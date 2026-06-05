網遊遇真愛？江蘇42歲單親媽奔現懷孕 小12歲男友跑了

江蘇宜興42歲的單親媽周女士。(取材自黃金眼)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 江蘇宜興單親媽周女士網遊結識小她十多歲男友，迅速同居並談婚論嫁。

江蘇宜興單親媽周女士網遊結識小她十多歲男友，迅速同居並談婚論嫁。 重點二： 周女士為男方做生意多次轉帳與借貸，累計資助超過十萬元人民幣。

周女士為男方做生意多次轉帳與借貸，累計資助超過十萬元人民幣。 重點三：兩人因懷孕、墮胎與金錢糾紛鬧上派出所，男方封鎖後又稱孩子未必是他的。

江蘇宜興42歲的單親媽周女士，因深信在遊戲中結識的「小十多歲弟弟」遇到真愛，卻不料最終演變成一場不歡而散的糾紛。雙方因十多萬元的資金往來與懷孕墮胎 問題鬧上派出所，並簽下調解協議；然而，周女士日前投訴稱，她打完胎回到家沒幾天，男方就將她封鎖拉黑，更令她崩潰的是，男方在與她對質時竟聲稱：「孩子是不是我的，我也不確定。」

據黃金眼報導，周女士與30出頭歲、無婚姻經歷的小錢，於去年3月透過網路遊戲相識。周女士表示，當時小錢對她展開熱烈追求，不僅天天聯絡、隔三差五開車200多公里來見面，更在交往兩、三個月後突然求婚，讓她備受感動而答應交往並同居。隨後小錢想做生意卻資金不足，周女士陸續透過轉帳與回老家貸款，資助其數十筆款項，累計達10萬多元人民幣。

然而，兩人共同生活後矛盾不斷。周女士控訴小錢白天睡覺、晚上玩遊戲，事情不積極還沒開始賺錢就急著請小工，工錢全由周女士結算。為了激勵對方上進，她要求小錢寫下一張3萬元的借條。

小錢對此則有不同說法，他辯稱雙方是合夥做生意：「錢拿出來她要股份的對不對？那我生意賠了，就說是我問她借的錢。」小錢強調那些轉帳大部分是日常開銷，並表示簽借條只是出於男朋友的人道主義，想幫忙分攤壓力。

今年初，由於生意虧損、工作理念不合，雙方頻繁爭吵，小錢隨後提出分手，甚至表示：「我跟我媽媽也談過了，你要不了幾年就更年期了，然後我還要小孩子的。」然而今年3月，周女士回老家後發現自己懷孕，小錢拒絕將孩子生下來，甚至在遊戲中解除情侶關係並失聯。雙方最終鬧上派出所，於4月26日簽下調解協議。協議約定小錢承擔墮胎所有費用，當場支付2萬元，剩餘3萬元須在7月26日前還清。

周女士在5月3日出院後，發現遭到小錢封鎖，因而再度出面維權。小錢表示，封鎖是因為周女士一直傳訊息想復合，當周女士質疑「我剛打完胎，受不了打擊」時，小錢竟語出驚人地表示：「第一，這孩子是不是我的，我也不確定的……那我只能說這孩子可能是我的。」

但他隨後又改口稱會負責任到底，並會按照協議在7月期限前把剩餘的錢打入周女士帳戶，若未履行對方可走訴訟程序。周女士則表示，希望對方遵守約定，她回老家後會盡快找工作還清貸款。

周女士去年3月透過網路遊戲相識男子小錢。(取材自黃金眼)