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油價飆高 中國小電驢Q1海外銷量暴增七成 英通勤族搶購

中國新聞組╱北京5日電
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中國電動兩輪車海外銷量激增70%，英國民眾青睞低成本出行新選擇。(取材自快科技)
中國電動兩輪車海外銷量激增70%，英國民眾青睞低成本出行新選擇。(取材自快科技)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：國際油價飆升帶動英國通勤族搶購中國電動兩輪車。
  • 重點二：2026年首季中國電動兩輪車出口量暴增至七百二十萬輛。
  • 重點三：英國取消關稅後，中國品牌憑價格與技術優勢擴張。

隨著國際油價飆升至三年來的高位，英國倫敦等地的通勤族正掀起一股搶購中國電動兩輪車的熱潮，曾被英國本土車行嫌棄的中國「小電驢」，如今已成為當地民眾降出行成本的剛需。最新數據顯示，2026年第一季度，中國電動兩輪車的出口量已飆升至720萬輛，暴增將近七成，部分中國廠商的訂單甚至已經排到今年8月。

科技生活記錄報導，英國最早經營電動兩輪車的店主羅斯透露：「上個月可能是生意最好的一個月，銷量比去年同期翻了一番。」他店裡的中國品牌比例已從零躥升至90%。羅斯指出：「中國製造商的技術確實領先，而且能提供特別實惠的價格，即便再加上海運費，對商家來說還是最理想的進貨渠道。」目前包括雅迪、立馬、Engwe等中國品牌已在英國街頭四處開花。

這場爆發式增長的背後，與英國今年初以來面臨的歷史性高油價密切相關。今年2月下旬，中東局勢緊張導致國際油價衝破每桶100美元，英國汽柴油急漲，部分加油站甚至飆出每公升近300便士（約合人民幣27元）的驚人價格。英國汽車協會政策主管西蒙·威廉姆斯對此坦言：「3月的漲幅是史無前例的，油價在一個月內從來沒漲過這麼快。」高昂的燃油與保險成本，逼得英國公路使用者聯盟調查中近三分之一的司機，開始選擇多走路或騎車。

除了油價逼人，制度壁壘的消除也是重要背景。英國過去曾對中國產非折疊電動車徵收高額懲罰性關稅，直到2025年初英國政府主動砍掉該項關稅，壁壘一拆，出口量隨即翻倍。加上中國廠商擁有《金融時報》所稱歐洲市場沒有的完整供應鏈成本控制權，且車款迭代速度比歐美同行快三到五倍，讓中國電動車不只價格便宜一半以上，在續航與動力上也實現了「降維打擊」。

英國社會大眾的消費觀念也隨之徹底扭轉。英國民眾威廉表示，中國電動車的續航和性能完全扛得住日常通勤，另一位民眾也讚道：「中國品牌的電動自行車和其他品牌的電動車一樣好，但續航里程更長。」英國社會團體負責人薩拉·米切爾更公開呼籲政府，應趕緊為電動車發放補貼。倫敦網友甚至調侃，開燃油車每月花費驚人，而騎中國小電驢百公里只需幾毛錢電費，直呼「中國電子產品太好用了」。

英國倫敦等地的通勤族正掀起一股搶購中國電動兩輪車的熱潮。(視頻截圖)
英國倫敦等地的通勤族正掀起一股搶購中國電動兩輪車的熱潮。(視頻截圖)

精華 FAQ

  • 主因是國際油價衝上三年高位，英國汽柴油與保險成本同步上升，促使通勤族改採更省錢的電動兩輪車，中國產品因此快速受歡迎。

  • 中國品牌不僅價格較低、供應鏈完整，續航與動力也具競爭力，車款更新速度更快，讓商家即使加上海運費仍認為進貨最划算。

  • 英國過去對中國產非折疊電動車徵收高額懲罰性關稅，但2025年初已取消，降低進口壁壘後，出口量立刻翻倍並加速擴張。

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