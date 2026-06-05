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防四通橋事件重演 北京再現「看橋員」 天安門周邊戒備嚴

特派記者陳宥菘／北京5日電
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「六四」天安門事件37周年，在搭乘地鐵前往天安門廣場必經的「一號線」列車上，可以...
「六四」天安門事件37周年，在搭乘地鐵前往天安門廣場必經的「一號線」列車上，可以見到乘務管理員隨車機動巡邏。(記者陳宥菘／攝影)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：六四37周年當天，北京天安門周邊查驗證件與人臉辨識明顯趨嚴。
  • 重點二：部分天橋再現兩人一組的「看橋員」，防範四通橋式抗議重演。
  • 重點三：受難者家屬今年首度被禁赴萬安公墓集體祭奠，悼念受限。

今年6月4日是「六四天安門事件37周年，天安門周邊查驗證件趨嚴，市區安保則大致如常，不過部分天橋再度出現「看橋員」站崗；北京持續管控六四記憶，受難者家屬今年首次被禁止赴公墓祭親。

在六四37周年的這天，本報記者下午實地走訪天安門周邊。從「天安門東」地鐵站出口進入天安門廣場，靠近驗票閘門前即可聽到重複播放的一段廣播：「出站的乘客，準備好身分證，排成兩列⋯⋯」，乘客出站需要一一排隊，由機器查驗證件與人臉辨識；至於持台胞證者，則由保安人員進行簡單人貌核對後便放行。

在搭乘地鐵前往天安門廣場必經的「一號線」列車上，可以見到乘務管理員隨車機動巡邏。其他地鐵路線如二號線，則未見到相關人員配置。

在天安門廣場入口處，保安人員嚴格要求遊客出示預約參觀證明與身分證件，他們表示，需提前一天預約才能進入廣場核心區域。有民眾詢問，平時逛完一旁的中國國家博物館後，都可以直接去天安門廣場逛逛，「現在為啥不讓進了？」保安人員回應稱，「政策永遠在變」。

天安門一帶遊客人潮如常，但天安門、長安街周邊戒備較嚴，武警、黑衣保安人員部署密集。市區安保則未有大幅增加跡象，不過，部分天橋再度出現「看橋員」身影，兩人為一組監控天橋，防止「四通橋事件」再度發生。

北京未能舉辦大型紀念活動。根據法廣報導，連六四受難者家屬也首次被禁止前往北京萬安公墓祭奠親人，也不准舉行以往例行悼念儀式。家屬如要祭奠，須避開6月4日，並以家庭為單位單獨報批，獲准後由警察陪同前往，不能以「天安門母親」身分集體祭奠。

英國駐中使館在微博官方帳號發布「坦克人」悼念影片，隨即遭到平台下架。六四前夕，美國國務卿魯比歐3日發表聲明指，「歷史無法抹走，相信犧牲的人終有一天會得到平反」，4日遭中國外交部發言人毛寧駁斥，但相關應答未出現在中國外交部網站公布的記者會文字實錄上。

「六四」天安門事件37周年，天安門一帶遊客人潮如常，但天安門、長安街周邊戒備較嚴...
「六四」天安門事件37周年，天安門一帶遊客人潮如常，但天安門、長安街周邊戒備較嚴。(記者陳宥菘／攝影)

「六四」天安門事件37周年，北京市區部分天橋再度出現「看橋員」身影，兩人為一組監...
「六四」天安門事件37周年，北京市區部分天橋再度出現「看橋員」身影，兩人為一組監控天橋。(記者陳宥菘／攝影)

「六四」天安門事件37周年，在天安門廣場入口處，保安人員嚴格要求遊客出示預約參觀...
「六四」天安門事件37周年，在天安門廣場入口處，保安人員嚴格要求遊客出示預約參觀證明與身分證件。(記者陳宥菘／攝影)

「六四」天安門事件37周年，天安門一帶遊客人潮如常。(記者陳宥菘／攝影)
「六四」天安門事件37周年，天安門一帶遊客人潮如常。(記者陳宥菘／攝影)

精華 FAQ

  • 天安門周邊查驗證件與人臉辨識明顯加嚴，進入廣場需提前預約並出示身分證，武警與黑衣保安部署密集，但市區其他地段安保並未大幅升高。

  • 「看橋員」是部署在部分天橋上的監控人員，通常兩人一組巡看橋面與周邊動態，主要目的在防止類似四通橋事件的抗議標語或行動再次出現。

  • 報導指出，家屬今年首次被禁止在6月4日當天前往北京萬安公墓集體祭奠，也不能以「天安門母親」名義悼念，若要祭親須另行報批並由警察陪同。

天安門 六四 地鐵

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