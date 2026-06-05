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NIKE在中國被消費者快速拋棄 原價899元 數月後變429元

中國新聞組╱北京5日電
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銷售額連降七個季度，中國消費者拋棄耐克比想像中更快。（取材自微博）
銷售額連降七個季度，中國消費者拋棄耐克比想像中更快。（取材自微博）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：耐克在中國連續七季營收下滑，市值短期內蒸發逾三百億美元。
  • 重點二：品牌從大眾偶像轉向圈層符號，單一敘事與保值神話都已失效。
  • 重點三：中國消費者更看重場景與性價比，耐克正失去終端定價權。

2026年倫敦馬拉松，人類首次在正式比賽中突破兩小時大關。七年前，正是耐克（NIKE）支持的基普喬格在維也納首次「破2」，將品牌與人類極限深深綁定；然而當新的歷史時刻到來，兩位「破2」選手腳上穿的都是阿迪達斯（adidas）。這個極具象徵意味的細節，撕開耐克困境的一角：它依然擅長造夢，卻不再獨享光環。

都市快報報導，財報更直白地揭示了耐克的失意。2026財年第三季度財報，耐克大中華區收入同比下降10%，這已是連續第七個季度負增長；截至2026年5月，耐克市值在短短幾個月內蒸發約315億美元，這幾乎相當於一整個阿迪達斯的體量。

耐克到底做錯了什麼？答案或許不在耐克自身，而在它所處的市場已經徹底改變。耐克曾經的銷售模式出現了三大裂縫：第一，從「大眾偶像」到「圈層圖騰」，單一品牌敘事失效；第二，「競技至上」的產品觀，撞上「生活方式化」的消費現實；第三，深度依賴分銷商，讓耐克失去了終端感知力。

耐克過去最值錢的不是技術專利，而是身分符號的價值。耐克本質上是一種「超級英雄敘事」下的標準化帝國體系，它投入資塑造「Just Do It」這一普世信仰，將喬丹、科比、詹姆斯、C羅等體壇巨星塑造成英雄，把他們的故事封裝進一雙雙球鞋，銷往全球。

過去十年，在董煒的執掌下，這套模式被貫徹到極致，大中華區營收一度突破80億美元。如今，原價899元的鞋幾個月後變成429元，消費者仍不買帳，「保值」契約破裂，沒人再願為正價埋單。「值不值」的標尺，不再由耐克說了算，定價權已讓渡給場景和消費者，而且中國消費者拋棄NIKE的速度，「比想像中更快」。

耐克在中國的故事遠未結束。75億美元的大中華區營收，意味著它依然是這個市場最大的運動品牌之一，但維持規模與恢復增長是兩回事。2026年1月，耐克宣布大中華區高層更替，董煒離任，擁有全球多市場經驗的Cathy Sparks接任。耐克官方稱，大中華區正處在「關鍵時刻」，需要一位能「重建增長動能、贏回信任，並重新連接運動、文化與市場」的領導者。

銷售額連降七個季度，中國消費者拋棄耐克的速度，比想像中更快。(取材自都市快報橙柿...
銷售額連降七個季度，中國消費者拋棄耐克的速度，比想像中更快。(取材自都市快報橙柿互動)

精華 FAQ

  • 最核心壓力是營收連續七個季度下滑，且市值短期蒸發明顯。這反映品牌在中國不只增長放緩，更出現消費者信任與購買意願下降。

  • 文章指出三點：單一品牌敘事失效、競技導向產品觀不合生活化消費，以及過度依賴分銷商導致終端感知力不足，最終削弱其市場掌控力。

  • 雖然增長乏力，耐克的大中華區營收仍有約75億美元，規模依舊龐大，代表它仍是中國最大的運動品牌之一，只是已不再像過去那樣獨享光環。

NIKE 喬丹

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