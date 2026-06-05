講座爆粗口「考公都是混吃等死」 粉筆CEO張小龍道歉

粉筆科技CEO張小龍辱罵學生翻車。（取材自九派新聞）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 粉筆CEO張小龍在人大演講時失言辱罵學生，引發輿論撻伐。

粉筆CEO張小龍在人大演講時失言辱罵學生，引發輿論撻伐。 重點二： 他臨時改談AI炒股與財富觀，並貶低考公學生與體制內工作。

他臨時改談AI炒股與財富觀，並貶低考公學生與體制內工作。 重點三：事件導致粉筆股價下跌，網友與學員掀起抵制及退費潮。

中國頭部考公機構北京粉筆藍天科技有限公司（以下簡稱「粉筆」）CEO張小龍，近日在中國人民大學哲學院演講，不僅臨時將演講改為分享「AI炒美股 」心得，見學生沒太大反應，當場用髒話痛批在場學生「活該你們找不到工作」，並稱考公都是「混吃等死」後憤然離場。張小龍翻車言論使該公司股價下跌一成，還引發大量憤怒網友及粉筆學員發起抵制及退費。張小龍隨後道歉，「粉筆」表示，張小龍將不再出席該公司進校園的講座活動。

據新黃河報導，網傳現場錄音及多位在場學生爆料，張小龍3日在人大哲學院開展講座時，臨時將主題更改為「AI炒股」與個人財富分享，稱不想講「考公」是因未來體制內「就業難」，且他認為報考公輔導培訓的人「都是考不上的」，並稱自己公司也面臨AI時代的裁員問題。

因台下學生對炒股話題反應平淡，張小龍突然情緒失控，在長達數分鐘的時間裡連續爆粗口辱罵在場學子，放話「活該你們找不到工作，社會不應該給你們工作」、「我覺得你們非常差」，並宣稱「你們除了到體制內去考個公務員，去混吃等死，也沒有什麼本事」等，隨後憤然離場。

此次事件在社交平台上迅速發酵並引發眾怒。作為一家高度依賴考公群體營收的上市教育企業，其創始人在公開場合不僅情緒失控，且全盤貶低自身的核心客戶群體，被輿論痛批「端起碗吃飯，放下碗罵娘」。目前，大量憤怒的網友及粉筆學員已在社交網路上呼籲抵制及退費。

由於網上反彈聲激烈，張小龍4日通過粉筆科技官方微博發布致中國人民大學師生的道歉信稱，因個人言行失當，中途離場並發表不當言論，給在場師生造成了困擾，他向所有老師和同學鄭重道歉。此次事件責任完全在他，對於給中國人民大學及哲學院帶來的負面影響深表歉意，願承擔相應責任。

據南方都市報引述「粉筆」知情人士表示，接下來，張小龍將不再出席「粉筆」進校園的講座活動。

張小龍於2015年創立北京粉筆藍天科技有限公司，2023年旗下「粉筆有限公司」在港交所上市。據其2025年財報，「粉筆」用戶端平均月活用戶912萬。據粉筆2023年至2025年年報披露，公司員工總數分別為7325人、7177人和7005人，呈現連續三年下滑態勢，三年間合計減員320人。

公開資料顯示，張小龍畢業於中山大學哲學系，2006年進入公考培訓行業擔任講師，2013年加入猿題庫負責公考項目並出任粉筆網CEO，2015年創立北京粉筆藍天科技有限公司。張小龍名下關聯20家企業，其中10餘家處於存續狀態。