「寧死路上也不死在病床」69歲山東男帶偏癱妻自駕遊中國

網友拍下劉培金餵妻子吃飯一幕。（取材自瀟湘晨報）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 山東69歲劉培金帶偏癱妻子自駕遊全中國。

山東69歲劉培金帶偏癱妻子自駕遊全中國。 重點二： 夫妻曾長期住院無效，遂決定不再困守病床。

夫妻曾長期住院無效，遂決定不再困守病床。 重點三：自改車內設備供妻休息，沿途獲許多陌生人相助。

山東濰坊69歲的劉培金帶著癱瘓的妻子在中國展開自駕遊，近日劉培金給老伴餵飯的溫馨畫面被網友拍攝下來並發布到網路上，影片觸動網友，「寫給阿嬤的情書，比電影情節更動人」的影片迅速引發關注，並獲得30萬點讚。劉培金說，他們「寧死於路上，不死於病床」。

瀟湘晨報報導，劉培金與妻子是小學同學，1981年結婚，兩人憧憬未來：「等老了，一起遊山玩。」；2010年，妻子因糖尿病併發症 導致偏癱，生活無法自理，之後三、四年裡，劉培金帶著她輾轉醫院，「結果一年輸五、六百斤的鹽水輸往身上去，一天打吊針，打得血管都堵住了，抽血化驗都抽不出來，身體越來越差。」

劉培金照顧妻子17年，面對妻子長期住院未見好轉的情況下，劉培金決定不再讓妻子困在病床上。2014年他們開始自駕遊的生活，穿越全國各省，其中新疆 是妻子最喜愛的地方，兩人達成一個共識：「寧願死在自駕遊的路上，也不死在醫院的病床上」。

一開始不敢去太遠的地方，就去附近的江蘇和浙江；劉培金稱，女兒一開始是反對的，擔心他們身體吃不消；沒想到走出家門之後，妻子的狀態越來越好，他也更有動力帶妻子自駕出遊。

他們駕駛一輛7人座的輕客，除主副駕座位，後排座位放倒後，他在車內做了兩張床，一張縱床、一張橫床，成「L」型擺放，讓妻子睡在空間更大的縱床；夏天天氣熱，車內空間小，冷氣沒有地方裝，他就用家用壁掛式空調改造；此外，他自己組裝鋰電池，加裝柴油鍋爐取暖；洗手盆、櫃子、小餐桌，全是自己做的。

劉培金和妻子一路也收穫許多溫暖。在湖北神農架，景區工作人員熱情地幫他把妻子背到觀光車上，又專門聯繫下一站接應；在敦煌莫高窟，一名年輕人主動提出幫他照顧妻子，讓他有機會登樓觀景。

從2014年至今，劉培金帶著妻子走遍全國大部分省份，最長一次有3個月都在外面。新疆是她最愛的地方，天山北邊的草原、雪山、森林讓她念念不忘。

賽里木湖畔的那一幕被網友記錄了下來，影片發布後受到許多關注，對於網友們的關心，他表示，每次出發前，自己都會做好風險評估，也會做最壞的打算。只要妻子還願意出遊，他們就會一直在路上。

劉培金帶妻子遊花海。（取材自瀟湘晨報）