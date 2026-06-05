「一個人的簽售會」 廣州92歲賣書爺 替亡妻將故事寫完

林寶山在地鐵口賣書。(取材自瀟湘晨報)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 92歲林寶山在廣州地鐵口擺攤賣書，被稱為一個人的簽售會。

92歲林寶山在廣州地鐵口擺攤賣書，被稱為一個人的簽售會。 重點二： 他將與亡妻杜玲芳合寫的科普文集出版，也把翻譯故事整理成書。

他將與亡妻杜玲芳合寫的科普文集出版，也把翻譯故事整理成書。 重點三：網友熱捧後訂單暴增，讀者還組書友群陪伴他出攤與發貨。

廣州的地鐵 口，清晨人流剛散，92歲的林寶山推著行李箱走到角落擺攤賣自己寫的書，他抬頭笑著招呼路人：「來看看，看看書。」面對專程趕來買書的讀者，他總是在書的扉頁寫下「海內存知己，天涯若比鄰」，十多年來他留下了一萬多次真摯的簽名，他的擺攤賣書也被網友稱為「一個人的簽售會」。

林寶山在清理行李箱裡的書。(取材自瀟湘晨報)

瀟湘晨報報導，92歲的林寶山爺爺畢業於中山醫學院，畢業後分配到陽春成為一名基層醫生，後來調任廣東省醫學情報研究所。

在擺攤賣書的背後，藏著林寶山對妻子杜玲芳的懷念。

林寶山正式出版的第一本書是一本科普文集，那是他和妻子的合著。

林寶山和杜玲芳在工作之餘，很喜歡撰寫一些科普文章投稿報刊。他們把這些文章集結為「科海採珠」出版。書的前面是杜玲芳的簡介，後面是林寶山的簡介。林寶山說，「這本書，她寫了一半，我寫了一半」。

1997年，杜玲芳不幸罹患白血病。在接近兩年的陪護裡，林寶山悉心照顧，他還託校友買了美國短篇故事雜誌「Short Story」，把裡面的故事翻譯給妻子聽，「她那時候病得迷迷糊糊的，經常聽著聽著就睡著了」。

林寶山的英語是自學的，杜玲芳的英語則是他教的。他像個耐心的英語老師，從「I'm a student、This is a pen」開始教起。

杜玲芳去世後，林寶山把曾經給妻子翻譯過的三十多個故事集結成冊，出版了「尋找一個人」。那些病榻邊的深情陪伴，成了他的翻譯代表作。

報導指出，隨著林寶山的故事在網上爆火，越來越多的網友前往地鐵口，就為了找到這位老爺爺。

林寶山的家裡堆滿了他的書和拆開的包書紙，他抱歉地說：「不好意思，這幾天買書的人太多了，家裡太亂。」視頻火了之後，訂單陡增，林寶山這幾天都忙著在家裡發貨，這幾天他還感冒了，時不時咳嗽，沒辦法按時出攤。

讀者和他的互動也在充盈著這位老人的生命。

年過九旬的林寶山會使用微信、抖音等常見APP，他會記下讀者的名字、洗出與讀者的合影。讀者幫忙他組建了書友群，也會更新他的出攤時間跟地點。有讀者寄來山西的高粱粉，教他在廣州做高粱饅頭，或也有讀者寄上明信片祝他健康。

林寶山會為每位讀者寫寄語。(取材自瀟湘晨報)