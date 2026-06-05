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男落海漂7天6夜 全身曬到流膿 生吃70隻螃蟹活下來了

中國新聞組／北京5日電
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秦先生稱自己不能默默無聞地死掉。(取材自蓬勃新聞)
秦先生稱自己不能默默無聞地死掉。(取材自蓬勃新聞)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：廣西遊客秦先生海口落水後，漂流瓊州海峽七天六夜獲救。
  • 重點二：他不會游泳又無救生設備，只能生吃七八十隻小螃蟹求生。
  • 重點三：長時間曝曬與脫水使他皮膚流膿、出現幻覺，所幸被漁民救起。

39歲的廣西遊客秦先生5月27日在海南海口海邊散步時不慎落水，被風浪沖入瓊州海峽，整整漂流7天6夜後，於6月3日被澄邁縣橋頭鎮2名漁民救起。這位不會游泳、無任何救生設備的遊客，靠生吃七、八十隻小螃蟹維持生命，全身被烈日曝曬到皮膚流膿，被救時出現嚴重幻覺，以為朋友帶他去吃飯。

蓬勃新聞報導， 秦先生在醫院接受採訪時表示，回憶起那7天的心路歷程。落水的瞬間，他撲騰越遠，手機被沖走，呼救無人聽見。第二天漂到深海區後，為減輕重量，他脫下鞋子、褲子、手表、戒指等所有身外之物。此時，一個海面浮標漂過，他爬上去休息了一夜。

第三天，他意識到自己處於瓊州海峽，能看見渡輪經過，但未被發現，原本想趁風浪小游回岸邊，怎知又被一個大風浪沖向遠海區，

「我想不能默默無聞地就這樣死掉。」 這句話成為他撐過最難熬的第4至5天的心靈支柱。由於長時間未進食、體力嚴重透支，他靠生吃小螃蟹維持生命，後期出現嚴重脫水與飢餓幻覺。被救時，他恍惚以為朋友帶他去吃飯，伸手抓住的是漁民遞來的木棍。

秦先生上船後清醒過來，激動的他隨後被送去醫院救治。消息傳開後，網友對於這段7天6天的漂流嘖嘖稱奇，「不會游泳的人在海裡漂了七天，奇蹟」、「生吃螃蟹，這求生欲太強了」、「漁民扔過去的不是木棍，是命」。

精華 FAQ

  • 他在5月27日於海南海口海邊散步時不慎落水，之後被風浪沖入瓊州海峽，便開始長達七天六夜的海上漂流，期間一直無法靠岸，只能在海上求生。

  • 秦先生不會游泳，也沒有救生設備，漂流期間主要靠生吃七、八十隻小螃蟹補充體力，並曾爬上海面浮標休息一夜，才勉強撐過長時間的饑餓與脫水。

  • 6月3日，他被澄邁縣橋頭鎮的兩名漁民發現並救起。此時他已嚴重曬傷、皮膚流膿，還因脫水與飢餓出現幻覺，誤以為朋友帶他去吃飯。

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