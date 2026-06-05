窗邊發呆、雙手背後…這隻負鼠憑啥成為打工人的嘴替？
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一隻誤闖民宅的負鼠被困在窗邊，雙腳站立、兩手背在身後，對著窗外發呆，這隻神情放空、彷彿看透世事的小獸圖片迅速在網路傳播，牠什麼都沒有說，但搭配各種「嘴替」文案卻讓牠把打工人的職場心情「什麼都說了」。讓「背手負鼠」成為近期社群平台刷屏的熱門表情包。
快科技報導，這張圖片畫著一隻闖入民宅的負鼠，在進退兩難之際站在窗前停住不動，姿態宛如思考人生。畫面走紅後，被網友延伸出「事情有了新的退展」、「關於明天的事，後天就知道了」、「什麼時候能當上正鼠」等文案，迅速在朋友圈與社群平台流傳。
新京報評論指出，背手負鼠表情包的走紅，發生在年輕的職場人之間。雖說只是一張意義不明的圖，既沒有說明也沒有浮誇的動作，但年輕人似乎迅速從中捕捉到了潛台詞：弱小、無助卻又不得不強裝鎮定，在困難面前故作雲淡風輕。
這種「嘴替」文化，有其深刻的心理邏輯。「背手負鼠」的妙處，就在於它什麼都沒有說，卻什麼都說到了——進退兩難、身不由己、強打精神，這隻神情呆滯卻又莫名從容的小獸，精準擊中了無數打工人某個瞬間的內心狀態。
評論說，自嘲從來不等於認輸。把自己的狼狽過成梗，把困境調侃成段子，本身就是一種消化壓力、重建心理平衡的方式。「這不是逃避，而是一種我知道處境不妙，但我可以先笑一笑再說的堅韌」，這樣一種幽默感，也是年輕人自我保護的鎧甲。
隨著表情包暴紅，不少人對負鼠產生興趣。
專家指出，負鼠雖然名稱帶鼠，外型也相似，但與老鼠親緣關係甚遠。老鼠屬於嚙齒目，而負鼠屬於負鼠目，主要生活在美洲，是歷史悠久的有袋類動物。
雖然負鼠形象可愛，甚至有被當作寵物飼養的案例，但專家提醒不建議個人隨意購買或飼養。
因為牠誤闖民宅後站在窗邊發呆，雙手背後的姿態像在思考人生，畫面自帶情緒感，讓網友很快把牠當成職場心情的嘴替。 網友延伸出「事情有了新的退展」、「關於明天的事，後天就知道了」等梗，拿牠來表達拖延、無奈與強裝鎮定的打工人心境。 評論認為這是年輕人用自嘲紓壓、重建心理平衡；專家則說負鼠雖可愛，但屬於美洲有袋類，不建議個人隨意購買或飼養。
精華 FAQ
因為牠誤闖民宅後站在窗邊發呆，雙手背後的姿態像在思考人生，畫面自帶情緒感，讓網友很快把牠當成職場心情的嘴替。
網友延伸出「事情有了新的退展」、「關於明天的事，後天就知道了」等梗，拿牠來表達拖延、無奈與強裝鎮定的打工人心境。
評論認為這是年輕人用自嘲紓壓、重建心理平衡；專家則說負鼠雖可愛，但屬於美洲有袋類，不建議個人隨意購買或飼養。
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