500萬降到2017萬，反映熱度明顯消退。

  • 因他先前視頻中可見牙齒脫落，引發關注；北京大學相關負責人曾稱有較嚴重牙周問題，如今堂姊又表示仍在治療中。

  • 多數網友一面倒支持他不追流量，認為他本就不是為當網紅而來，寧可安靜生活與工作，價值應由學術成就而非粉絲數決定。

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